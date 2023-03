ESG, of door de bomen het bos niet meer zien...

Global Head of ESG Investments and Research Candriam

De lancering door Euronext Brussels van een Belgische ESG-Index leidde tot ontgoocheling over gemiste kansen bij bedrijven die uit de index vallen. De vraag blijft hoe we ESG en duurzaamheid moeten definiëren.

De ontgoocheling over de niet-opname in de ESG-index was zo groot dat vastgoedonderneming VGP de beursuitbater beschuldigde van zware fouten bij de samenstelling. ‘We hebben geen fout gemaakt’, stelde de CEO van Euronext Brussel. Een gewaagde uitspraak, iedereen heeft immers zijn eigen waarheid over duurzaamheid. Zeker na een bewogen jaar voor ESG met een energiecrisis, gerechtelijk onderzoeken naar greenwashing en de onduidelijkheid over SFDR Artikel 9 (duurzaamheids-)fondsen.

Duurzame investeringen evalueren op basis van reële duurzame impact lijkt een evidentie, maar is moeilijk vast te stellen. Het debat over duurzame financiering wordt daardoor gepolariseerd, zelfs gepolitiseerd.

Fout of niet, een maand later duikt VGP toch op in de ESG-index, en wellicht niet omdat VGP zijn duurzaamheidsprofiel verbeterd heeft. Het toont aan dat alles afhangt van hoe we ESG en duurzaamheid definiëren.

ESG-indexen en de SFDR-duurzaamheidscategorieën hebben verstrekkende gevolgen. Ze bepalen waar duizenden miljarden aan duurzame beleggingen in onze economie worden geïnvesteerd en bepalen zo de financieringskost van bedrijven. De reactie van VGP was dus begrijpelijk, maar is ze gerechtvaardigd? Duurzaamheid beoordelen zonder duidelijk kader creëert verwarring over wat duurzame socio-economische groei is en hoe kapitaal daaraan moet bijdragen.

Wim Van Hyfte is hoofd duurzaam beleggen bij de vermogensbeheerder Candriam.

De lancering door Euronext Brussels van een Belgische ESG-Index leidde tot ontgoocheling over gemiste kansen bij bedrijven die uit de index vallen.

De vraag blijft hoe we ESG en duurzaamheid moeten definiëren.

ESG is geen referentiekader. ESG is simpelweg informatie die betrekking heeft op externe kosten en baten van bedrijven (en consumenten) rond milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur, die niet (voldoende) op de markt worden gewaardeerd en in regulering vervat zijn.

Bedrijven zouden naast de financiële rapportering ook dergelijke informatie moeten publiceren, om beleggers toe te laten de duurzaamheidsrisico’s en -opportuniteiten te identificeren en de negatieve gevolgen voor milieu en maatschappij te beperken of te elimineren. Een ESG-index voor duurzame beleggingen zet een standaard voor welke bedrijven daaraan het best beantwoorden. Maar is het de juiste standaard?

In de praktijk is ESG-beleggen een overkoepelend concept dat voor verschillende mensen verschillende verwachtingen inhoudt. Het varieert van een beleggingsstrategie die bedrijven uitsluit op basis van ethische overwegingen (tabak...), tot de expliciete financiering van de energietransitie van de chemische nijverheid, of het steunen van maatschappelijke projecten.

Wie bepaalt de standaarden en de geloofwaardigheid van aanspraken op duurzaamheid door bedrijven en investeerders?

Welke van de drie beantwoordt aan het duurzaamheidscriterium? De man in de straat, ngo’s, regelgevers, academici, en de financiële wereld vullen dat verschillend in. Dat creëert verwarring, soms verontwaardiging en, al dan niet terecht, beschuldigingen van greenwashing.

Wie bepaalt de standaarden en de geloofwaardigheid van duurzaamheidsaanspraken door bedrijven en investeerders? Regelgevers die moeilijkheden hebben om de milieu- en sociale doelstellingen en -criteria volledig te definiëren en zwijgen over de financiering en de sociale gevolgen van de energietransitie? Ngo's of lobbygroepen met gevestigde belangen die geen rekening houden met de bredere context of onvoorziene neveneffecten? Dataleveranciers als MSCI en Sustainalytics die hun eigen maatstaven hanteren? Vaak gaat het om waardeoordelen vanuit één perspectief. In dat opzicht hebben we allemaal gelijk en ongelijk.

De Europese commissie heeft met de SFDR-regelgeving voor duurzame beleggingen getracht duidelijkheid te scheppen over welke duurzaamheidsobjectieven ze wil realiseren tegen 2050. Belangrijker dan de doelstelling is hoe we daar geraken en hoe we die objectieven moeten meten. Daar schiet de huidige Europese regelgeving in te kort. Regelgevers, beleidsmakers en lobbygroepen in verschillende landen passen hun eigen interpretaties toe. Stroken deze met wetenschappelijk onderbouwde hypotheses en houden die voldoende rekening met de sociale en economische impact van de noodzakelijke transitie naar een koolstofarme, circulaire en inclusieve economie tegen 2050?

Zwart-witdenken en de perfectie nastreven voor duurzame investeringen brengt geen oplossingen en zal geen gram CO2 minder opleveren, noch de energietransitie versnellen.

Duurzame investeringen evalueren op basis van reële duurzame impact lijkt een evidentie, maar is moeilijk vast te stellen wegens de tegenstrijdige belangen, de onvolledige wettelijke kaders, het spanningsveld tussen impact op korte termijn en doelstelling op lange termijn, en het gebrek aan betrouwbare gegevens.

Het debat over duurzame financiering wordt daardoor gepolariseerd, zelfs gepolitiseerd. Verschillende en vaak eenzijdige interpretaties creëren verwarring bij de duurzame belegger. De duurzaamheidsfondsen en -indexen worden daardoor in een strak keurslijf van onduidelijkheid gedwongen. Het slachtoffer van deze onduidelijkheid is een duurzame economie.