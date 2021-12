'Er is geen enkel excuus voor zwart-witdenken of doemdenken'...

Verantwoordelijken uit het onderwijs en het bedrijfsleven roepen in een open brief op ambitieuzer te zijn in de duurzaamheid.

Terugkijkend op 2021 lijkt er niet meteen veel reden tot optimisme. Het nieuws was en is in de greep van wereldwijde uitdagingen zoals Covid-19 en bijbehorende Overlegcomités, overstromingen en bodem- en watervervuiling. Toch was er ook een sterke onderstroom van positief, collectief leiderschap. Vooruitkijkend naar 2022 zijn we er daarom als onderzoekers en leiders op het terrein van overtuigd dat een duurzame en bloeiende toekomst wel degelijk haalbaar is. Sterker nog, dat die al in de maak is.

Het kan toch niet dat we ons als maatschappij tevreden stellen met het afvinken van de vakjes ‘geen armoede’ of ‘geen honger’?

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties mogen dan een duidelijk kader bieden, de term ‘duurzaam’ houdt het risico in dat we genoegen nemen met minimale streefcijfers. Het kan toch niet dat we ons als maatschappij tevreden stellen met het afvinken van de vakjes ‘geen armoede’ of ‘geen honger’? Ongetwijfeld willen we toch allemaal dat mens, maatschappij en economie het in de toekomst niet alleen ‘niet slechter’ doen maar het vooral nog veel beter doen.

Dat gemeenschappelijke doel, dat zowel jongeren, beleidsmakers, wetenschappers, captains of industry, onderwijsmensen als activisten verbindt, is de jongste tijd uit het publieke debat verdwenen. In plaats daarvan worden groepen van mensen tegen elkaar uitgespeeld, met hoog oplaaiende emoties als gevolg. Steeds vaker schuiven we daarbij het streven naar een positieve toekomst aan de kant met doemdenken in de plaats, waardoor het lijkt alsof al onze inspanningen toch niets meer uithalen.

Systemische tranformatie

De uitdagingen waarvoor we staan, zijn inderdaad enorm, zowel in omvang, verscheidenheid als complexiteit. Alles hangt dan ook nog eens met alles samen. Reden te meer om geen genoegen te nemen met afzonderlijke streefcijfers op het vlak van duurzaamheid, maar om ambitieus te zijn en een systemische transformatie voorop te zetten. Daarom hebben we bij de Antwerp Management School leiders uit de bedrijfswereld en de academische wereld bij elkaar gebracht: om samen te discussiëren, impactvolle oplossingen voor een positieve toekomst uit te werken, en er gezamenlijk onze schouders onder te zetten.

Onze rondetafels laten zien dat captains of industry positief leiderschap tonen. Ook in deze uitdagende tijden, waarin eenzijdige perceptie en emotie het vaak overnemen van feiten. Waarin maatregelen kostbaar zijn terwijl bedrijven financieel al onder druk staan. En waarin veranderingen niet door alle stakeholders worden gewaardeerd. Toch investeren bedrijven in het verbeteren van diversiteit op de werkvloer, het stimuleren van vrouwen in STEM, het hergebruiken van water en energie, het overschakelen naar een groene vloot en het verhuizen van de kantoren om dichter bij het openbaar vervoer te zijn.

In plaats van te polariseren moeten we een open debat aangaan op basis van wetenschappelijke feiten.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Ze laten evenwel zien hoe captains of industry langetermijndoelstellingen, zoals die van het Glasgow-klimaatpact, op het terrein vertalen in haalbare acties en ‘kleine’ successen. Vanuit een besef dat een bloeiende toekomst nog niet voor morgen is, maar tegelijk bewijzend dat het kan. De resultaten mogen dan niet zo zichtbaar zijn in de publieke opinie, ze zijn er wel. Ze laten ook zien dat er geen enkel excuus is voor zwart-witdenken of doemdenken. In de plaats moeten we collectief leiderschap tonen. Uiteraard zijn er verschillen in aanpak, en dat is oké. Beleidsmakers, ondernemers, academische onderzoekers, studenten en activisten hoeven niet op exact dezelfde golflengte te zitten om samen vooruitgang te boeken.

Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een bloeiende toekomst voor iedereen. Bovendien kunnen we rekenen op hetzelfde betrouwbare kompas om ons naar die toekomst te gidsen: de wetenschap. In plaats van te polariseren, aangewakkerd door emoties en speculaties, moeten we een open debat aangaan met alle actoren en alle sectoren, gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Alleen door de feiten zorgvuldig te analyseren en af te wegen kunnen we effectieve acties ondernemen: elk op het eigen terrein maar in een geest van samenwerking, zonder elkaar tegen te werken.

Met deze open brief willen we de lat nog hoger leggen en streven naar een bloeiende in plaats van een louter duurzame toekomst. Dat mag bijzonder ambitieus lijken, maar het is haalbaar. In een open dialoog, onderbouwd door de wetenschap, kunnen we samen vooruitgang boeken en de balans doen doorslaan in de richting van ‘netto positief’ in plaats van ‘netto nul’.

Open brief van Steven De Haes, decaan van de Antwerp Management School

Mee ondertekend door: