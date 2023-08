EU kan helemaal geen nationalistisch project opzetten...

De suggestie dat de EU een eigen nationalisme ontwikkelt, is koren op de molen van eurosceptische populisten die venten met het doembeeld van de Europese superstaat.

In zijn recentste column brengt Rik Van Cauwelaert het nieuwste boek van Hans Kundnani, ‘Eurowhiteness: Culture, Empire and Race in the European Project’, onder de aandacht. Kundnani’s kritiek op het Europese project krijgt in de column van Van Cauwelaert evenwel een veel sinistere toon dan in het boek.

Het werk van Kundnani combineert interessante ideeën met het intrappen van open deuren. Kundnani waarschuwt enerzijds terecht voor een grensoverschrijdende alliantie tussen extreemrechtse partijen (en centrumrechtse partijen die in hun kielzog meegezogen worden), die zich opwerpt als de ware hoeder van de Europese beschaving. Hoewel Kundnani het zelf niet zo benoemt, is er inderdaad een reële mogelijkheid dat de EU na de verkiezingen in 2024 gekaapt wordt door extreemrechts en zo een vehikel wordt voor een ander ideologisch project dan de oorspronkelijke nobele motieven waarvoor ze werd opgericht.

Merijn Chamon is hoofddocent Europees recht aan de Universiteit Maastricht. De kwestie

Ontwikkelt de EU een eigen Europese versie van het nationalisme? Rik Van Cauwelaert leest dat in het werk van de Britse analist Hans Kundnani. De conclusie

Extreemrechts is weliswaar in opmars in Europa, maar zelfs de EU beschikt helemaal niet over de hefbomen om een nationalistisch project op te zetten.

Anderzijds bekritiseert Kundnani het zogenaamd kosmopolitische karakter van het Europese project door erop te wijzen dat het alleen Europese volkeren en landen bijeenbrengt (de ‘Eurocentric fallacy’). Dat het Europese project alleen Europeanen samenbrengt, is evenwel een evidentie, zij het dat die open deur ook een vervaarlijk kantje heeft. In het publieke debat in het Verenigd Koninkrijk voorafgaand aan het brexitreferendum werd ook gesteld dat de EU een wit Europees project is, met het doel niet-Europeanen buiten te houden.

Die kritiek is fundamenteel foutief. In de EU spreken lidstaten onderling af dat hun onderdanen toegang hebben tot elkaars territorium, maar de toegang van derdelanders blijft een nationale zaak, waarover elke lidstaat zelf beschikt. Door het lamentabele intellectuele niveau van het EU-debat in het VK heeft het pro-EU-kamp die kritiek nooit afdoende gepareerd.

Wat al helemaal niet aangewezen lijkt, is een turbo op die kritiek te plaatsen. Van Cauwelaert wijst op een vaststelling van Kundnani als zou de EU een eigen nationalisme ontwikkelen. Dat is een opmerkelijke interpretatie, die Kundnani helemaal niet lijkt te suggereren. In een longread van zijn hand op de website van The Guardian (17 augustus 2023) wijst hij louter op de gelijkenissen tussen een eurocentrisch regionalistisch denken en een klassiek nationalistisch denken. Dat is iets anders dan agency, in sociologische zin, toe te kennen aan de EU.

Zelf al zou ze dit willen, de EU beschikt helemaal niet over de hefbomen om een nationalistisch project op te zetten. Zoals de Britse historicus Eric Hobsbawm in zijn ‘Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality’ aantoonde, vond het nationalisme historisch ingang via de statelijke controle over de massamedia, het openbaar onderwijs en sport. Die domeinen blijven in handen van de lidstaten. De suggestie dat de EU een nationalisme ontwikkelt, is koren op de molen van eurosceptische populisten die al geruime tijd venten met het doembeeld van de Europese superstaat.

Als Kundnani opmerkt dat het succes van een extreemrechtse alliantie zal afhangen van de gewilligheid van centrumpartijen om mee te stappen in het Europese beschavingsdiscours, geldt dat evengoed als waarschuwing voor opiniemakers. Met manke analyses, die aanschurken bij het superstaatdoemdenken, wordt het begrip van de EU bij de burger niet vergroot, terwijl dat begrip cruciaal is in de aanloop naar de verkiezingen.