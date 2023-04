Energie op de Noordzee is meer dan windmolens alleen

Een toekomstgericht energiebeleid mag geen enkele kans onbenut laten, of het nu gaat om windenergie, groene waterstof of CO2-afvoer en -opslag.

De regeringsleiders van de landen rond de Noordzee komen maandag in Oostende samen voor de North Sea Summit. Het doel is een gezamenlijke visie te ontwikkelen om het energiepotentieel van de Noordzee maximaal te ontplooien.

De top heeft alles in zich om een historisch moment te worden. Zowel Europa als het Verenigd Koninkrijk heeft zichzelf ambitieuze doelstellingen opgelegd op weg naar hun 'net zero' voor de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050. Het offshore-energiepotentieel van de Noordzee wordt cruciaal om die doelstellingen te halen. Fluxys engageert zich in samenwerking met de andere gasnetbeheerders in en rond de Noordzee.

Een evenwichtig systeem van elektrificatie en waterstof in de Noordzee is de weg vooruit, omdat het de totale kosten van het systeem verlaagt.

België loopt voorop in de ambities. In 2022 ondertekende het samen met Denemarken, Nederland en Duitsland de Esbjerg-verklaring. Het doel is van de Noordzee de groene energiecentrale van Europa maken. Tegen 2030 wordt gemikt op een capaciteit van 65 gigawatt (GW). Tegen 2050 moet dat meer dan verdubbelen tot 150 GW. Dat is meer dan de helft van wat de EU nodig heeft om klimaatneutraal te worden. Dat biedt een enorm potentieel voor de ontwikkeling van productiecapaciteit voor groene waterstof, zowel aan land als op zee. De vier landen hebben gezamenlijke doelstellingen vastgelegd van ongeveer 20 GW aan productiecapaciteit vanaf 2030. Ze zijn van plan de productie in 2050 verder op te voeren.

Immense ambities

Pascal De Buck is CEO en managing director van de gasnetbeheerder Fluxys Belgium.

Op 24 april komen de regeringsleiders van de landen rond de Noordzee in Oostende samen voor de North Sea Summit.

Om het energiepotentieel van de Noordzee het efficiëntst te benutten is een overkoepelende werkgroep van gasnetbeheerders, stroomnetbeheerders, toekomstige waterstofnetbeheerders, beleidsmakers en alle andere relevante betrokkenen nodig.

Dat is maar een deel van de Europese ambities voor de Noordzee. Europa mikt tegen 2050 op een capaciteit van 300 GW op de Noordzee. Dat zijn immense, maar nodige ambities. Een dergelijk energiesysteem kan echter maar werken als het benaderd wordt als een harmonieus geheel van stroom en gasmoleculen.

Rekening houdend met de vooruitzichten voor offshore windenergiecapaciteit in elk land rond de Noordzee, zullen sommige landen een overschot aan hernieuwbare energie hebben, terwijl andere landen niet over voldoende binnenlandse bronnen beschikken. Dat leidt onvermijdelijk tot invoer- en uitvoerstromen tussen landen via een systeem voor offshore hernieuwbare energie voor elektriciteit en waterstof. Een evenwichtig systeem van elektrificatie en waterstof in de Noordzee is de weg vooruit, omdat het de totale kosten verlaagt.

Een overschot aan offshore windenergie kan ter plaatse omgezet worden in groene waterstof. De elektrolyse-installaties worden een onontbeerlijke schakel om het stroomsysteem in evenwicht te houden en tekorten aan windenergie op te vangen. Dat vereist een complementaire infrastructuur, waarvoor gasnetbeheerders unieke en onontbeerlijke knowhow in huis hebben. Vandaag wordt al geregeld dat nieuwe pijpleidingen ook in staat zijn waterstof te transporteren, en ook bijvoorbeeld de installaties op de lng-terminal in Zeebrugge zijn helemaal klaar voor de energiemoleculen van de toekomst.

Daarbovenop biedt de Noordzee veel potentieel voor het afvoeren en onder de zeebodem opslaan van CO 2 , dat ontstaat bij bepaalde essentiële industriële processen. De Noordzee heeft veel uitgeputte olie- en gasreservoirs en waterhoudende grondlagen die gebruikt kunnen worden om CO 2 permanent op te slaan. Die CO 2 kan vandaag al per schip afgevoerd worden, maar een systeem van pijpleidingen is efficiënter. Fluxys ontwikkelt een netwerk om industriële bekkens vanuit het hart van West-Europa te verbinden met die opslagsites onder de Noordzee.

Marktkader

Om al die redenen heeft Fluxys een gezamenlijke verklaring ondertekend met de gasnetbeheerders uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Daarin roepen we alle betrokkenen, gaande van stroomnetbeheerders over beleidsmakers tot toezichthouders en andere belanghebbenden, op een kader te creëren om de energie-ambities voor de Noordzee waar te maken.

Er moet ook werk gemaakt worden van een solide, ruimtelijke planning van de Noordzee met rechtszekerheid en een bijbehorend efficiënt vergunningsproces.

Dat is een unieke kans om de juiste omstandigheden te creëren om het energiepotentieel van de Noordzee het efficiëntst te benutten. Er is nood aan een overkoepelende werkgroep die gasnetbeheerders, stroomnetbeheerders, toekomstige waterstofnetbeheerders, beleidsmakers en alle andere relevante betrokkenen verenigt. Samen moeten ze komen tot goede afspraken over financiering en heldere en stabiele regels voor de uitbouw van waterstof- en CO 2 -netwerken. Er is ook nood aan een duidelijk marktkader, zodat waterstof tegen concurrentiële prijzen bij de eindklanten raakt. Tot slot moet werk gemaakt worden van een solide, ruimtelijke planning van de Noordzee met rechtszekerheid en een bijbehorend efficiënt vergunningsproces.