Kieshervormingen blijven steken in veel blabla en weinig boemboem...

De poging van de liberalen tot democratische vernieuwing zou overtuigender klinken in combinatie met wat regeringswerk op dat vlak.

Er is iets met ons, politicologen, en kieshervormingen. Om het met de woorden van de bermpoepers uit de legendarische VRT-serie 'In de gloria' te zeggen: ‘Wij kicken daarop.’ Heel wat mensen vinden wellicht dat de politiek zich beter zou bezighouden met de echte problemen, zoals de gebrekkige kinderopvang of de betaalbaarheid van de pensioenen. Maar een debat over de kiesregels behoort tot de kern van de democratie.

Nicolas Bouteca is politicoloog aan de Universiteit Gent.

Open VLD stelt aan de partijleden een plan voor enkele kieshervormingen voor, waaronder het invoeren van een federale kieskring.

De partij vraagt beter aan de premier om hervormingen te agenderen. Democratische vernieuwing staat in het regeerakkoord van de federale regering, maar die bakte er nog niets van.

Het is een beetje zoals met de spelregels van een gezelschapsspel: saai om te lezen maar onontbeerlijk om het spel te kunnen spelen. Zonder kiesregels kunnen we de wil van het volk niet kennen en krijgen we geen zicht op welke partijen - en wie in die partijen - de macht in handen moeten krijgen. Vanuit dat oogpunt bekeken zijn de voorstellen van Open VLD voor een grondige hertekening van de federale verkiezingen dan ook reuze-interessant.

De federale kieskring, waarbij een 15-tal of meer Kamerleden door alle Belgen worden verkozen in plaats van in provinciale kieskringen, is een liberale evergreen geworden. Ongeveer een jaar geleden probeerden Patrick Dewael en Egbert Lachaert die discussie ook al nieuw leven in te blazen. Maar telkens opnieuw landt ze op hetzelfde pijnpunt: wat doe je met de verhoudingen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in die federale kieskring? Maak je die vast of niet? In een recente academische discussie vreesde men aan Franstalige kant voor zetelverlies als de verhouding niet wordt vastgeklikt, omdat figuren als Alexander De Croo en Theo Francken erg populair zijn over de taalgrens.

Als we die kwestie opgelost krijgen, moeten we het misschien eens proberen. Aan zo’n federale kieskring is een groot voordeel verbonden: federale ministers die voor alle Belgen beleid voeren, kunnen zo ook voor alle Belgen verantwoording afleggen. Op dit moment moeten ministers dat alleen doen voor de helft van de Belgen. Er zullen dan wel nationale verkiezingsdebatten moeten worden georganiseerd waarbij Franstalige politici in discussie moeten met Vlaams Belangers. En ook dat ligt heel moeilijk in het zuiden van het land.

Israëlisch experiment

Aan de federale kieskring koppelt Open VLD ook een soort van rechtstreekse verkiezing van de premier. De populairste kandidaat op de lijst met de meeste stemmen in de federale kieskring wordt automatisch formateur, en dus premier als die een regering kan vormen. Vanuit democratisch oogpunt is dat zeker te verdedigen, maar of het echt performantere regeringen en snellere formaties oplevert, zoals Open VLD beoogt, is zeer de vraag. In het politiek versnipperde Israël hebben ze eind jaren negentig ooit met een rechtstreekse premierverkiezing geëxperimenteerd. Na drie verkiezingen in vijf jaar zijn ze erop teruggekomen, omdat het systeem het land onbestuurbaar maakte.

Ten slotte is er het idee om een formatiedeadline in te voeren. Als zes maanden na de verkiezingen nog geen regering is gevormd, moeten er automatisch nieuwe verkiezingen komen. Het idee kwam bovendrijven naar aanleiding van de lange formatie na de verkiezingen van 2019, maar is wellicht geen wonderoplossing. Daar waar het bestaat, zoals in Spanje en Israël, veroorzaakt het een verkiezingscarrousel omdat partijen in zo’n systeem nooit in formatiemodus komen, maar in campagnemodus blijven steken.

De vraag hoe je de nodige meerderheden vergaart om politieke vernieuwing te organiseren is minstens even belangrijk als de inhoudelijke voorstellen zelf.

Waarom zou je als partij immers uit de loopgraven komen? Om bij nieuwe verkiezingen te worden afgestraft door de kiezers die zich bedrogen voelen omdat je je als partij te compromisgezind hebt opgesteld? Of omgekeerd: wie zich te halsstarrig opstelt, loopt het risico het verwijt te krijgen dat je alleen met de eigen partij bezig bent in plaats van met het algemene belang. Radicale partijen lijken er in elk geval voordeel bij te halen. Zij zullen vanwege het cordon nooit bij de formatie worden betrokken en daarom nooit de schuld krijgen van de onbestuurbaarheid van het land.