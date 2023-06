Kan het net al die elektrische bedrijfswagens wel aan?...

Dat de federale overheid zo’n 600.000 bedrijfswagens tegen 2026 verplicht elektrificeert, is toekomstgericht. Maar dat het zonder een transparant beleid over de belasting van het stroomnet gebeurt, is laakbaar.

Iedereen en alles elektrisch is al even het nieuwe credo. Burgers en bedrijven zoeken willens en wetens naar oplossingen voor hun energieverbruik uit noodzaak, wroeging of financiële opportuniteit.

Die elektrificering vormt een drastische omwenteling voor het energiesysteem, met gigantische uitdagingen voor onze netbeheerders als gevolg. Onze elektriciteitsinfrastructuur moet dat simpelweg kunnen dragen. De klimaattransitie is in grote mate een infrastructuurtransitie.

Er is bedroevend weinig publieke informatie over netbelasting beschikbaar, waardoor een proactief beleid moeilijk is.

In Bergen investeert Eneco in een grootschalig batterijpark van 50 megawatt (MW). Dat bewijst nogmaals dat private marktspelers willen inspelen op flexibiliteit om infrastructuurproblemen te vermijden. Die flexibiliteit kan de stijging aan hernieuwbare-elektriciteitsproductie, die afhangt van de weersomstandigheden, helpen op te vangen. (Batterijen kunnen bijvoorbeeld flexibiliteitsdiensten leveren aan de netbeheerder Elia, die in realtime de Belgische stroomproductie moet bijsturen om die in evenwicht te brengen met de vraag, red.).

De essentie De auteur : Pieter-Jan Van de Weghe is de medeoprichter van Become9, dat energieconcepten uitwerkt voor lokale overheden en bedrijven.

: De klimaattransitie is voor het stroomnet een infrastructuurtransitie. Het voorstel: Er moet meer aandacht komen voor de potentiële overbelasting van het net. Dat kan snel een probleem vormen op bedrijventerreinen, waar de komende jaren heel wat laadpalen, windturbines en zonnepanelen bijkomen.

Vol net

Het belang van de infrastructuurtransitie is al pijnlijk zichtbaar in Nederland. Nieuwe bedrijven krijgen er in sommige provincies simpelweg geen aansluiting. Het net zit vol, wat een stevige rem zet op de energietransitie én op de noodzakelijke economische groei.

Onze Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius kwam in 2022 met een investeringsplan om het laag- en middenspanningsnet (het elektriciteitsnet waarop gezinnen en kmo’s zijn aangesloten) de komende tien jaar te versterken. Het plan van Fluvius gaat uit van 4 miljard euro aan extra investeringen tegen 2032, boven op een eerder geraamd bedrag door Fluvius van 7 miljard.

Het distributienetbedrijf bekijkt verschillende opties om kapitaal op te halen, een beursgang behoort tot de mogelijkheden. Ook Elia lanceerde deze maand plannen voor miljardeninvesteringen in het hoogspanningsnet.

Dat de federale overheid zo’n 600.000 bedrijfswagens tegen 2026 verplicht elektrificeert, kan worden gezien als toekomstgericht beleid. Maar dat het zonder een transparant netcongestiebeleid gebeurt, is laakbaar. Netcongestie ontstaat als de vraag naar of het aanbod van elektriciteit op het net groter is dan de hoeveelheid die het net op dat moment kan transporteren. Vraag en aanbod worden continu op elkaar afgestemd, en dat wordt moeilijker als alles elektrificeert.

Netcongestie kan snel een probleem vormen op bedrijventerreinen, waar een groot deel van onze bedrijvigheid plaatsvindt. Net voor die terreinen ontbreekt vaak een geïntegreerd beleid.

Er is vandaag bedroevend weinig publieke informatie over netbelasting beschikbaar, waardoor een proactief beleid moeilijk is. Er zijn weinig cijfers, laat staan inzichtelijke kaarten of een beleid voor grootschalige gezamenlijke batterijsystemen.

Op bedrijventerreinen zijn paradoxaal genoeg net grootschalige investeringen met een positieve impact mogelijk.

Netontlasting

Neem het - gewenste - voorbeeld waarbij bedrijven individueel extra aansluitingen van laadpalen, windturbines of zonnepanelen aanvragen. Dat is positief, al kan dat de komende jaren al leiden tot ‘wie eerst komt, eerst maalt'-situaties.

Om dat te vermijden is een beleidsomslag nodig. Het Vlaamse onderzoekscentrum VITO voert in opdracht van de regulator VREG een kosten-batenanalyse uit waarbij het in kaart brengt hoe gezamenlijke investeringen in hernieuwbare energie en elektrisch laden kunnen leiden tot netontlasting en welke kortingen op de netvergoedingen daarmee gepaard kunnen gaan. Dat is een belangrijke stap in de goede richting.

Maar parallel is een faciliterend beleid op lokaal niveau wenselijk. Bedrijventerreinen moeten ertoe aangezet worden hun mobiliteitsbeleid gezamenlijk aan te pakken. Dat kan met semipublieke laadparkings, gevoed met lokaal geproduceerde hernieuwbare energie en aangestuurd via degelijke energiemonitoringsystemen.