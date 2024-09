Focus op Afrika, de grootste groeimarkt ter wereld...

Economische grootmachten als China investeren massaal in Afrika. Als we niets doen, zullen ze onze bedrijven zonder pardon uit de markt wippen. Werk aan de winkel dus.

De Chinese president Xi Jinping heeft onlangs aangekondigd dat zijn land 45 miljard euro pompt in Afrikaanse infrastructuurprojecten, industrie en landbouw. Europa dreigt de boot te missen als de overheid en onze bedrijven hun aandacht niet vestigen op Afrika. Aan ons land om het voorbeeld te geven.

Ondernemers moeten Afrika (her)ontdekken en de opportuniteiten zien die het continent wel degelijk te bieden heeft. Handel met Afrika is nog te vaak ad hoc of in de vorm van ontwikkelingshulp. Daarom is er nood aan een duidelijke Afrikastrategie, zodat onze bedrijven kansen krijgen en getriggerd worden om duurzame en economisch interessante partnerschappen te smeden.

De voorbije tien jaar bleef voor ons land, afgezien van de farmaceutische sector, de Afrikaanse import en export bijna gelijk. In 2023 was er zelfs een daling. Niets doen is geen optie. Economische grootmachten als China investeren nu al massaal en zullen onze bedrijven zonder pardon uit de markt wippen.

In Europa heerst krapte op de arbeidsmarkt, terwijl Afrikaanse jongeren die als industrieel ingenieur afstuderen noodgedwongen in de informele sector belanden.

Afrika kent een enorm groeiende bevolking en economie, met almaar meer hooggeschoolden en een toenemende middenklasse. Tegen 2030 studeren evenveel jongeren af van een universiteit in Afrika als in China. In Europa heerst krapte op de arbeidsmarkt, terwijl Afrikaanse jongeren die als industrieel ingenieur afstuderen noodgedwongen in de informele sector belanden. Bovendien is Afrika rijk aan grondstoffen, oppervlakte en landbouwgronden. Allemaal zaken waaraan we in het Noorden stilaan een tekort hebben.

Er beweegt ook wat. De Afrikaanse democratisch stabiele landen werken almaar meer samen om grote handelsblokken en vrijhandelszones in het leven te roepen. De creatie van een Afrikaanse vrijhandelsmarkt (AfCFTA) is een van de kernprioriteiten van de Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie. Die zou meteen de grootste vrijhandelsmarkt ter wereld worden, met 25 procent van de totale wereldbevolking. Hoewel al zeven vrijhandelsakkoorden met Afrikaanse landen in werking zijn getreden, moeten er nog veel geratificeerd worden, door onder meer België.

Win-winpartnerschappen

Onze nieuwe Afrikastrategie moet via win-winpartnerschappen tussen Belgische en Afrikaanse bedrijven focussen op export en investeringen, samenwerkingen in energietransitie genereren en het potentieel van circulaire migratie van hoogopgeleiden onderzoeken. Zodra de strategie er ligt, kan een sensibiliseringscampagne naar bedrijven plaatsvinden. De Vlaamse werkgeversorganisaties engageren zich om daar mee de schouders onder te zetten.

