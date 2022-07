De oorlog mobiliseert makkelijker dan de planeet...

De keuze tussen vrede met lage energieprijzen en oorlog met hoge economische kosten is een valse tegenstelling. Een Europese oorlogseconomie dringt zich op.

Volgens de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev duurt de aandachtsspanne van de publieke opinie gemiddeld tachtig dagen. Als het over de oorlog in Oekraïne gaat, zijn die al lang overschreden. In het Westen zijn we duidelijk oorlogsmoe. In Kiev staat de teller inmiddels op acht jaar. Daar startte de klok op 20 februari 2014, bij de Russische annexatie van de Krim. Sindsdien is Centraal- en Oost-Europa op zijn hoede voor het gevaar dat uit Moskou komt. Op 24 februari van dit jaar viel hun ‘I told you so’ samen met onze westerse wake-upcall.

Steven Van Hecke is hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven.

De tegenstelling tussen vrede met lage energieprijzen en oorlog met hoge economische kosten is een valse tegenstelling.

In de EU moeten we de interne markt samen transformeren tot een oorlogseconomie.

Terwijl andere nieuwsitems geregeld de voortdurende oorlog verdringen, blijft het conflict onverminderd verregaande gevolgen hebben. In de eerste plaats voor het buitenlands beleid en het veiligheidsbeleid. Denk aan de nakende uitbreiding van de NAVO met Finland en Zweden, en aan de razendsnelle toekenning van het statuut van kandidaat-EU-lidstaat aan Oekraïne en Moldavië.

Neem daarbij de enorme oorlogsinspanningen op het terrein en de financiële inhaalbeweging die tal van West-Europese landen in hun begroting hebben ingeschreven. Wat een halfjaar geleden pure fictie was, is nu politieke realiteit. Economisch zijn de gevolgen van de Russische inval niet minder groot. Stijgende energieprijzen stuwen de inflatiecijfers. Samen met een crisis aan de aanbodzijde vormt dat een ideaal recept voor een regelrechte recessie dit najaar.

Volgens kwatongen duwen de sancties en de westerse anti-Russische retoriek ons economisch naar de afgrond. Dat is niet geheel onwaar. De prijs van olie en gas zou zonder de oorlog wellicht niet zulke hoge toppen scheren. Maar het is evenmin geheel waar. Zo heeft de verstoring van de aanvoerketens in China weinig of niets te maken met de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Toch is het gemakkelijk met de vinger te wijzen naar de ‘oorlogszuchtige’ NAVO en EU. Dat in de eerste plaats de Russische president Vladimir Poetin verantwoordelijk is voor de malaise, is dan minder van tel.

Sneller kiezen

Door zogezegd de hand in eigen boezem te steken wordt de illusie gecreëerd dat we onze zaakjes opnieuw op een rijtje krijgen. Dat is altijd comfortabeler dan te moeten toegeven dat we geen of amper controle hebben op de situatie.

De keuze tussen vrede met lage energieprijzen en oorlog met hoge economische kosten is een valse tegenstelling. Alsof er zonder de gruwel in Oekraïne geen problemen zouden zijn met onze energiebevoorrading. Alsof de strijd tegen de klimaatverandering plots niet meer urgent is. De nieuwe geopolitieke situatie dwingt ons net om sneller keuzes te maken: energie besparen - dat blijft de goedkoopste optie - én vergroenen. Op korte termijn wordt die transitie extra pijnlijk, omdat nucleaire energie en fossiele brandstoffen in de overgangsfase naar klimaatneutraliteit noodzakelijk blijven.

Het is inmiddels gebleken dat oorlog net iets makkelijker mobiliseert dan onze planeet.

Slimme politieke leiders kunnen er hun voordeel uit halen door in te zetten op energiezekerheid in plaats van op transitie. Het is inmiddels gebleken dat oorlog net iets makkelijker mobiliseert dan onze planeet. Daarnaast moeten onze politici ervoor zorgen dat de zwakke schouders niet de zwaarste lasten dragen. Dat is simpelweg een vorm van goed en redelijk bestuur. Om dat principe consequent toe te passen heb je geen Oekraïense en Russische soldaten nodig. Alleen een gezonde dosis politieke moed, want je moet de boodschap verkondigen dat wie wel kan betalen ook een ferm steentje zal moeten bijdragen. Het welvaartsverlies moet ergens gecompenseerd worden.