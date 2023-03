Dreigende bankencrisis serveert centrale banken duivels dilemma...

De Amerikaanse en Europese centrale bank zien Amerikaanse banken bezwijken en de inflatie hoog blijven. Kunnen ze het verkrappingspad blijven bewandelen of moeten ze rechtsomkeer maken?

De financiële markten zijn in de ban van (de dreiging van) een bankencrisis door het omvallen van enkele banken in Amerika. Vandaar dat aandelenkoersen hard daalden en staatsobligaties als gevolg van een vlucht naar kwaliteit hard stegen.

Dit roept twee belangrijke vragen op. Gaat het hier werkelijk om het topje van de ijsberg of is dit veel meer een geïsoleerd probleem? En wat betekent dit voor het monetaire beleid van de Amerikaanse en de Europese Centrale Bank? Beide centrale banken zitten nog steeds middenin een proces van renteverhogingen, maar bij problemen in de bankenwereld moeten de rentes juist verlaagd worden.

Aangezien de problemen bij banken vooralsnog niet al te groot lijken, denken wij dat de Amerikaanse centrale bank voorlopig vasthoudt aan haar anti-inflatiebeleid.

Het is niet verbazingwekkend dat nu problemen opdoemen. De rentes zijn jarenlang kunstmatig zeer laag gehouden. In die periode is veel meer geld gecreëerd dan de economie kon absorberen. Hierdoor is steeds risicovoller geïnvesteerd. Het afgelopen jaar zijn de rentes echter keihard gestegen, waardoor de verliezen op obligaties sterk zijn opgelopen en gemakkelijk grote verliezen kunnen ontstaan bij iedereen die de afgelopen jaren veel geleend heeft tegen lage rentes en nu opeens met hogere rentes geconfronteerd wordt.

Andy Langenkamp is senior politiek analist en Eddy Markus hoofdeconoom en oprichter van ECR Research.

Daarbij komt dat sprake is van een sterk inverted yield curve - hogere kortetermijnrentes dan langetermijnrentes - waardoor extra verliezen geleden worden door partijen die lang geld uitlenen en kort aantrekken; de in wezen kerntaak van banken. Banken kunnen ook nog getroffen worden wanneer door een recessie of alleen al door de gestegen rentes klanten niet meer aan rente- en aflossingsverplichtingen kunnen voldoen.

Vertrouwenscrisis

Dit vergroot het risico dat de huidige problemen bij een aantal regionale Amerikaanse banken leiden tot een vertrouwenscrisis. Banken zullen in dat geval veel minder gemakkelijk geld aan elkaar uitlenen. Al spoedig droogt dan de funding bij veel banken op.

Echter, op dit moment zien we weinig concrete aanwijzingen voor een systeemcrisis, maar het kam niet geheel uitgesloten worden dat paniekreacties leiden tot meer bankruns. Centrale banken gaven zelf de afgelopen tijd aan te willen doorgaan met renteverhogingen. Dit zal zeer lage economische groei, zo niet een recessie opleveren. Met dit vooruitzicht en de al niet terechte twijfel over de gezondheid van het (Amerikaanse) bankensysteem, kunnen banken toch besluiten veel terughoudender te worden met geld aan elkaar uit te lenen. Het ligt daarom voor de hand dat de Federal Reserve, maar waarschijnlijk ook de Europese Centrale Bank, nu een stap terugdoen en voorzichtiger worden met verdere renteverhogingen.

Centraal bankiers kunnen niet te enthousiast de voet van de rem halen, want anders loopt de inflatie(psychologie) te veel op.

Centraal bankiers kunnen echter niet te enthousiast de voet van de rem halen, want anders loopt de inflatie(psychologie) te veel op. In hoeverre ze in dit verband belemmerd worden om minder te verkrappen of zelfs te verruimen, hangt sterk af van hoe de groei- en inflatiecijfers de komende tijd uitvallen. Vooralsnog zitten wij op de lijn dat deze de komende tijd dusdanig hoog blijven datvanuit het oogpunt van de inflatiebestrijding geen ruimte bestaat voor een veel minder krap beleid.

Het wordt dus wikken en wegen voor met name de Fed: of het beleid versoepelen om verdere problemen bij de banken te voorkomen of voorlopig vasthouden aan het anti-inflatiebeleid. Aangezien de problemen bij banken vooralsnog niet al te groot lijken, denken wij dat in eerste instantie voor de tweede optie gekozen wordt met als gevolg verdere neerwaartse druk op de aandelenkoersen en de (langetermijn)rentes. Voor de goudprijs en de dollarkoers zijn er echter in het begin niet al te veel gevolgen. Als een krapper monetair beleid inderdaad tot toenemende vrees voor een recessie leidt (waardoor aandelenkoersen blijven dalen en de credit spreads stijgen), hoeven centrale banken minder ver hun rentes te verhogen om de inflatie te bestrijden.