Eurogroep | 20 jaar euro: veel bereikt, maar nog veel werk...

De beleidsverantwoordelijken maken de balans op van 20 jaar euro en blikken vooruit naar de volgende 20 jaar.

Het is zaterdag 20 jaar geleden dat ongeveer 300 miljoen Europeanen voor het eerst een gloednieuwe munt in hun handen hielden: de euro. Van Lissabon tot Helsinki en Athene konden burgers eurobankbiljetten opnemen uit geldautomaten, hun boodschappen met euromunten betalen en naar het buitenland reizen zonder geld te hoeven te wisselen.

De overgang van twaalf nationale valuta naar de euro was een unieke operatie. In de periode voor 1 januari 2002 drukte de Europese Centrale Bank meer dan 15 miljard eurobiljetten en sloeg ze ongeveer 52 miljard munten.

Door de uitbreiding van de eengemaakte markt werd de euro, samen met het vrije verkeer van personen, het Erasmus-uitwisselingsprogramma voor studenten en de opheffing van de roamingtarieven binnen de EU, een van de tastbaarste verwezenlijkingen van de Europese integratie.

Op een dieper niveau is de euro een weerspiegeling van een gemeenschappelijke Europese identiteit, een symbool voor integratie dat garant staat voor stabiliteit en welvaart in Europa.

Als ministers van Financiën en leden van de Europese Commissie die het economische beleid van de eurozone aansturen, kijken we terug op de afgelopen 20 jaar en stellen we prioriteiten vast voor de toekomst van onze gemeenschappelijke munt.

De afgelopen 20 jaar – de weg naar volwassenheid

Er is heel wat gebeurd in de eerste twee decennia van de euro. Sinds het grote enthousiasme bij de invoering is de euro uitgegroeid tot de op een na meest gebruikte munt ter wereld. En hij blijft populair. Ongeveer 80 procent van de burgers denkt dat de euro goed is voor de EU. De eurozone is van de 11 oorspronkelijke lidstaten uitgebreid tot 19 landen vandaag - en er staan meer landen klaar om naar de euro over te stappen.

Die vooruitgang werd geboekt ondanks grote uitdagingen en terwijl sommigen er sceptisch over waren toen het project nog in de kinderschoenen stond.

Het grenzeloze karakter van de euro bracht zowel de diepgang van onze onderlinge afhankelijkheid als de kracht van onze eenheid aan het licht.

Toen de euro zijn tienerjaren bereikte, groeide onder de lidstaten en de instellingen het besef dat hij niet was voorbereid op de schokken die de wereldwijde financiële crisis en de daaropvolgende staatsschuldencrises teweegbrachten. Dat heeft geleid tot de hervorming van het governancekader van de eurozone, de oprichting van een gezamenlijk steun­mechanisme voor landen in financiële nood en gemeenschappelijk toezicht op Europese banken. Het is een erkenning dat de oplossing moest worden gevonden in een betere coördinatie en een diepere integratie.

Door deze vroege crises kon de euro volwassen worden en zijn internationale rol versterken. We leerden waardevolle lessen die ons nu tijdens de pandemie van pas komen. Het grenzeloze karakter van de euro bracht zowel de diepgang van onze onderlinge afhankelijkheid als de kracht van onze eenheid aan het licht.

Toen de omvang van de Covid-19-crisis duidelijk werd, werd die crisis, in tegenstelling tot eerdere schokken, veel sneller, vastberadener en beter gecoördineerd aangepakt.

Toen de omvang van de Covid-19-crisis duidelijk werd, werd ze - in tegenstelling tot eerdere schokken - sneller, vastberadener en beter gecoördineerd aangepakt. Terwijl de belasting- en socialezekerheids­stelsels werden ingeschakeld om de economische impact te verzachten, nam de EU als aanvulling op het ondersteunende monetaire beleid van de ECB ongekende besluiten om levens - en bestaansmiddelen te beschermen. Die omvatten de regeling voor financiële steun SURE - die heeft bijgedragen tot de bescherming van ongeveer 31 miljoen banen - en NextGenerationEU, het baanbrekende herstelinstrument voor Europa.

Onze gecoördineerde beleidsrespons hielp - in combinatie met de uitrol van de coronavaccins - de eurozone snel te herstellen van de economische gevolgen van de pandemie. Bovendien waren de financiële en liquiditeitssteun bedoeld om het risico op langdurige schade te beperken, zodat onze economieën er snel bovenop konden komen.

De komende 20 jaar

We hebben in de eerste 20 jaar van de euro veel bereikt, maar er moet nog veel worden gedaan. We moeten gelijke tred houden met innovaties en de internationale rol van de euro bevorderen. De euro moet klaar zijn voor het digitale tijdperk. Daarom steunen we en dragen we bij aan de inspanningen van de Europese Centrale Bank voor een digitale vorm van de euro.

Tegelijkertijd moet de eurozone worden versterkt. Hoewel we sterke fundamenten hebben gelegd voor ons Europees bankenstelsel, moeten we nog meer doen om onze bankenunie te verstevigen en nieuwe kansen voor economisch herstel en groei te ontsluiten. Hetzelfde geldt voor onze kapitaal­markten. We moeten doortastende maatregelen nemen om de manier waarop particuliere investeringen en besparingen over de eengemaakte markt bewegen, te verbeteren, zodat bedrijven, met inbegrip van onze kmo's, financiering krijgen en banen kunnen creëren.

De investeringsniveaus zijn al te lang te laag. We moeten zwaar en duurzaam investeren in onze mensen, infrastructuur en instellingen.

De investeringsniveaus zijn al te lang te laag. We moeten zwaar en duurzaam investeren in onze mensen, infrastructuur en instellingen. Samen met een verantwoord begrotingsbeleid en de bijdrage van de particuliere sector zal NextGenerationEU een sleutelrol spelen bij het doorvoeren van veel noodzakelijke hervormingen en investeringen. Dat is de beste manier om ons groeipotentieel te stimuleren, onze levensstandaard te verbeteren en de cruciale problemen waar de mensheid voor staat, aan te pakken.

Gezien de vergrijzing van onze bevolking moeten we ook de houdbaarheid van de overheidsfinanciën waarborgen. Bij de herziening van onze gemeenschappelijke begrotingsregels moeten we garanderen dat het begrotings- en het economisch beleid van de eurozone overeind blijven en berekend zijn op toekomstige uitdagingen.

De euro bewijst wat we kunnen bereiken als we samenwerken.

Onze gemeenschappelijke munt is een ongekende collectieve inspanning en een bevestiging van de eenheid die de basis vormt van onze Unie. Nu de wereld herstelt van de pandemie moeten we onze inspanningen en middelen bundelen om de vruchten te plukken van een snel digitaliserende wereld en om de klimaatproblemen aan te pakken. Geen van deze problemen kan door afzonderlijke landen worden opgelost. De euro bewijst wat we kunnen bereiken als we samenwerken. Laten we, vooruitblikkend naar de komende 20 jaar, van de euro een symbool maken van onze inzet om een welvarende, duurzame en inclusieve toekomst voor de volgende generaties veilig te stellen.

