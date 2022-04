De vraag naar flitskoeriers is kunstmatig geschapen...

In de nieuwe economie wordt de vraag veelal artificieel gecreëerd door er veel kapitaal tegenaan te gooien. Dat geldt ook voor de behoefte aan flitskoeriers.

De flitsbezorger Gorillas gaat samenwerken met de traditionele retailer Jumbo. Retailers doen dat wellicht met lichte tegenzin. Ze zien hun klanten liever naar de winkel komen. Het aanbod van Gorillas moet vooral stedelingen overtuigen die een zeer snelle en goedkope levering op prijs stellen.

Veel steden worden overspoeld door fietskoeriers en leveringsdiensten die elkaar steeds meer voor de wielen rijden.

Het traditionele - en vooralsnog het meest duurzame - model om eenmaal per week naar de supermarkt te gaan is voor deze groep minder een optie, niet het minst omdat de woonruimte en dus ook de opslag- en bewaarmogelijkheden afnemen door de toenemende verstedelijking. Flitsbezorging biedt dan misschien een comfortabel alternatief. Het is gemakkelijk, snel en bovendien (veel te) goedkoop.

Het is nochtans niet de consument die uitdrukkelijk om die dienstverlening heeft gevraagd. Zoals bij veel voorbeelden uit de nieuwe economie wordt een vraag kunstmatig gecreëerd door er veel kapitaal tegenaan te gooien. In de hoop dat de consument snel de nieuwe dienstverlening zal smaken en meer nog, er echt op gaat rekenen. Bovendien wordt onze samenleving met haar bestaande regelgeving dikwijls in snelheid genomen en draait ze op voor de maatschappelijke kostprijs van de nieuwe dienstverlening.

Alex Van Breedam is ondernemer in de logistiek en professor aan de Antwerp Management School, de KU Leuven en de UHasselt. Bart Vannieuwenhuyse is ondernemer in de logistiek en professor UHasselt en UCLL.

Niet de klant, maar de samenleving en de durfkapitalisten betalen het grootste deel van de flitsleveringen en de achterliggende logistiek.

Voor de flitskoeriers is dat niet anders, zeker als de term duurzaamheid meer dan alleen emissievrij betekent. Veel steden worden vandaag al overspoeld door fietskoeriers en leveringsdiensten die elkaar steeds meer voor de wielen rijden.

De dag dat de klant integraal voor de werkelijke distributiekosten moet opdraaien zal pas blijken dat de vraag naar flitskoeriers kunstmatig geschapen werd.

Daarbovenop duikt samen met de flitskoeriers ook de ‘dark store’ op in het straatbeeld. Alleen al de term veroorzaakt onbehagen. Een dark store is een winkel zonder ramen die dienstdoet als een klein magazijn voor een beperkt gamma aan snellopende producten. Nu al is er de drang om dat gamma uit te breiden. Daarvoor zijn dan weer grotere of meer voorraadplaatsen nodig. Die dark stores kunnen misschien de leegstand in de winkelstraten deels invullen, maar een winkelstraat met veel dark stores zal het shoppen niet aantrekkelijk maken.