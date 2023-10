Hoe overleef je een schandaal?...

De politicus Conner Rousseau, de popster Lizzo en de tv-presentator Matthijs Van Nieuwkerk kwamen als publieke figuren alle drie terecht in een schandaal. Hoe pak je zoiets aan?

Individuen worden almaar vaker beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan variëren van gênant (openbare dronkenschap) tot verwijtbaar (toxisch leiderschap), moreel laakbaar (racistische uitspraken) en crimineel (misbruik, stalken, bezit van illegale content).

Het type crisis dat daaruit ontstaat, wordt omschreven als een scansis: een mengeling van een schandaal en een crisis. Het publiek ziet een opzettelijk onrecht. Dat triggert woede of morele verontwaardiging, wat leidt tot medeleven met de slachtoffers en een sterke behoefte aan bestraffing. Cancelling dus. Het verklaart waarom de beschuldigden het gevoel hebben dat ze worden onderworpen aan een ‘trial by media’.

De auteur

Raf Weverbergh is managing partner bij het strategisch communicatiebureau FINN. De kwestie

Individuen die het middelpunt van een schandaal worden, worden persoonlijk geraakt en weten vaak niet hoe daarmee om te gaan. De conclusie

Reageer niet meteen, maar doe ook niet alsof niets gebeurd is.

De druk van de media, sociale media en andere belanghebbenden bij het uitbreken van een schandaal is overweldigend en niet-aflatend. In tegenstelling tot bedrijven kunnen individuen geen tijd kopen door te zeggen: ‘We onderzoeken het.’ Evenmin kunnen ze leidinggevenden op een zijspoor zetten of ontslaan.

Terwijl leidinggevenden in bedrijven vaak energie putten uit een crisis, geldt voor individuen het tegenovergestelde. Ze ervaren shellshock als ze zien dat hun privé- en professionele leven een verwoestende klap krijgt. Helder denken en juiste beslissingen nemen worden moeilijk. Aanvankelijk is ook niet altijd duidelijk in hoeverre de beschuldigingen standhouden. Soms schatten de betrokkenen ook verkeerd in hoeveel publieke steun ze nog hebben.

Individuen ervaren shellshock als ze zien dat hun privé- en professionele leven een verwoestende klap krijgt.

Hoe kan je daar als individu mee omgaan? Realiseer dat het tijd zal kosten. Mensen hebben veel tijd nodig om te begrijpen wat met hen is gebeurd. Denk in maanden of in jaren, eerder dan weken of dagen. De Nederlandse televisiepresentator Matthijs Van Nieuwkerk wachtte bijna tien maanden om te reageren op de beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag.

Gooi geen olie op het vuur. Te vroeg spreken kan de roep om bestraffing versterken en nieuwe démarches van klagers of tegenstanders uitlokken. Als een schandaal nog volop leeft in de media, is de kans op zo'n terugslag veel groter.

Het is normaal alle stadia van verdriet te doorlopen - woede, verwarring, onderhandeling en ontkenning - voor je aanvaarding bereikt. Maar als je communicatie en juridische strategie wisselen met je gemoed, zal het publiek je oprechtheid en geloofwaardigheid in twijfel trekken. Als je al reageert, bewaak dan zorgvuldig je toon. Vermijd contact met de media als je je emotioneel en overweldigd voelt. Uitvallen, zelfmedelijden, of smeken en onderhandelen met het publiek komen onoprecht en egocentrisch over.

Schermvullende weergave De Nederlandse tv-maker Matthijs Van Nieuwkerk. ©ANP

Besef en accepteer dat de bewijslast voor jou veel hoger is dan voor je beschuldigers. Als je feiten wilt aanvechten, draag dan tastbaar bewijs aan.

Tot slot: Het is een stuk moeilijker om een comeback te maken als je probeert te doen alsof niets is gebeurd. Van individuen die met de minste kleerscheuren uit schandalen kwamen, geloven het publiek en de media dat ze echt door een periode van introspectie zijn gegaan.

‘Schuldinzicht’ of oprechte erkenning van wangedrag is meestal een must om weer tot het publieke forum toegelaten te worden.