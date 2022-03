Er is geen weg terug voor een nieuwe Koude Oorlog...

Voorzitter adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media en auteur van 'Us vs. Them: The Failure of Globalism'

De invasie in Oekraïne is het begin van een nieuwe Koude Oorlog met Rusland. Op sommige vlakken is die gevaarlijker dan de vorige.

De Russische invasie in Oekraïne heeft een grote onzekerheid gecreëerd voor tientallen miljoenen mensen, maar er is een ding waar we zeker van zijn: Rusland en het Westen zijn in oorlog met elkaar. De Amerikaanse en de Europese leiders zullen blijven herhalen dat ze een direct militair conflict tussen de NAVO en Rusland willen vermijden. Maar de strenge sancties tegen Rusland, de leveringen van gesofisticeerde en dodelijke wapens aan Oekraïense soldaten en de westerse pogingen om het regime van president Vladimir Poetin te isoleren zijn de aanloop naar een oorlogsverklaring.

De essentie De auteur : Ian Bremmer, voorzitter van de adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media en auteur van 'Us vs. Them: The Failure of Globalism'

: Ian Bremmer, voorzitter van de adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media en auteur van 'Us vs. Them: The Failure of Globalism' De kwestie: Een nieuwe Koude Oorlog met Rusland is onvermijdelijk na de inval in Oekraïne.

Een nieuwe Koude Oorlog met Rusland is onvermijdelijk na de inval in Oekraïne. De conclusie: Op sommige vlakken is die oorlog minder gevaarlijk, op andere vlakken gevaarlijker.

Dit is een keerpunt voor de wereld. Ervan uitgaand dat de NAVO en Rusland een directe militaire confrontatie vermijden en zonder rekening te houden met een steeds moeilijker voorstelbare de-escalatie van Poetin, is dit een nieuwe Koude Oorlog. Op sommige vlakken is de confrontatie minder gevaarlijk dan de vorige, maar op andere vlakken is er een groter risico voor de betrokken landen en de hele wereldeconomie.

Minder gevaarlijk

De nieuwe confrontatie tussen Rusland en het Westen zal minder gevaarlijk zijn omdat Rusland niet de Sovjet-Unie is. Het Russische bruto binnenlands product (bbp) is kleiner dan dat van de Amerikaanse staat New York, en de sancties zullen de economie van het land nog eens met 10 procent doen krimpen volgend jaar. Het Russische banksysteem staat op instorten. In een geglobaliseerde wereld is dat belangrijk. De Sovjet-Unie en de oostelijke satellietstaten waren in grote mate onafhankelijk omdat ze niet verbonden waren met de westerse economieën. Europa staat nu verenigd en sterk - hoewel niet altijd volledig - met de Verenigde Staten, terwijl voormalige Sovjetrepublieken zich op verschillende manieren proberen los te maken van Poetin.

Rusland heeft geen bijzondere ideologie en geen bondgenoten waarmee het politieke waarden deelt.

Bovendien had de Sovjet-Unie nog een ideologische aantrekkingskracht voor politici en mensen in verschillende regio's in de wereld. Rusland heeft geen bijzondere ideologie en geen bondgenoten waarmee het politieke waarden deelt. Het heeft klanten en afhankelijke staten. Toen de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 2 maart stemde om de invasie In Oekraïne te veroordelen, stemden enkel Wit-Rusland, Noord-Korea, Syrië en Eritrea met Rusland mee. Wegens achterstallige betalingen mocht Venezuela niet meestemmen. Zelfs Cuba onthield zich.

En wat met China? Westerse leiders en media cirkelen rond de vraag of de banden tussen Rusland en China aangehaald zullen worden. Beide landen hebben een gemeenschappelijk verlangen om de Amerikaanse invloedssfeer terug te dringen en het risico bestaat dat ze samen een confrontatiekoers met Europa inzetten. Rusland is de kleine bondgenoot in dat gelegenheidsverband. De economie van China is meermalen groter dan de Russische. China wil de Russische economie wel steunen door gas, olie en mineralen te kopen, maar Peking weet dat het de enige vriend is van Moskou en dus kan rekenen op lagere prijzen voor alle grondstoffen.

Belangrijk is dat de toekomst van China ligt in de groeiende sterkte van het land en dat betekent dat het pragmatische banden moet onderhouden met de VS en Europa om zijn commerciële belangen te vrijwaren. Peking zal de Russische invasie niet veroordelen, maar het zal sommige westerse sancties die de Russische economie treffen wel aanvaarden, zogezegd voor de Oekraïense onafhankelijkheid, maar ook voor eigen winst.

Gevaarlijker

In de jaren 70 en 80 waren de VS, Europa en de Sovjet-Unie wel in staat om beveiligingsmechanismen in te bouwen die voorkwamen dat talrijke oorlogen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika niet oversloegen naar Europa. Het belangrijkste was het INF-verdrag over de middellangeafstandsraketten. Een nieuwe diplomatieke infrastructuur en vertrouwenwekkende maatregelen zullen jaren vragen met het Rusland van Poetin.

Cyberwapens zullen niet zoveel mensen doden als kernkoppen, maar ze worden veel gemakkelijker gebruikt in een open oorlog.

Tegelijkertijd zijn de wapens van de nieuwe Koude Oorlog gevaarlijker geworden. Het is onmogelijk de kracht van de cybercapaciteit van beide kanten te kennen. Elk beschikken ze over steeds gesofisticeerdere wapens die ze kunnen inzetten tegen financiële systemen, energievoorzieningen en andere essentiële infrastructuur - met verwoestende gevolgen. Cyberwapens zullen niet zoveel mensen doden als kernkoppen, maar ze worden veel gemakkelijker gebruikt in een open oorlog. Ze kosten minder, zijn simpel te ontwerpen en ze zijn ruim verspreid. Ze zijn ook gemakkelijker te verbergen dan de zware wapens uit de tweede helft van de vorige eeuw.

Ze stellen de Russen ook in staat om een informatieoorlog te beginnen, wat de spionnen uit het Sovjettijdperk niet konden. De verkiezingen in Frankrijk volgende maand bieden de kans om die nieuwe technologie aan te wenden. De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november en de presidentsverkiezingen in 2024 zijn langetermijndoelwitten.