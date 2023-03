De negatieve voorbeeldfunctie van een vakbondsvoorzitter

Dat Marc Leemans, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV, recht krijgt op het SWT, het vroegere brugpensioen, is een schadelijk maatschappelijk en politiek signaal. Het dreigt koren op de molen van de antipolitiek te zijn.

Marc Leemans, de voorzitter van het ACV, de grootste vakbond en met zo’n 1,6 miljoen leden de grootste vereniging van het land, liet weten dat hij met pensioen gaat en tegen het einde van dit jaar de vakbond verlaat. Na twaalf jaar aan het hoofd van de organisatie is dat verdiend, zou je zeggen.

Het brugpensioen van Marc Leemans is geen privékwestie. Iemand in zijn maatschappelijke rol zou beter moeten weten.

Al gauw bleek dat het niet gaat om een echte (vervroegde) pensionering, maar dat de voorzitter wordt ontslagen zodat hij kan genieten van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen). Dat verandert de zaken. Gaat het dan niet om een privékwestie? Niet echt. Een man in zijn maatschappelijke rol zou beter moeten weten, om verschillende redenen.

In de eerste plaats gaat het juridisch om een pervers gebruik van een oud instrument van het arbeidsmarktbeleid. Het brugpensioen werd ooit ingevoerd als een middel om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, met als stoplap een financiële sanctie voor bedrijven die moesten overgaan tot het ontslag van oudere werknemers.

De essentie De auteur

Pieter De Koster is advocaat en partner van het kantoor Bird & Bird.

De kwestie

ACV-voorzitter Marc Leemans (62) stopt ermee op het einde van het jaar. Hij kiest voor brugpensioen, officieel het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT).

De conclusie

Het uitstapscenario van Leemans is een schadelijk maatschappelijk en politiek signaal. Het dreigt koren op de molen van de antipolitiek te zijn.

Langzaamaan vergleed dat systeem tot iets wat mensen als een recht op brugpensioen zagen. Oudere werknemers vroegen om te worden ontslagen om vroeger uit het arbeidscircuit te kunnen verdwijnen. Zo konden ze deels op kosten van de maatschappij (dankzij vaste, gewaarborgde werkloosheidsuitkeringen tot 66 jaar) en deels op kosten van de ex-werkgever (die een aanvullende uitkering betaalde) voor hun eigenlijke pensioenleeftijd van hun oude dag genieten.

Samenleving

De aankondiging dat Leemans ‘op pensioen gaat’ komt in feite neer op een ontslag, waarvan de gevolgen deels door de ex-werkgever en deels door de belastingbetaler worden gedragen. Als we rekening houden met de anciënniteit van de vakbondsvoorzitter moet zijn opzegperiode al een tijdje geleden (ergens in 2020) zijn begonnen. De grootste kosten van het ontslag liggen bij de samenleving. Die moet hem nog enkele jaren een werkloosheidsuitkering betalen.

We laten in het midden welke financiële voordelen gemoeid kunnen zijn met een SWT, in vergelijking met bijvoorbeeld vervroegd pensioen (langere opbouw van het wettelijk pensioen, latere uitbetaling van het aanvullend pensioen, verderzetting van mandaten). Als die zijn overwogen, zijn ze zeker niet van die aard dat ze de morele superioriteit of de basisidee van solidariteit van het syndicalisme ondersteunen.

Arbeidsmarktbeleid

Het uitstapscenario staat daarnaast haaks op het huidige arbeidsmarktbeleid. Alle overheden, de arbeidsbemiddelaar VDAB incluis (waar het ACV mee bestuursverantwoordelijkheid draagt), proberen oudere werknemers langer aan de slag te houden en niet meer vervroegd te laten uitstromen. Daarvoor zijn verschillende legitieme economische, sociale en demografische redenen. Heel wat bedrijven en organisaties geven hun ervaren en beslagen werknemers in die context en met succes aangepaste taken. Zo kunnen ze hun loopbaan in schoonheid afsluiten.

Mensen die sceptisch zijn over wat het establishment vraagt van de bevolking merken nu dat die groep wel goed voor zichzelf weet te zorgen.

Met zijn vroege volledige uitstap zet de voorzitter dit beleid een flinke neus. Als boegbeeld van de vakbond, en dus als beleidsverantwoordelijke, lijkt dat moeilijk te verantwoorden.

Tenslotte is het verhaal als maatschappelijk en politiek signaal erg schadelijk. Het is pijnlijk voor iedereen die in dit land probeert de oude praktijken af te zweren door in te zetten op een echt activerend beleid. Wie al sceptisch staat tegenover alles wat het politieke en het ruimere establishment eist van de werkende bevolking, moet nu vaststellen dat die groep in eerste instantie toch goed voor zichzelf weet te zorgen.