Ga volop de dialoog aan tussen generaties voor duurzaamheid...

Hoe over generaties heen onze verantwoordelijkheid als een goede voorouder opnemen voor de generaties na ons? Zo’n belangrijke kwestie vergt een dialoog tussen de huidige generaties. De moeilijke keuzes worden vandaag gemaakt.

‘De planeet redden lukt niet als de helft van de bevolking niet betrokken is.’ ‘De oorlog in Oekraïne doet de groei fors terugvallen’, zegt de OESO. ‘Kapitaalstudie suggereert dan toch groeiende ongelijkheid in België’. Het zijn slechts enkele recente krantenberichten die aangeven dat we ongemakkelijke keuzes moeten maken als we de transitie naar een duurzamere samenleving willen realiseren. Die zullen nu pijn doen, maar de volgende generaties ten goede komen.

'Talk the walk’ volstaat niet meer voor een bedrijf of CEO.

De pijnlijke keuzes worden vaak afgeschoven op de jongere of volgende generatie, ‘want nu houdt de wereld nog wel stand’. Maar we kunnen het ons niet veroorloven op hen te wachten. Een duurzamere toekomst tot stand brengen is een intergenerationeel proces. De keuzes moeten in dialoog met elkaar gewikt en gewogen worden. Daarbij is geen plaats voor simplistische redeneringen of de logica van één generatie, land of bedrijf.

De essentie De auteurs

CEO's, studenten en academici.

De kwestie

Meer dan ooit is de vraag hoe we over generaties heen onze verantwoordelijkheid als een ‘goede voorouder’ kunnen opnemen voor de generaties na ons.

Het voorstel

Zo'n belangrijke kwestie vergt een open en innige dialoog tussen de generaties. Het is vandaag dat moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

Zo’n intergenerationele dialoog was de insteek van de derde Dean’s Club van Antwerp Management School (AMS). Studenten van de Antwerp Management School gingen onlangs met een kritische geest in dialoog met leiders uit de bedrijfswereld en het onderwijs over onze uitdagingen rond duurzaamheid. Hoe kunnen we over de generaties heen onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als een ‘goede voorouder’ opnemen voor de generaties na ons?

Krachten bundelen

Een eerste stap naar een duurzame dialoog is de onzekerheden en paradoxen van onze tijd erkennen en aanvaarden. We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door VUCA: volatility, uncertainty, complexity, en ambiguity. Onze werkelijkheid is per definitie complex en zit vol tegenstellingen.

Net daarom moeten we zoeken. Onzekerheid en tegenstrijdige argumenten brengen ons tot grensverleggende en innovatieve antwoorden. Die gamechangers in de praktijk brengen is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar we geloven dat we tot veel in staat zijn als we de krachten bundelen en logica’s verbinden.

De aankomende generatie van leiders heeft hoge verwachtingen over de duurzaamheidstransitie. Studenten verwachten dat hun toekomstige werkgever een duidelijke visie heeft op duurzaamheid. Maar het gaat ook verder. 'Talk the walk’ volstaat niet meer voor een bedrijf of CEO. ‘Walk the walk’ - geen marketingpraat, maar concrete en zichtbare actie - is het devies.

Comfort

Omgekeerd vragen bedrijven en bedrijfsleiders van hun kant aan die nieuwe generatie wat hun visie op duurzaamheid is en in welke mate ze compromissen willen sluiten. Denk aan de bedrijfswagen, lowcostvluchten en next day delivery. Zijn we ons bewust van de diepgaande keuzes die we moeten maken? Zijn we bereid in te boeten op comfort en gemak?

Dialogen zijn soms ruw. Ze maken ophef. We vermijden ze soms te graag. Een duurzamere samenleving schuilt echter in dialoog, over de generaties heen en in elke generatie.

Die dialoog openen kan interessante inzichten bieden. Maar dialogen zijn soms ruw. Ze maken ophef. We voorkomen ze soms te graag. Een duurzamere samenleving schuilt echter in dialoog, over de generaties heen en in elke generatie. En door te beseffen dat je denkkader ook maar een van de mogelijke denkkaders is. Om zulke denkoefeningen mogelijk te maken zijn diverse en inclusieve teams en organisaties van groot belang. Ze zijn een must om onze denkspieren voor een duurzame dialoog te trainen.

Dialoog over de generaties heen moet gecreëerd en gefaciliteerd worden, zodat we elkaars standpunten ‘vinden’. Onderwijs en onderzoek kunnen daarin een enorme verbindende factor zijn. In de bedrijfswereld loont het in te zetten op (reverse) mentorship: jongere en oudere generaties meer doen samenwerken en zo de aandacht vestigen op de meerwaarde van de ander, eerder dan zich blind te staren op elkaars leeftijd en het denkpatroon dat daar vaak mee samengaat.

Laat ons meer lef tonen om de intergenerationele dialoog over duurzaamheid aan te gaan. Er is niet één logica die ons door deze onzekere tijden zal loodsen. Het is net uit de verbinding tussen verschillende logica’s dat de antwoorden op de uitdagingen voortkomen.

Ondertekenaars: