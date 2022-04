Geef Oekraïense werkkrachten ook taalkundige gastvrijheid...

Oekraïense vluchtelingen zullen de langdurige schaarste op onze arbeidsmarkt niet oplossen. Maar zolang we hen een veilige thuishaven bieden, is een soepelere toepassing van onze zeer strikte taalwetgeving aangewezen.

Sinds de invasie in Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht. De beelden laten niemand onberoerd en de wereld reageert. Europa heeft voor het eerst de richtlijn 2001/55/EG geactiveerd. Die bepaalt de minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming bij een massale toestroom van vluchtelingen.

Wat betekent dat concreet? Kunnen Oekraïners in België aan de slag en kunnen ze een echt antwoord bieden op het tekort aan arbeidskrachten in sommige sectoren? En is onze taalwetgeving wel zo gastvrij?

De strengheid van onze taalwetgeving valt vanuit historisch perspectief te begrijpen, maar stuit al lang op veel onbegrip bij werkgevers die willen werken met anderstaligen.

België heeft de richtlijn omgezet en kent tijdelijke bescherming toe. De bescherming geldt in principe voor een jaar vanaf 4 maart 2022 - tenzij Europa er eerder een einde aan maakt - en is automatisch verlengbaar met zes maanden. Na twee jaar kan Europa de bescherming nog verlengen tot maximaal drie jaar. Oekraïners komen in aanmerking voor tijdelijke bescherming als ze voor 24 februari 2022 in Oekraïne verbleven. Ze moeten zich melden in het registratiecentrum in Paleis 8 op de Heizel.

De essentie De auteurs

Sophie Maes en Olivier Wouters zijn advocaat-vennoten bij Claeys & Engels.

De kwestie

Oekraïense vluchtelingen zullen de langdurige schaarste op onze arbeidsmarkt niet oplossen.

Het voorstel

Zolang we vluchtelingen een veilige thuishaven bieden, is een soepelere toepassing van onze zeer strikte taalwetgeving aangewezen.

Na registratie krijgen ze een ‘attest tijdelijke bescherming’. Daarmee moeten ze op het gemeentebestuur van hun verblijfplaats een verblijfsvergunning (‘A-kaart’) aanvragen. Intussen krijgen ze een ‘bijlage 15’ die 45 dagen geldig is.

Zowel de A-kaart als de ‘bijlage 15’ verleent een onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Daardoor moet de werkgever geen arbeidskaart of ‘single permit’ aanvragen en kan hij hen tewerkstellen. De werkgever moet altijd een kopie van een geldige A-kaart (of ‘bijlage 15’) kunnen voorleggen. Voor de rest gelden de regels zoals bij elke tewerkstelling in België.

Schaarste arbeidsmarkt

Onlangs gingen hier en daar stemmen op dat de vluchtende Oekraïners de schaarste op onze arbeidsmarkt kunnen invullen. Is dat wel zo? De schaarste die we sinds enkele jaren voor heel wat profielen kennen, is zo structureel dat je je kan afvragen of dat wel een correct uitgangspunt is.

Hoewel de vrijstelling van de toelating tot arbeid toe te juichen valt, kan voor de Oekraïners alleen maar oprecht gehoopt worden dat de oorlogswaanzin zo snel mogelijk stopt zodat ze veilig naar hun thuisland kunnen terugkeren. Ze hebben er immers niet voor gekozen om hun land te verlaten. Ze zijn geen economische vluchtelingen in de engste zin van het woord.

België kent drie taalwetgevingen, naargelang de ligging van de exploitatiezetel waaraan de werknemer verbonden is.

Hun verblijf en hun inzetbaarheid op de Belgische arbeidsmarkt moeten we daarom eerder als tijdelijk beschouwen. Oekraïense vluchtelingen bieden geen structurele oplossingen voor de langdurige schaarste op onze arbeidsmarkt. Op termijn zullen ze opnieuw broodnodig zijn in Oekraïne. Denk aan medisch personeel, bouwarbeiders en andere technische profielen. Bovendien weten we dat veel mannelijke arbeidskrachten helaas aan het oorlogsfront worden ingezet.

Zeer streng

Maar zolang we hen een veilige thuishaven kunnen bieden in hun moeilijke situatie en ze hopelijk hun gedachten kunnen verzetten door actief te zijn in onze ondernemingen, moeten we nadenken over een versoepelde toepassing van onze zeer strikte taalwetgeving. België kent drie taalwetgevingen, naargelang de ligging van de exploitatiezetel waaraan de werknemer verbonden is. In Vlaanderen en Wallonië zijn de taalregels zeer streng, op straffe van absolute nietigheid van alles wat de werkgever niet in de juiste taal communiceert.

Sommige arbeidsrechters stellen zich flexibeler op voor internationale bedrijven die niet-Nederlandstaligen tewerkstellen in Vlaanderen. Maar het blijft voor werkgevers steeds juridisch op eieren lopen.

Die strengheid valt te begrijpen vanuit historisch perspectief, maar ze stuit al lang op veel onbegrip bij werkgevers die willen werken met anderstaligen. De Vlaamse werkgever van een tijdelijke arbeidskracht uit Oekraïne moet zich tot haar of hem richten in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Zouden we die strikte regels niet beter aanpassen, of minstens tijdelijk opschorten?

Sommige arbeidsrechters stellen zich flexibeler op voor internationale bedrijven die niet-Nederlandstaligen tewerkstellen in Vlaanderen. Maar het blijft voor werkgevers juridisch op eieren lopen, want anderstalige documenten en instructies zijn nietig en dus onbestaande.

Het Vlaams Taaldecreet werd enkele jaren geleden onder impuls van het Europese Hof van Justitie weliswaar aangepast. Er werd toegelaten dat de arbeidsovereenkomst bijkomend (dus boven op een Nederlandstalige versie) mag worden opgesteld in een andere taal van de Europese Unie of de Europese Economische ruimte (waartoe Oekraïne niet behoort). Maar andere noodzakelijke aanpassingen blijven achterwege.