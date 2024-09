Hoe duurzaam worden miljarden die vrijkomen uit staatsbon geïnvesteerd?

Over de miljarden euro’s die vandaag vrijkomen uit de fiscaal vriendelijke staatsbon en waarvoor mensen op zoek gaan naar een nieuwe belegging wordt veel geschreven. Het volume, het rendement, de marges, de kosten en de risico's worden gewogen. Veel minder wordt gezegd over de kern van de zaak: waarvoor wordt dat geld gebruikt? In welke projecten, bedrijven en sectoren wordt het geïnvesteerd? Waarin niet? Wie krijgt krediet en aan wie wordt het geweigerd en waarom?

De overheid en de banken geven weinig openheid over het duurzaamheidsgehalte van hun investeringen en hun kredietverlening. Er is niet genoeg transparantie om ons, burgers, spaarders en beleggers, in staat te stellen te kiezen voor wat ertoe doet. Het financiële rendement en tot op een bepaalde hoogte de financiële risico's kunnen we enigszins inschatten. Maar de duurzaamheid en het maatschappelijk rendement nauwelijks. Simpelweg omdat wij die informatie niet hebben.