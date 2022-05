‘Goed bestuur’ moet weer kern van CD&V worden...

Quo vadis, CD&V? Na de rampzalige peiling van afgelopen vrijdag stroomden de krantenpagina’s en sociale media over van goede raad aan de partij. Van columnist Fouad Gandoul over mediatrainer Evert van Wijk tot kerkjurist Rik Torfs, ze gaven allen hun gewaardeerde visie over de te varen koers.

Is goed bestuur niet even vaag als het personalisme en rentmeesterschap? Voor mij is het als wetenschapper vrij evident in te vullen, met name als evidencebased beleid. Beleid waarvan je, op basis van ordentelijk onderzoek, zeker bent dat het werkt. Dat is het tegendeel van op basis van buikgevoel en ideologie een hervorming uitdenken en dan via cherrypicking een of andere obscure studie aanhalen als onderbouwing.