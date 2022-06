Klimaatverandering bestrijd je niet met polarisering...

De strijd voor het klimaat kan verbindend zijn of polariserend. De laatste aanpak is electoraal het aantrekkelijkst, maar maakt nodeloos slachtoffers.

Overheden maken fouten. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Meer nog, door een voortdurende en dagelijkse aanwas van steeds complexere regelgeving wordt het risico op vergissingen van de overheid steeds groter. Meer en meer raken de verschillende overheden in dit land verstrikt in het web van steeds veranderende regels.

Het leidt geen twijfel dat lobbyisten politici en ambtenaren proberen te beïnvloeden op manieren die het daglicht schuwen. Daaraan moet een einde komen. Maar het Agentschap Natuur en Bos en de Boerenbond onder de bus duwen omdat ze met elkaar communiceren is toxisch.

Hoewel het hun grondwettelijke verplichting is, zijn (burgerlijke) rechters lang al te terughoudend geweest om de overheid op die fouten te wijzen. De burgerlijke rechter zag en ziet zich vaak als helper van de overheid en bovendien zijn de meeste burgerlijke rechters niet thuis in het complexe bestuursrecht. Langzaamaan komt hierin verandering.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kondigt een onderzoek aan naar de mogelijke beïnvloeding door de Boerenbond van adviezen van het Agentschap Natuur en Bos. Bepaalde media nemen dit kritiekloos over en berichten hierover als zou men het zoveelste schandaal op het spoor zijn. Het kan evenwel geen kwaad even stil te staan bij de manier waarop overheden functioneren.

Als overheden, zoals het Agentschap Natuur en Bos, adviezen verlenen of beslissingen nemen, gebeurt dat niet via een geautomatiseerd algoritmisch gestuurd systeem. Indien de wet een beslissingsruimte laat, en dat is heel vaak het geval, kunnen overheden in vrijheid een keuze maken tussen de mogelijke alternatieven. Zo’n keuze wordt niet arbitrair gemaakt, ze moet worden verantwoord in het licht van de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Motiveringsplicht

Bovendien geldt een formele motiveringsplicht: overheden moeten de motieven en redenen van hun keuze expliciet opnemen in hun advies of hun beslissing. Overheden, zoals het Agentschap Natuur en Bos zijn verplicht rekening te houden met alle relevante feitelijke gegevens. Het is hen niet verboden om met de buitenwereld te communiceren. Betrokkenen, zoals landbouwers, of hun belangenorganisatie, zoals de Boerenbond, kunnen in concrete dossiers relevante informatie aanreiken. Hoewel hierover dinsdag een andere indruk is gewekt, is zo’n werkwijze niet onwettig. Voorwaarde is dat een en ander transparant gebeurt en dat de, eventueel gewijzigde keuzes, op een adequate en draagkrachtige manier worden verantwoord. Het is dus perfect mogelijk dat een negatief advies aldus een positief advies wordt.

De werking van de overheid is een complexe aangelegenheid. En het is nodig dat een overheid blijvend kritisch benaderd wordt. Als een overheid fouten maakt en daardoor schade veroorzaakt, moet ze daarvoor opdraaien. Wat geldt voor ons gewone stervelingen, geldt ook voor de overheid - dat heeft het Hof van Cassatie al honderd jaar geleden beslist. Daartegenover staat dat een overheid recht heeft op een begin van geloofwaardigheid. Ook hier geldt - mutatis mutandis - dat men onschuldig is tot het tegendeel is bewezen (een principe dat de meeste media overigens niet kennen).

Eigendomsrechten en exploitaties gaan op de schop, in naam van het klimaat. De groep die hierdoor wordt beschadigd is klein en daarom electoraal verwaarloosbaar vergeleken met de groep die men op de hand krijgt.

Aangezien overheden alleen maar functioneren met overheidsgeld en uitsluitend het algemeen belang mogen nastreven, mag en moet van hen een absolute correctheid worden verwacht. Ongebreideld beschuldigingen en verwijten uiten mag dan electorale winst opleveren, uiteindelijk schaadt het de instellingen. Ambtenaren, die door regeldwang en werklast vaak al onder druk staan, komen in een kramp terecht. Ze raken gedemotiveerd en worden angstig om creatieve, op de realiteit afgestemde beslissingen te nemen. Het leidt geen twijfel dat lobbyisten politici en ambtenaren proberen te beïnvloeden op manieren die het daglicht schuwen. Daaraan moet een einde komen. Maar het Agentschap Natuur en Bos en de Boerenbond onder de bus duwen omdat ze met elkaar communiceren is toxisch.

Mantra

Dit alles wordt verantwoord door een groter kader, waar de mantra van het klimaat vandaag alles lijkt te legitimeren. Eigendomsrechten en exploitaties gaan op de schop, in naam van het klimaat. De groep die hierdoor wordt beschadigd is klein en daarom electoraal verwaarloosbaar vergeleken met de groep die men op de hand krijgt.

Uiteraard verandert het klimaat en uiteraard hebben wij allemaal een verpletterende verantwoordelijkheid. Het klopt dat een bepaalde manier van landbouwen jarenlang schade heeft berokkend aan de natuur, maar daarvan zijn de meeste landbouwers en de Boerenbond zich vandaag wel bewust. Iedereen weet het en is bereid hieraan iets te veranderen.