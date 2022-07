De renteverhoging is een mijlpaal op de weg naar lagere inflatie...

De renteverhoging van de ECB is een stap in de strijd tegen de hoge inflatie in de eurozone.

De inflatie is te hoog. De oorlog van Rusland in Oekraïne heeft de kosten van energie en landbouwproducten opgedreven. Als gevolg van de pandemie zijn er tekorten aan materiaal, uitrusting en arbeidskrachten, wat ook voor hogere prijzen zorgt. Dit raakt bedrijven en mensen in de hele eurozone, vooral de lage inkomens.

De huidige inflatie wordt grotendeels veroorzaakt door factoren die de centrale bankiers niet kunnen beïnvloeden. Wat we wel kunnen doen, is ervoor zorgen dat de inflatie geen blijvend karakter krijgt. Dat kan gebeuren als de prijsstijgingen zich over de economie verspreiden en mensen hogere inflatie in de toekomst verwachten. Dan kunnen we loonprijsspiralen krijgen, die in het verleden hebben geleid tot het uit de hand lopen van de inflatie.

De essentie De auteur : Christine Lagarde is voorzitter van de Europese Centrale Bank.

: Christine Lagarde is voorzitter van de Europese Centrale Bank. De kwestie : Om de inflatie af te tremmen trok de ECB de rente met 0,5 procentpunt op.

: Om de inflatie af te tremmen trok de ECB de rente met 0,5 procentpunt op. De stelling: De verhoging is een stap om de inflatie op de middellange termijn naar 2 procent te brengen.

Daarom hebben mijn collega’s van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) en ik besloten de rentetarieven in de eurozone met 0,5 procentpunt te verhogen en zo een einde te maken aan acht jaar van negatieve rente. Samen zullen we ervoor zorgen dat de inflatie terugkeert naar onze doelstelling van 2 procent op de middellange termijn.

Dit was de eerste renteverhoging van de ECB in elf jaar. Maar het is in feite maar een volgende stap op onze weg om de uitzonderlijke maatregelen af te bouwen die we door verschillende crisissen moesten nemen. We begonnen die weg afgelopen december, toen we de stopzetting van ons obligatieaankoopprogramma in het kader van de pandemie aankondigden. Dat programma heeft de eurozone geholpen de economische gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Afgelopen maand hebben we een ander obligatieaankoopprogramma stopgezet waarmee we in 2015 waren gestart toen de eurozone geconfronteerd werd met het risico van deflatie, wat net zo schadelijk kan zijn als hoge inflatie.

We blijven de rentetarieven verhogen zo lang als nodig is om de inflatie terug te brengen naar onze doelstelling.

Met deze maatregelen geven we een duidelijke boodschap aan bedrijven, mensen die werken en beleggers: de inflatie zal terugkeren naar onze doelstelling van 2 procent op de middellange termijn. De maatregelen hebben al een effect op de rentetarieven in de hele eurozone. Dat zal helpen de economie in de richting van stabiele prijzen te sturen.

We blijven de rentetarieven verhogen zo lang als nodig is om de inflatie terug te brengen naar onze doelstelling. We erkennen ook dat Europa met grote onzekerheid kampt, over de oorlog en de energieprijzen. De raad van bestuur van de ECB blijft de situatie en de veranderingen in de gaten houden en zal op basis van de binnenkomende gegevens beslissen wat het juiste tempo is voor de volgende stappen.

Om de hoge inflatie overal in het eurogebied te bestrijden, moeten we zorgen voor een ordelijke beleidstransmissie in alle landen van het eurogebied.

We voeren ons monetair beleid in een monetaire unie van 19 - binnenkort 20 - landen. Dit betekent dat ons beleid via 19 verschillende financiële markten aan huishoudens en bedrijven wordt doorgegeven. Om de hoge inflatie overal in de eurozone te bestrijden, moeten we zorgen voor een ordelijke beleidstransmissie in alle landen van het gebied. Daarom hebben we ook een nieuw instrument in het leven geroepen, het transmissiebeschermingsinstrument (Transmission Protection Instrument of TPI). Dit zal de eenheid van ons monetair beleid beschermen en ons helpen te zorgen dat de prijzen op de middellange termijn stabiel blijven.