Erasmus moet tandje bijsteken voor de studenten...

Onze studenten hoger onderwijs moeten vroeger én meer internationale ervaringen kunnen opdoen.

Het antwoord van een Vlaamse professor ingenieursstudies op een verzoek om raad over een internationale master bleef lang nazinderen: ‘Wat ga je in het buitenland leren wat je aan de Belgische topuniversiteiten niet leren kan?’ Met zeven universiteiten in de top 500 kunnen we ons in België inderdaad gelukkig prijzen met kwalitatief hoger onderwijs.

Erasmus is een stap in de juiste richting, maar onvoldoende. Vaak wordt het programma niet serieus genomen of duurt het te kort voor een cultureel ‘bad’.

Prijs-kwaliteit zijn we al helemaal moeilijk te kloppen. Voor de meeste studierichtingen krijgt iedereen een kans, onafhankelijk van de resultaten of de schoolkeuze in het middelbaar. Dat maakt onze hogere scholing toegankelijk voor het brede publiek en draagt bij tot de socio-economische welvaart en mobiliteit in ons land. Het zijn stuk voor stuk troeven die voor de meerderheid van de wereldbevolking allesbehalve evident zijn.

Karen Baert is co-founder en CEO van Ammobia, een start-up in klimaattechnologie, en innovation strategist aan de Stanford Doerr School of Sustainability in de VS.

Tegelijk schiet het Belgisch hoger onderwijs voor jongvolwassenen in de meest vormende jaren van hun leven op een aantal vlakken tekort. Concreet zouden internationalisering en meer interactie met de industrie onze universiteiten en hogescholen een betere springplank maken voor onze jeugd. De grote meerderheid van de studenten zou baat hebben bij meer internationale ervaringen. Hoger onderwijs in verschillende landen en culturen doet met een ruimere blik naar de wereld kijken. Een (ex-Oost-)Duitse professor heeft mijn visie op de energie-industrie gevormd. Een Amerikaanse professor deed me inzien waarom ik de problematiek van systemisch racisme nooit echt zal verstaan.

De Nobelprijswinnaar Literatuur Aleksandr Solzjenitsyn zei het ooit veel beter: ‘Truly profound education breeds humility.’ Hoe meer we leren, zien en ervaren, hoe meer we weten wat we niet weten, nog niet gezien hebben, nooit zullen ervaren. Hoe meer we in contact komen en relaties opbouwen, leren van en leren met verschillende nationaliteiten, culturen en achtergronden, hoe meer we ‘mens’ worden.

Erasmus is een stap in de juiste richting, maar onvoldoende. Vaak wordt het programma niet serieus genomen of duurt het te kort voor een cultureel ‘bad’. De echte meerwaarde komt pas als je je inburgert in een nieuwe cultuur en relaties opbouwt met medestudenten. Dat vraagt tijd. Bewonderenswaardige organisaties zoals de Belgian American Educational Foundation (beurs voor studies/onderzoek in de VS), de Fayatbeurzen (Vlaamse beurs voor internationale master), Erasmus Mundus (buitenlands masterprogramma) maken dergelijke levensveranderende ervaringen mogelijk voor een breder publiek.

Tijdens studies in Duitsland en de VS luisterde ik met bewondering en respect naar klasgenoten die minstens een paar jaar werkervaring hadden.

Ten slotte komen vooral universitaire studenten veel te laat in contact met de industrie of de praktijk. In België maken we eerst onze studies af, pas daarna wagen we ons op de werkvloer. Tijdens studies in Duitsland en de VS luisterde ik met bewondering en respect naar klasgenoten die minstens een paar jaar werkervaring hadden. Die ervaring geeft studenten een idee over welke jobs hen al dan niet liggen, wat zich uit in een meer doordachte en onderbouwde studiekeuze. Ook brengen ze hun werkervaring mee naar het klaslokaal en de aula, wat studenten waardevoller maakt voor hun proffen en medestudenten. Bovendien wordt weer naar school gaan als een privilege gezien, wat zich uit in extra motivatie.