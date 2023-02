Eengemaakte markt voor defensie dringender dan ooit...

De oorlog in Oekraïne maakt de behoefte aan een interne markt voor defensie-uitrusting in de Europese Unie duidelijker dan ooit. De Europese defensiemarkten moeten zo snel mogelijk een worden.

De controverse over het leveren van tanks en munitie aan Oekraïne heeft alle Europese burgers en Europa's vijanden getoond hoe roekeloos het is dat de Europese landen hun defensie niet op elkaar afstemmen. Dertig jaar na de formele start van de interne markt loopt de Europese Unie op dat vlak nog steeds ver achter. Nationale legers hebben hun eigen uitrustingsrichtlijnen, hun eigen logistieke regels en hun eigen wapenprioriteiten.

Dat levert een veelheid aan niet compatibel materieel op, waardoor Europa met grote handicaps op het slagveld verschijnt. Meer dan 70 jaar NAVO heeft wel wat samenwerking en afstemming opgeleverd, maar de interoperabiliteit en de technologische capaciteiten blijven ongelijk. Er zijn te veel overlappingen en te weinig schaalvoordelen.

Duitsland ontwikkelt het Europese raketschild ter waarde van vele miljarden alleen, in plaats van het als een Europees project aan te pakken.

Nooit eerder in het 65-jarige bestaan van de EU was de behoefte aan een interne markt voor defensie-uitrusting duidelijker dan in de voorbije twaalf maanden. De noodzaak van steun voor de Oekraïense strijdkrachten op het vlak van logistiek en bewapening heeft de risico’s van een nationaal defensiebeleid duidelijk gemaakt.

De EU en het Europees Defensieagentschap (EDA) hebben al initiatieven ondernomen, maar een veel snellere integratie is nodig. Dat begint met een Europese markt voor defensie-uitrusting en de harmonisatie van standaarden. Dat is vanzelfsprekend, maar formeel geen EU-bevoegdheid. Defensie voortaan een deel maken van de EU-regels over overheidsopdrachten zou een duidelijk signaal zijn, want zonder overheidsopdrachten volgens EU-regels kunnen de lidstaten doen wat ze willen.

De essentie De auteur

Karel Lannoo is CEO van het Centre for European Policy Studies (CEPS).

De kwestie

De oorlog in Oekraïne heeft de behoefte aan een interne markt voor defensie-uitrusting in de EU duidelijker gemaakt dan ooit.

Het voorstel

De Europese defensiemarkten moeten zo snel mogelijk geïntegreerd worden. Defensie moet een deel worden van de EU-regels voor overheidsopdrachten.

Ontnuchterend

Het goede nieuws is dat Europa onlangs heeft besloten de defensiesamenwerking te intensiveren. Analyses daarover zijn namelijk ontnuchterend. Uit de jongste evaluatie van de defensiecapaciteit door het EDA blijkt dat samenwerking nog steeds uitzonderlijk is, zelfs met verhoogde budgetten. Volgens het rapport gebeurt de nationale defensieplanning geïsoleerd.

Een voorbeeld is het recente Europese raketschild ESSI ter waarde van vele miljarden, dat Duitsland alleen ontwikkelt in plaats van het als een echt Europees project aan te pakken. Gemeenschappelijke defensie-uitgaven in de EU waren in 2022 goed voor amper 18 procent van de totale budgetten, ver onder het doel van 35 procent. Regelgevende barrières die de nationale defensiemarkten beschermen, remmen vooruitgang af.

De integratie van de Europese defensiemarkten is een inspanning op de lange termijn. Investeringen in defensiematerieel worden gewoonlijk over vele jaren terugverdiend, waardoor het lang duurt voor integratie effecten heeft. Via het Europees Defensiefonds is een EU-budget van 8 miljard euro beschikbaar, boven op de verhoogde nationale uitgaven die voor Oekraïne werden gebruikt.

De Europese defensie-industrie moet versterkt worden. Die is omvangrijk, maar ligt ver achter die van de Verenigde Staten, met een wereldwijd marktaandeel van 39 procent. Frankrijk heeft 11 procent en heel Europa heeft meer dan 27 procent, aanzienlijk meer dan Rusland (19 %). Ook in de lucht hebben de VS een streepje voor. Hoewel alle fabrikanten van commerciële vliegtuigen ook actief zijn in defensie, is die activiteit bij Boeing goed voor een groter deel van de omzet dan bij het Europese Airbus.

Net als tijdens de staatsschuldencrisis is een snel initiatief voor een beperkte verdragsherziening nodig rond defensie.

De oorlog heeft duidelijk gemaakt wat de kost is van de achterstand in militaire slagkracht, ook al is daar de afgelopen twintig jaar al zo vaak op gewezen. In Versailles werd in mei 2022 voorgesteld de defensie-industrie te versterken met een kortlopende aanbesteding. Die heeft een budget van amper 500 miljoen euro en loopt tot 2024. Nu moeten de leiders tonen dat ze de juiste lessen getrokken hebben.

Europese autonomie

Net als tijdens de staatsschuldencrisis, toen het Europees Stabiliteitsmechanisme werd ingevoerd, is een snel initiatief voor een beperkte verdragsherziening nodig. Dat moet defensie betrekken in overheidsopdrachten op Europees vlak en de huidige uitzondering ervoor afschaffen. Via de medebeslissingsprocedure kan dan een EU-markt voor defensiematerieel tot stand komen.

Het zou een belangrijk signaal zijn dat de EU het beleid van de lidstaten op die manier samenbrengt. Het zal ook de basis vormen voor een meer autonome EU binnen de NAVO, wat aansluit bij de verklaring van beide organisaties over een ‘sterkere en meer capabele Europese defensie’ eerder dit jaar.

Een beperkte verdragsherziening maakt de ontwikkeling van een Europees industrieel defensiebeleid mogelijk, benadrukt internationale afhankelijkheden en vergemakkelijkt de integratie van waardeketens in de Europese defensie-industrie. Het moet ook leiden tot een grotere capaciteit om een gemeenschappelijk front te vormen bij de ondersteuning van Oekraïne en het bestrijden van de Russische agressie.