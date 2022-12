Energieprijsbewaking kan Europa uit vicieuze cirkel halen...

Het wordt hoog tijd dat de Europese Commissie het prijsbewakingssysteem uit de studiefase haalt.

Bijna een jaar en een Russische invasie later kijken België en Europa met verwondering naar de prijzen op de energiemarkten. Die hebben ongekende hoogtes bereikt en lijken te fluctueren als een wilde achtbaanrit. Dat creëert zo veel onzekerheid dat normaal plannen en beslissen een probleem wordt.

Joep Konings is directeur van het Facultair Onderzoekscentrum VIVES van de KU Leuven, Bas Van Aarle is er professor economie en Aaron Putseys onderzoeker.

Er moet een energieprijsbeheersingssysteem komen, maar de Europese Commissie heeft moeite om de regie in handen te nemen.

De stijgende energieprijzen hebben zich in alle geledingen van de economie vertaald in stijgende prijzen, lonen en kosten voor gezinnen en bedrijven. De reputatie van de Europese Centrale Bank als inflatiebeheerser liep schade op, mede door haar eigen talmende beleid. Het devies luidde ten onrechte dat de energieprijzen snel weer zouden dalen en dat een recessie zou worden vermeden.

Als gezinnen en bedrijven hun verwachtingen over de inflatie aanpassen en ze beginnen te geloven dat die lang boven de eurozonedoelstelling van 2 procent zal liggen, wordt de inflatie hardnekkig en endemisch. Door de energieprijzenschok en de daardoor aangewakkerde inflatie dreigt stagflatie en komen de gezinnen, de bedrijven en de overheid in zwaar weer. Er dreigt een substantiële collectieve verarming zoals begin jaren tachtig.

Een heet hangijzer in de inflatiedynamiek en de mogelijke loonprijsspiraal in België is het (automatische) indexmechanisme. Maar een fundamentele discussie over de indexering en de loonnorm ligt gevoelig. Praten over een of meerdere indexsprongen of een hervorming van het indexmechanisme is vrijwel taboe, terwijl een index in centen in plaats van procenten een logische stap vooruit zou zijn. Zoiets komt vooral ten goede van de laagste inkomens en zou een directe manier zijn om de inflatie wind uit de zeilen te halen en meer evenwicht te brengen tussen koopkrachtbescherming en werkgelegenheid en concurrentiepositie in lijn met de loonnorm.

In een inflatoir klimaat met een nakende recessie, onvoorspelbare energiemarkten en stijgende intrestvoeten wordt een langetermijnplanning haast onmogelijk, en zijn bedrijven geneigd investeringen uit te stellen of te schrappen. De gezinnen zullen belangrijke aankopen uitstellen. De onzekerheid is nefast voor de economische groei.

Op de dag van de Russische invasie had eigenlijk automatisch een prijsstabilisatiesysteem in werking moeten treden voor de Europese gas-, brandstof- en elektriciteitsprijzen.

De kern van het probleem in de Europese energiemarkten is de netto-energieprijs en de beïnvloeding ervan door bepaalde grote spelers en landen. Rusland, de energiesector en de speculanten zetten samen een explosieve prijsdynamiek in gang. Politici, van deelstaat tot Europees niveau, lijken overweldigd door de situatie. En voor de burger lijkt het amalgaam van maatregelen - van btw-verlaging en adviezen over energiebesparing tot het al dan niet sluiten van kerncentrales - duur, bevoogdend of onsamenhangend.

De Europese Commissie blinkt niet uit in doortastendheid en lijkt moeite te hebben om de regie in handen te nemen. Voor de gemiddelde burger lijkt het alsof de Commissie meer wakker ligt van de CO2-doelstelling voor 2050 dan van een stabiel, consistent en performant Europees energiebeleid dat de koopkracht en de werkgelegenheid zou beschermen.

Papieren tijger of pitbull?

Deze week komt Europa samen om te beslissen over een energieprijscorridor, vooral voor gas. Ons inziens is dat een belangrijke discussie voor energieprijsstabilisatie in de Europese energiemarkten. Op de dag van de Russische invasie had eigenlijk automatisch een prijsstabilisatiesysteem in werking moeten treden voor de Europese gas-, brandstof- en elektriciteitsprijzen. Sinds het voorjaar al vragen België en inmiddels de meeste EU-landen een prijsbewakingsinstrument voor de Europese energiemarkten. Duitsland en Nederland hielden dat tegen, en het is in de ‘studiefase’ gebleven.

Hun argument dat de Europese energiemarkten twintig jaar goed functioneerden (met name voor prijsstabiliteit) en je dat nu niet ‘op het spel kan zetten’, lijkt echter een drogredenering. Een post hoc ergo propter hoc: B volgt na A en dus is B het gevolg van A. Concreet: omdat de energiemarkten vanaf 1995 (start Europees energiebeleid) relatief stabiele prijzen leverden, zal ingrijpen nu ook wel niet nodig zijn en moet je alleen maar wachten tot alles vanzelf weer in evenwicht geraakt. Maar het was niet het energiebeleid op zich dat daarvoor zorgde, het was de afwezigheid van een grote schok zoals nu. De afgelopen twintig jaar was er geen enkele gelijkaardige situatie in de energiemarkten. Nu is er juist wel nood aan correctie.