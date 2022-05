Europees olie-embargo tegen Rusland is moeilijke puzzel...

De Europese Commissie zet een belangrijke stap met de aankondiging van een embargo op Russische olie. Maar het embargo doen werken, vergt een moeilijke (geo)politieke evenwichtsoefening.

De snelheid en eensgezindheid waarmee Europa sinds het begin van de invasie sancties heeft ingesteld tegen Rusland zijn ongezien. Helaas zijn ze ook ontoereikend, want ze hebben een belangrijke blinde vlek. Ondanks vijf sanctiepakketten bleef de olie- en gashandel buiten schot, goed voor de helft van de Russische exportinkomsten en 45 procent van de federale begroting.

Het Europese embargo op Russische olie is een embargo in slow motion.

Nu wordt het grote kanon bovengehaald. Woensdag stelde de Europese Commissie voor de import van ruwe aardolie uit Rusland binnen de zes maanden te stoppen, en de import van olieproducten zoals diesel en benzine tegen het einde van het jaar. Een embargo in slow motion dus. Slovakije en Bulgarije, twee landen die voor hun bevoorrading sterk afhangen van de Druzhba-oliepijpleiding, zouden een jaartje extra krijgen.

De essentie De auteur

Thijs Van de Graaf is professor internationale politiek en energiespecialist aan de UGent.

De kwestie

De Europese Commissie kondigt een embargo aan tegen Russische olie.

De conclusie

Dat is een belangrijke stap, maar het embargo doen werken, vergt nog een moeilijke (geo)politieke evenwichtsoefening.

Het plan moet nog worden goedgekeurd door de 27 EU-lidstaten maar de morele verontwaardiging over oorlogsmisdaden in de steden Boetsja en Marioepol laat weinig keuze. De geldkraan naar Rusland moet dicht. Sinds 24 februari heeft Europa naar schatting 20 miljard euro betaald voor Russische olie. Europa is minder afhankelijk van Russische olie (27%) dan van Russisch gas (45%). Het is ook minder kwetsbaar. Olie is makkelijker op te slaan en te transporteren. De wereldwijde oliemarkt is groter en liquider dan die van lng (vloeibaar gas).

Lek

Daarin schuilt ook een risico. Want een slecht ontworpen olieboycot van Rusland zal zo lek zijn als een zeef. Raffinaderijen in China en India kopen al extra volumes Russische aardolie, tegen fikse kortingen, 30 à 40 procent onder de wereldmarktprijs. Maar zelfs dan levert het Rusland enorme winsten op. Als olie uit Rusland in een Indische raffinaderij omgevormd wordt tot diesel en geëxporteerd naar Europa kan ze door de mazen van het net glippen.

Het eindresultaat van zo’n lek embargo is dan gewoon een heroriëntering van de fysieke handelsstromen van olie, maar niet noodzakelijk een vermindering van de Russische exportinkomsten. Zeker niet als die verschuivingen de olieprijzen doen stijgen.

De VS zouden kunnen bijspringen met secundaire sancties, financiële sancties tegen landen die Russische olie kopen. Zulke extraterritoriale sancties kunnen echter kwaad bloed zetten bij andere landen die Russische olie importeren.

In de praktijk zal Rusland zijn olie-exportstromen niet zo makkelijk kunnen heroriënteren. Veel export verloopt nu via havens in de Baltische en de Zwarte Zee. Als die tankers koers moeten zetten naar Azië verhogen de vaartijden en de kosten. Ook via andere exportroutes - andere havens, spoorverkeer, pijpleidingen - zijn er logistieke bottlenecks.

Brussel wil daarom het net sluiten door Europese tankers en verzekeraars te verbieden nog langer diensten aan te bieden aan het internationale transport van Russische olie - ook niet naar derde landen. Dat is potentieel een heel krachtige maatregel, omdat zo’n 95 procent van de verzekeringen lopen via een organisatie in London, die de Europese wetgeving volgt. Maar het is ook belangrijk Griekenland en Cyprus, landen met een grote scheepvaartindustrie, mee aan boord te krijgen van het zesde sanctiepakket. Zij vrezen marktaandeel te verliezen aan rederijen uit niet-EU-landen.

Secundaire sancties

De VS kunnen bijspringen met secundaire sancties, financiële sancties tegen landen die Russische olie kopen. Dat hebben de Amerikanen gedaan met Iran, maar zullen het ook durven ten aanzien van Rusland, ’s werelds op een na grootste olie-exporteur? Zulke extraterritoriale sancties kunnen kwaad bloed zetten bij andere landen die Russische olie importeren en kunnen ertoe leiden dat landen de dollar links laten als betaalmiddel voor hun olietransacties. Als de olieprijzen exploderen ten gevolge van die sancties, kan het Westen ook diplomatiek kapitaal verliezen bij de ontwikkelingslanden, die al kreunen onder de hoge grondstoffenprijzen.

Als de olieprijzen exploderen ten gevolge van sancties, kan het Westen ook diplomatiek kapitaal verliezen bij de ontwikkelingslanden, die al kreunen onder de hoge grondstoffenprijzen.

Europa moet op zoek naar alternatieve leveranciers. Die verschuivingen zijn al bezig, want verschillende Europese bedrijven - onder meer Shell en ENI - kopen al een poos geen Russische olie meer. De Duitse minister van Economie liet vorig weekend weten dat de Duitse afhankelijkheid van Russische olie al is gedaald van 35 naar 12 procent. Finland, Litouwen, Polen en Zweden zouden hun olie-import uit Rusland bijna volledig gestaakt hebben.

De OPEC-landen kunnen hun productie opschroeven. Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten alleen al kunnen hun dagelijkse productie op korte termijn met 3 miljoen vaten per dag opdrijven. Dat is zo’n twee derde van de olie die Europa uit Rusland importeerde voor de invasie. De vraag is of ze hun productie willen verhogen. De twee landen zijn best tevreden met de hoge olieprijzen, werken nauw samen met Rusland en zwichten voorlopig niet voor westerse druk.

Strategische reserves

De Amerikaanse schalieproducenten zitten nog onder het productiepeil van begin 2020, maar worden geplaagd door krapte in de aanvoerketen, zoals een gebrek aan arbeidskrachten en materieel. Washington zou zijn beleid tegenover Iran en Venezuela kunnen herzien, want de olie-export van die landen is gefnuikt door Amerikaanse sancties.

De enige alternatieven die zekerheid bieden zijn vraagvermindering (door oliebesparing en efficiëntie) en vraagvernietiging (door over te stappen op alternatieven voor olie).

En dan zijn er nog de strategische noodvoorraden van olie. Westerse landen hebben de afgelopen weken beslist 180 miljoen vaten uit die reserves geleidelijk vrij te geven. Dat en de covidlockdowns in China kon de olieprijzen de voorbije weken enigszins drukken. Maar de strategische reserves zijn niet eindeloos.

De enige alternatieven die zekerheid bieden zijn vraagvermindering (door oliebesparing en efficiëntie) en vraagvernietiging (door over te stappen op alternatieven voor olie). Het Internationaal Energieagentschap becijferde dat de westerse landen 2,7 miljoen vaten dagelijkse olieconsumptie kunnen uitsparen door snelheidsbeperkingen op autosnelwegen, het promoten van telewerken en het openbaar vervoer, en autoloze zondagen in steden.