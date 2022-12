Efficiënte huizenmarkt biedt geen koopjes...

De stijgende hypotheekrente leidt in 2023 tot een beperkte daling van de residentiële vastgoedprijzen. Daarna hervat de huizenmarkt haar gestage stijging, zowel voor energie-efficiënte als inefficiënte huizen. Het grote verschil in energiefactuur tussen beide zit vandaag reeds grotendeels in de prijzen verrekend.

De prijzen voor residentieel vastgoed stijgen vandaag minder snel dan de algemene inflatie. Een woning werd in de eerste negen maanden van 2022 gemiddeld 7,6 procent duurder in vergelijking met 2021, zo blijkt uit de meest recente Vastgoedbarometer. Toch brengt de stijgende rente de betaalbaarheid van een woning meer en meer in gevaar. In haar laatste jaarverslag (2021) berekende de Nationale Bank dat huishoudens gemiddeld 26% van hun inkomen besteden aan de afbetaling van een hypotheeklening.

Kandidaat-kopers moet rekening houden met uitzonderlijke onzekerheden en dit kan de huizenprijzen onder druk zetten.

Dat percentage is volgens onze berekeningen opgelopen tot bijna 30% sinds de start van het jaar door de stijging met 2 procentpunt van de gemiddelde effectief betaalde rente. De langetermijnrente is over dezelfde periode met 3 procentpunt gestegen, wat aangeeft dat een bijkomende stijging van de hypothecaire rente tijdens de komende maanden waarschijnlijk is. De betaalbaarheidsindex staat op zijn hoogste niveau sinds begin jaren 90. In tegenstelling tot de jaren 90 eroderen de inflatie en vooral de forse toename van de energiefactuur vandaag de koopkracht van het vrij te besteden inkomen na de hypothecaire aflossing. Intussen waarschuwt het Internationaal Energieagentschap dat de winter van 2023/24 voor Europa moeilijker wordt dan deze winter, omdat we in 2023 de lege gasreserves wellicht moeten vullen zonder gas uit Rusland.

De essentie De auteurs

Koen De Leus is hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. Johan Albrecht is professor economie aan UGent en senior fellow Itinera Institute.

De kwestie

Leiden de hoge energieprijzen tot een vastgoedmarkt waar huizen met een goed EPC-label in de toekomst sneller in prijs zullen stijgen dan deze met een zwak EPC-label?

De conclusie

Een groot deel van het verschil in energiekosten zit al verrekend in de huidige verkoopprijzen. Op lange termijn zouden daardoor de verschillen in prijsevoluties beperkt moeten blijven.

Kandidaat-kopers moet rekening houden met uitzonderlijke onzekerheden en dit kan de huizenprijzen onder druk zetten. Voor 2023 gaan we nu dan ook uit van een lichte nominale daling. Kandidaat-kopers zien door de opeenvolgende indexeringen wel hun bruto-inkomen sterk toenemen. Voorts smelt een uitstaande schuld deels weg bij enkele jaren met een hoge inflatie. Daarnaast stegen de nieuwbouw- en renovatiekosten dit jaar met ongeveer 25%. Deze toename ondersteunt de marktwaardering van recente energie-efficiënte woningen maar kan de renovatiedynamiek vertragen.

EPC-label

Als gevolg van de Green Deal moet heel het woningpark tegen 2050 evolueren naar een EPC-label A, wat neerkomt op een verbruik van minder dan 100 kilowattuur per vierkante meter. In Vlaanderen geldt vanaf 1 januari 2023 tevens een renovatieverplichting tot label D binnen vijf jaar na de aankoop van een huis. De renovatie-ambities wordt verstrengd naar label C in 2028, label B in 2035 en label A in 2040. Leidt dit inzake huizenprijzen tot een residentiële vastgoedmarkt met twee snelheden?

Een NBB-studie van Reusens, Vastmans en Damen toont dat er vandaag reeds een aanzienlijk prijsverschil is tussen residentiële woningen met een hoog versus laag energieverbruik per m². Voor de meest recente periode tot het tweede kwartaal van 2021 geldt dat een Vlaams huis met een EPC-score van 150 kWh/m² (energielabel B) ongeveer 12 % duurder is dan een soortgelijk huis met een EPC-score van 350 kWh/m² (energielabel D) en 22 % duurder dan één met een EPC-score van 650 kWh/m² (energielabel F). De studie corrigeert voor verschillen in ouderdom, ligging enzovoort. De voorbije jaren vergrootte dat prijsverschil in het voordeel van de hogere EPC-scores.

Het prijsverschil tussen een gemiddelde woning met label A versus D bedraagt vandaag zo’n 54.000 euro. Loopt dat de komende jaren verder op? De belangrijkste reden voor het verschil is de lagere energiefactuur die eigenaars van een woning met een beter EPC-label moeten ophoesten. Een woning met A-label verbruikt in theorie 85% minder energie dan een D-label. Bij een gemiddelde kost voor verwarming van 3.450 euro per jaar voor het huis met een D-label (op basis van een gemiddeld gezin van 4, gemiddelde verwarmingskosten oktober 2021 tot oktober 2022 volgens cijfers CREG), resulteert dit in een verdisconteerde besparing (op basis van de hypotheekrente van 3,2 procent) over de komende 20 jaar van 44.000 euro.

Maar meer dan waarschijnlijk stevenen we niet af op een huizenmarkt met twee duidelijk verschillende snelheden.

Dat ligt dicht in de buurt van de meerprijs die je vandaag neerlegt voor een woning met A-label tegenover één met D-label die 290.000 euro kost. Het meerverbruik voor woningen met E en F-label tegenover de D-benchmark loopt op tot 15.000 en 37.000, wat iets meer is dan de verdisconteerde meerkost van 12.000 en 30.000. Wel weten we dat bewoners van energieverspillende woningen noodgedwongen zuinig omspringen met energie, zodat hun werkelijke energieverbruik veel lager uitvalt dan het verwachte of gemodelleerde energieverbruik.

We kunnen het huidige prijsverschil ook afzetten tegenover de renovatiekost die nodig is om het gebouw op te waarderen. De kost van zo’n renovatie verschilt van studie tot studie maar wordt geraamd tussen de 45.000 tot 80.000 euro om te evolueren naar een A-label. Ook dat stemt weer overeen met het huidige prijsverschil van 80.000 euro tussen een woning met label F en een A-woning.