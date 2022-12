De meeste politici deugen...

Europees vicevoorzitster Eva Kaili is opgepakt op verdenking van omkoping door Qatar. In eigen land ligt het Europees Parlementslid Marc Tarabella (PS) onder vuur. WhatsApp-perikelen teisteren de Wetstraat. De politiek is rot, hoor ik rondom me. Toch is het te makkelijk om alle politici over één kam te scheren, en contraproductief bovendien.

Onderzoek toont aan dat ons brein gevoeliger is voor slecht dan voor goed nieuws, en dat we vatbaar zijn voor groepsdenken en veralgemeningen. Toen de fraudezaak rond Let’s Go Urban in de media losbarstte, was plots de hele sociale ondernemersgemeenschap verdacht. En na 9/11 waren alle moslims potentiële terroristen.

In ons politieke bestel vooruitgang boeken vraagt tonnen geduld en compromisvaardigheid.

Dat is pijnlijk en demotiverend voor de meerderheid van de geviseerde groep, die het goed bedoelt. Jammer genoeg is het een terugkerend patroon dat versterkt wordt door sociale media en waarop populisten gretig inspelen.

Uiteraard zijn er mensen die in de politiek stappen voor het aanzien, de macht of de aandacht - sommigen vermommen zich op tv zelfs als een zingend konijn - maar het merendeel zijn geëngageerde mensen die hun samenleving beter willen maken.

De essentie De auteur

Gert Linthout is duurzaam ondernemer en partner bij Ray & Jules en Mic Mac Minuscule.

De kwestie

Het rommelt in de Wetstraat. 'De politiek is rot', klinkt het her en der.

Het voorstel

Het is te makkelijk om alle politici over één kam te scheren.

Ze gaan voor meer sociaal weefsel of openbare ruimte in hun stad. Of voor een eerlijker en welvarender maatschappij. Met volharding en geduld. Sommigen doen dat publiek, anderen achter de schermen. Door de politiek als scheldwoord te gebruiken, geven we net hen een kaakslag. Zo voeden we niet het idealisme, maar de antipolitiek. We creëren een selffulfilling prophecy.

Systeem

Ligt het misschien aan het politieke systeem? Ik herinner me de uitspraak van Bruno Tobback in 2007: ‘Bijna elke politicus weet hoe het klimaatprobleem aan te pakken, maar niet hoe je daarna verkozen moet raken.’ Een uiting van realiteitszin? Misschien. Ik zie het toch vooral als een gebrek aan leiderschap. Natuurlijk is het niet evident om in ons politiek bestel vooruitgang te boeken. Het vraagt tonnen geduld, compromisvaardigheid en vooral het leiderschap om aan de kiezer uit te leggen waarom keuzes nodig zijn. Ook als die pijn doen.

Ondanks het politieke systeem zie ik in Gent, waar ik woon, almaar meer groen. Het is er fijn fietsen en wandelen. Ondanks het systeem beweegt zelfs het energiedebat in België traag maar zeker in de goede richting. Ondanks het systeem ben ik tevreden dat de Europese Unie strengere regels oplegt die ontbossing tegengaan en CO 2 belasten.

Laat ons bij de volgende verkiezing de politici belonen die het ook goed zouden doen als sociaal ondernemer.

