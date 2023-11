Europa kan alleen maar leren van Chinese innovatie...

Almaar meer westerse multinationals en techbedrijven maken gebruik van Chinese producten en technologie om waarde te creëren buiten China. Van de manier waarop China innoveert, kunnen we alleen maar leren, schrijft Sven Agten.

Stellantis, de producent van de automerken Fiat, Peugeot, Chrysler en Citroën, kondigde eind oktober aan 1,5 miljard euro te investeren in de Chinese elektrischevoertuigenstart-up Leapmotor. Met de deal wil Stellantis een sterkere marktpositie uitbouwen in China, nog altijd de grootste automarkt ter wereld, terwijl Leapmotor toegang krijgt tot de Europese markt.

Het is in korte tijd de tweede investering door een grote westerse autobouwer in een Chinese speler in elektrische voertuigen. In juli kondigde Volkswagen aan dat het 700 miljoen dollar gaat investeren in de Chinese start-up Xpeng. De overeenkomst voorziet in de productie van twee nieuwe e-auto’s voor de Chinese markt onder het merk Volkswagen. Tegelijk kan de Duitse autobouwer gebruikmaken van Chinese technologie en expertise voor expansie in de rest van de wereld.

Sven Agten is voorzitter Asia-Pacific bij de Duitse multinational Rheinzink.

Steeds meer westerse bedrijven zetten Chinese producten en technologie in om waarde te creëren buiten China.

Niet alleen in de automarkt, ook in de farmasector springt Chinese technologie steeds meer in het oog. Sinds 2022 hebben al minstens tien westerse bedrijven overeenkomsten gesloten met Chinese biofarmabedrijven om gebruik te maken van ADC-technologie - antilichaammedicijnconjugaten voor kankerbehandeling - voor ontwikkeling en commercialisering buiten China. Multinationals als GSK, Merck en Astra Zenica hebben Chinese ADC-deals gesloten, samen goed voor ettelijke miljarden. Het Duitse BioNTech, bekend voor het mRNA-vaccin, heeft al drie overeenkomsten gesloten met Chinese biotechbedrijven voor ADC-medicijnen.

De nieuwe trend zet over de sectoren heen door. Almaar meer westerse multinationals en techbedrijven gebruiken Chinese producten en technologie om waarde te creëren buiten China. 'Designed in China' wordt belangrijker dan ‘Made in China’. Chinese bedrijven, durfkapitalisten en overheden hebben astronomische bedragen in ontwikkeling en innovatie gepompt. De resultaten daarvan worden zichtbaar. Europese bedrijven van hun kant hebben te lang op hun lauweren gerust, en dat begint pijn te doen.

Als de Europese industrie relevant wil blijven, moet ze dringend herbronnen.

Het hoeft niet te verbazen dat Europa en de Verenigde Staten de invloed van Chinese technologie inperken. Enerzijds vrezen ze te veel Chinese technologie in strategische sectoren als communicatie en energie. Dat is de reden waarom de leverancier van smartphones en netwerkapparatuur Huawei zo goed als verbannen is in Europa.

Veel westerse bedrijven hebben China jarenlang onderschat en meewarig neergekeken op Chinese innovatie. Daar dragen ze nu de gevolgen van. De grote Duitse autobouwers zijn te zelfgenoegzaam geweest en zijn in snelheid gepakt door de Chinese innovatie. De Europese Commissie heeft nu een onderzoek geopend naar de staatssubsidies voor Chinese producenten van elektrische voertuigen. Importheffingen lijken de enige remedie om de vloed tegen te houden.

Als de Europese industrie relevant wil blijven, moet ze dringend herbronnen. Importheffingen werken tijdelijk, maar zijn geen langetermijnoplossing om innovatie te stimuleren. Integendeel.