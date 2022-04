Kunstmatige intelligentie steelt en belooft ons creativiteit

Artificiële intelligentie heeft vorige week weer een flinke stap vooruit gezet in het uitvoeren van cognitieve taken en het creëren van zinvolle inhoud. Paniek hoeft niet, ons bewust zijn van het potentieel van AI wel.

We hebben allemaal de voorspellingen gehoord over hoe kunstmatige intelligentie banen gaat overnemen. Er wordt dan vaak gezegd dat de eerste banen die zullen verdwijnen de monotone, manuele taken zullen zijn die gemakkelijk kunnen worden geautomatiseerd. Maar wat als AI nu juist de cognitieve taken overneemt die veel creativiteit vereisen?

De essentie De auteur

Vincent Ginis is professor wiskunde, natuurkunde en artificiële intelligentie. Hij is verbonden aan de VUB en Harvard University.

De kwestie

Artificiële intelligentie evolueert snel en kan taal begrijpen en interpreteren om originele inhoud te creëren.

Het voorste l

l We moeten ons bewust zijn van dat potentieel en het doet nadenken over de toekomst van werken en onze maatschappij.

Op dat gebied was vorige week wel bijzonder: Google presenteerde zijn nieuwste taalmodel PaLM, dat baanbrekende resultaten oplevert bij cognitieve taken die in meerdere stappen moeten worden uitgevoerd, zoals rekenen of logisch redeneren. Kent u het antwoord op de volgende vraag? ‘Trevor wilde die berg met alle hoofden erop al heel lang zien, dus reed hij er eindelijk heen om hem te zien. Wat is de hoofdstad van de staat die direct ten oosten ligt van de staat waar Trevor nu is?’ PaLM kent het antwoord alvast wel.

OpenAI bracht later op de week DALL-E 2 onder de aandacht. DALL-E 2 is een kunstmatige intelligentie die tekst als input neemt en op basis van die tekst afbeeldingen genereert. Als je DALL-E 2 bijvoorbeeld de zin ‘De hond joeg de kat de boom in’ geeft, genereert hij een afbeelding van een hond die een kat een boom in jaagt.

Automatiseren

Dat is een belangrijke ontwikkeling, omdat ze laat zien dat AI in staat is taal te begrijpen en te interpreteren op een manier die ze in staat stelt originele inhoud te creëren. Dat staat wel erg ver af van de taak om een fabriekslijn te automatiseren.

Wat betekent dat voor de toekomst van werken en onze maatschappij? Het is mogelijk dat AI almaar meer banen zal overnemen die creativiteit vereisen, zoals schrijven, ontwerpen en zelfs marketing. Dat is misschien een beangstigend vooruitzicht voor veel werknemers. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Er zijn almaar meer banen die menselijke interactie en empathie vereisen, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

En zelfs in banen waar AI een belangrijke rol zal spelen, zullen nog altijd mensen nodig zijn om toezicht te houden en input en feedback te geven. Misschien zullen we creativiteit op die manier zelfs herdefiniëren. Dit is dus geen oproep tot paniek, maar het is wel absoluut belangrijk om je bewust te zijn van het potentieel dat kunstmatige intelligentie nu al heeft.

Het is nog altijd erg moeilijk om de toekomst van AI en de impact ervan op ons gedrag, ons werk en onze samenleving te voorspellen.

Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat. Naar verluidt heeft de Deense natuurkundige Niels Bohr dat ooit gezegd. Het lijdt geen twijfel dat kunstmatige intelligentie zich snel ontwikkelt en elke dag geavanceerder wordt. Het is echter nog altijd erg moeilijk om de toekomst van AI en de impact ervan op ons gedrag, ons werk en onze samenleving te voorspellen.

Veel deskundigen geloven dat AI uiteindelijk de menselijke intelligentie zal overtreffen, maar het is onmogelijk te weten wanneer dat zal gebeuren, wat de gevolgen zullen zijn, en of we dat überhaupt zullen merken.