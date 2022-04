Kroniek van een aangekondigde oorlog...

De oorlog in Oekraïne kwam niet als een verrassing. Poetin opende stapsgewijs vier ‘fronten’. Hij installeerde de leugen als wapen, stelde een autocratisch bestuur in, voedde mythes en greep militair in.

Front 1: de leugen als wapen. In de beste stalinistische traditie construeerde de Russische president Vladimir Poetin de fictie van gediscrimineerde volkeren die moeten worden bevrijd. Dat ligt in de lijn van wat in 1940 gebeurde met Estland, Letland en Litouwen. Die werden zogenaamd op hun vraag beschermd door Stalin, met honderdduizenden doden en gedeporteerden tot gevolg. De tweede Tsjetsjeense oorlog in 1999 was opnieuw een ‘bevrijdingsoorlog’: Grozny werd van de kaart geveegd, duizenden kwamen om. In 2008 moesten de inwoners van Abchazië en Zuid-Ossetië worden ‘beschermd’ tegen de Georgische agressor.

Als rapporteur voor de Raad van Europa in het Russisch-Georgische conflict zag ik met eigen ogen welke verwoestingen werden aangericht en hoe Georgisch territorium gewoon werd ingepikt. Eenzelfde scenario werd gevolgd in 2014, toen de Krim werd geannexeerd, zogenaamd op vraag van de lokale bevolking. Bij een bezoek aan de universiteit van Simferopol eind 2009 stelde ik zelf vast hoezeer de blik op Europa was gericht. Dit keer had Poetin het over een ‘spontane’ vraag van Loehansk en Donetsk tot afscheuring van Oekraïne.

Front 2: een autocratisch bestuur. Poetin creëerde een Potemkin-democratie. Al in 2004 liet hij een aantal wetten stemmen die vrije en faire verkiezingen onderuithaalden: een fake meerpartijensysteem, oncontroleerbare voorwaarden voor deelname aan de verkiezingen, een verhoging van de kiesdrempel, een rechtstreekse inmenging van de president.

Als leider van de delegatie voor de waarneming van de parlementaire verkiezingen eind 2007 kon ik samen met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa vaststellen dat de verkiezingen niet fair verliepen. Dezelfde kritiek was er bij de presidentsverkiezingen van maart 2008. Sindsdien is het Russisch parlement een handpop van en voor Poetin. De grondwetswijziging waarbij Poetin tot 2036 president kan blijven, bewijst dat opnieuw.

Even erg is de schending van fundamentele mensenrechten: het totale verbod op vrije meningsuiting, de opheffing van ngo’s en volledig gedicteerde media naar Noord-Koreaans model. Gevolg: de Russen worden gegijzeld, weten zelfs niet welke vuile oorlog wordt gevoerd en de rijke Russische cultuur raakt geïsoleerd. Alle beginselen van de rechtsstaat worden door Poetin met de voeten getreden: er is geen scheiding van de machten en de Prokuratura (openbaar ministerie) kan gestemde wetten ongedaan maken ‘in het belang van het volk’.

Het waren eigen beleidsvoerders die vrijwillig een einde stelden aan de Sovjet-Unie.

Front 3: opeenvolgende mythes. Poetin voedde talloze mythes: ‘winnaar’ in Tsjetsjenië en Georgië, de veiligheid van Rusland die niet meer verzekerd is, de vernedering van Rusland na de val van de Berlijnse muur en na de ontbinding van de Sovjet-Unie. De geconstrueerde drogredenen kunnen worden tegengesproken door de feiten. Het waren eigen beleidsvoerders die vrijwillig een einde stelden aan de Sovjet-Unie: eerst Michail Gorbatsjov, nadien Boris Jeltsin, die in 1991 akkoord ging dat onder meer Polen toetrad tot de NAVO. Rusland werd lid van de G8, de Wereldhandelsorganisatie en de OPEC en is lid gebleven van de VN-Veiligheidsraad.

Rusland in de hoek geduwd? Nee, toch. De Russische federatie werd lid van de Raad van Europa in 1996 en tien jaar later voor zes maanden zelfs voorzitter, met een programma in lijn met de beginselen van de Raad. Buitenlandminister Sergei Lavrov zei het in december 2007 nog mooier: ‘Rusland heeft geen verborgen agenda, geen neo-imperialistische ambitie, en zal met open vizier optreden’. In werkelijkheid een grote illusie, want uit verschillende monitoringrapporten bleek duidelijk dat Rusland zich niet aan de afspraken hield.

Front 4: de oorlog tegen Oekraïne. Poetin opende een ruw militair front en verliet het pad van goed nabuurschap . De uitgelokte energieconflicten met Oekraïne in 2002, 2004, 2006 en 2009 hebben in zijn ogen niet geleid tot het doel dat hem al meer dan twintig jaar voor ogen staat: de heropbouw van het grote Russische Rijk.

Al te lang kreeg Poetin vrije baan. De bezetting van een deel van Georgië en daarna de Krim bleef de facto onbeantwoord.

Deze oorlog is er een van onmacht en is allerminst te rechtvaardigen. Het is nooit aanvaardbaar dat onschuldige mensen worden vermoord, een land wordt verwoest en miljoenen mensen tot vluchten worden gedwongen. Toch niet voor de obsessie van één man, een erfelijk belast ex-KGB-agent. Al te lang kreeg Poetin vrije baan. De bezetting van een deel van Georgië en daarna de Krim bleef de facto onbeantwoord. De energieafhankelijkheid van Rusland bleef immens groot. En de goedgelovigheid in een autocraat die met de leugen regeert, bleef ongepast.

Poetin dient als enige verantwoordelijke een einde te stellen aan deze moorddadige oorlog. We hebben niet langer gedeelde waarden. De oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid, elke dag meer zichtbaar, kunnen bovendien niet ongestraft blijven. Zolang Poetin de gruwel doorzet, moeten nog veel zwaardere sancties worden opgelegd en mag men niet onder de hypocriete verleiding van sommige zakenlieden komen om politiek en economie te scheiden. Ook al treffen sancties jammer genoeg de Russische bevolking, in Zuid-Afrika was het ook de enige mogelijkheid om een einde te maken aan het apartheidsregime.