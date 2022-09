Krik onze crisisparaatheid op...

België heeft nood aan een kleine permanente structuur die in tijden van crisis in actie schiet om snel en apolitiek beleidsmaatregelen voor te bereiden. In het andere geval gaat te veel tijd en geld verloren.

De energiemarkten staan in vuur en vlam. Door onze afhankelijkheid van geïmporteerde energie en de historisch lage wisselkoers van de euro stijgen de energieprijzen hier nog wat meer dan in de rest van de wereld. Duizenden miljarden euro's vloeien weg uit Europa met een collectieve verarming tot gevolg. Daar kunnen onze beleidsmakers niet al te veel aan doen. Ze kunnen alleen maar proberen de verarming zo klein mogelijk te maken door op alle mogelijke manieren minder energie te verbruiken en de resterende verarming over zo veel mogelijk sterke schouders te spreiden.

Grote economische schokken passen nooit in de bevoegdheid van één minister en zijn al helemaal nooit voorzien in het regeerakkoord.

Maar we kunnen onze overheid wel vragen de maatregelen zo snel en gericht mogelijk te nemen. Daar wringt in België soms het schoentje. De maatregelen zijn vaak niet goed gericht of komen erg laat. Dat heeft alles te maken met hoe we onze overheid hebben georganiseerd. In België wordt de regering altijd gevormd door een groot aantal partijen, wat een snelle consensus bemoeilijkt. Daarnaast spelen de kabinetten een hoofdrol in de beleidsvoorbereiding, terwijl ze ook verantwoordelijk zijn voor de communicatie en de profilering van hun minister in zijn beleidsdossiers.

Koen Schoors is hoogleraar economie aan de UGent.

De kwestie

De structuur van onze overheid werkt redelijk goed voor normaal beleid, maar bij grote crisissen, zoals de coronacrisis of de huidige energie- en inflatiecrisis, loopt ze vast.

Het voorstel

Zet een permanente en apolitieke crisisparaatheidsstructuur op.

Die structuur werkt redelijk goed voor normaal beleid dat past in de bevoegdheid van een minister en waarbij de krijtlijnen afgesproken werden in het regeerakkoord. Maar grote economische schokken passen nooit in de bevoegdheid van één minister en zijn al helemaal nooit voorzien in het regeerakkoord. In tijden van grote crisissen, zoals de coronacrisis of de huidige energie- en inflatiecrisis, lopen deze structuren vast. De huidige structuur bevat te veel coördinatiekosten, onzekerheden, bevoegdheidsdiscussies, en verspreide data om grote crisissen met succes op te vangen.

Te snel of te laat

Het gevolg is dat we snelle ongerichte maatregelen nemen - zoals een identieke hinderpremie voor iedereen tijdens corona, of de verlaging van de btw op alle elektriciteit vandaag - of dat de maatregelen aan de late kant komen, zoals de aanpak van de huidige crisis die voor een deel over het zomerreces werd getild. Ondertussen zijn de economische en politieke geesten gerijpt en is er meer consensus over een aantal maatregelen die drie maanden geleden nog als onhaalbaar werden bestempeld. Maar we zijn ook kostbare tijd verloren om de stilletjes aansluipende winter voor te bereiden.

We zijn niet in staat snel en gericht te reageren, omdat de data en de competenties te sterk verspreid zitten en politiek gebonden zijn, waardoor het bijna onmogelijk is om ze allemaal op tijd op één lijn te krijgen. Eer we het een beetje voor elkaar krijgen, komt de volgende crisis er al aan. Daardoor daalt onze crisisparaatheid spectaculair. België heeft nood aan een kleine permanente structuur die in tijden van crisis in actie schiet om snel en apolitiek beleidsmaatregelen voor te bereiden en door te rekenen. Daartoe is een kleine kern van technisch sterke mensen nodig die toegang hebben tot alle nodige data.

Data verzamelen voor corona werkte goed. Toch ging in het begin veel tijd verloren met het vinden van data en het coördineren van mensen en werden na de coronacrisis de mensen de laan uit gestuurd en de structuur zo snel mogelijk weer afgebroken. De geleerde lessen verdwenen voor altijd in de omelet van de politieke waan van de dag. In volatiele tijden kan een crisisparaatheidsstructuur het best permanent en apolitiek zijn. Zo stijgt de kans dat we tijdig en gericht kunnen reageren en krijgen we een kleine en flexibele organisatie die een data-architectuur en competenties opbouwt en dure lessen leert uit vorige crisissen.

Subsidies

Stel dat we inkomenssteun willen geven aan minder gegoeden tijdens deze prijzencrisis, waarbij we een uitzondering willen maken voor mensen met zonnepanelen, die veel minder last hebben van de prijsstijgingen. Het is in de huidige structuur bijna onmogelijk om snel toegang te krijgen tot de benodigde datasets, die te koppelen, een lijst op te stellen van begunstigden en die mensen snel en gericht inkomenssteun uit te betalen. Daarom verlagen we de btw voor iedereen, om niemand te vergeten. Begrijpelijk, haalbaar, maar inefficiënt.

Daardoor gaat het grootste deel van de subsidie naar mensen die die niet nodig hebben, kost de maatregel veel meer dan noodzakelijk is, en krijgt iedereen een stimulans om meer energie te gebruiken dan nodig, waardoor het onderliggende inflatieprobleem nog erger wordt.