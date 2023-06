Haal artificiële intelligentie uit de zwarte doos...

Meer inzicht in de redenering achter AI-beslissingen draagt ertoe bij dat de technologie breder wordt aanvaard en vertrouwd. Explainable AI moet de innerlijke werking duidelijk maken.

Artificiële intelligentie (AI) is een integraal onderdeel geworden van ons leven en werken. Ze zal tot fundamentele verschuivingen in de maatschappij leiden. Maar het gebrek aan transparantie en begrijpelijkheid van AI-systemen is een probleem voor gebruikers en organisaties. Daarom is het concept van Explainable AI (EAI) cruciaal.

Net zoals een gebruiksvriendelijk design de mobiele applicaties in ons dagelijks leven gekatapulteerd heeft, wordt Explainable AI de katalysator voor de verspreiding van AI-toepassingen.

AI is in veel gevallen als een zwarte doos. Dat leidt tot uitdagingen en misverstanden. Bij EEVE, een roboticabedrijf dat computer vision en AI gebruikt voor tuinnavigatie, worstelden klanten vaak om het gedrag van de robot te begrijpen. Vragen doemden op.

Waarom stopt mijn robot? (Omdat hij een groep bloemen in het gras heeft gezien en heeft besloten ze niet weg te maaien). Waarom kan mijn robot niet correct docken? (Omdat je het oplaadstation voor een waterslang hebt geplaatst, wat de robot in de war brengt).

De essentie De auteur

Bert Van Wassenhove is investeerder en business coach. Hij is actief betrokken bij de AI-gedreven bedrijven Solvice, ASAsense en EEVE.

De kwestie

Er gaapt een kloof tussen AI-systemen en de eindgebruikers, die geen inzicht hebben in de redeneringen achter AI-beslissingen.

Het voorstel

Explainable AI biedt met tools en gebruikersinterfaces duidelijkheid. Het wordt cruciaal om de kloof tussen AI en de gebruiker te overbruggen en AI breder aanvaard en vertrouwd te maken.

Hoewel er logische verklaringen waren voor de ogenschijnlijk willekeurige acties, vereiste het ontcijferen ervan technische expertise. AI begrijpelijk maken is cruciaal om de kloof tussen AI-systemen en de eindgebruikers te overbruggen.

EAI impliceert dat je tools en gebruikersinterfaces bouwt die duidelijkheid bieden aan de eindgebruikers. Door AI-denken zichtbaar te maken, kunnen gebruikers begrijpen hoe het systeem verschillende elementen interpreteert. Bij EEVE betekent dat dat de gebruiker via een AI-weergavefunctie op zijn smartphone ziet hoe de robot de wereld interpreteert. Op die manier krijgen we een geïnformeerde interactie tussen mens en machine.

Taalmodellen

Door het gebruik van de recent publiek gemaakte language models (LLMs) zetten we weer een stap vooruit. We kunnen de technische output van een AI-systeem door een taalmodel laten vertalen naar voor mensen begrijpelijke taal en in een chatmodus zinvolle conversaties voeren met het systeem.

Solvice, een bedrijf dat complexe planningsproblemen geautomatiseerd oplost, geeft standaard de redenen achter complexe beslissingen in planning of routebepaling mee met de oplossing van het probleem. Hierdoor begrijpen de gebruikers waarom bepaalde keuzes gemaakt werden. Door het integreren van LLMs in de interface van Solvice ga je van standaardberichten van een machine naar gebruiksvriendelijke conversaties tussen het systeem en de gebruiker.

Ook prominente platformen als Bing hebben stappen in die richting gezet door te laten zien welke elementen ze meenemen bij het genereren van zoekresultaten. Daardoor krijg je als gebruiker inzicht in de herkomst van het antwoord.

Door het mysterie van de black box te ontrafelen, krijgen de AI-gebruikers vertrouwen en zullen ze het project omarmen. Dat leidt dan weer tot een brede acceptatie en positieve resultaten.

ChatGPT

Net zoals een gebruiksvriendelijk design de mobiele applicaties in ons dagelijks leven gekatapulteerd heeft, wordt EAI de katalysator voor de verspreiding van AI-toepassingen. Het heeft het potentieel om AI toegankelijker, transparanter en betrouwbaarder te maken. De eenvoudige chatinterface van ChatGPT is daar een illustratie van.