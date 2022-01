Laat ook bewoners woon-zorgcentra niet in de kou staan...

De 165.000 65-plussers die in een woon-zorgcentrum of een assistentiewoning verblijven, dreigen twee keer de pineut te worden van een ‘slimme btw-verlaging’ voor energie.

Na regen komt niet altijd zonneschijn. Dit blijkt in ieder geval toch uit de weersvoorspellingen voor de komende dagen. We mogen ons verwachten aan behoorlijk guur en koud weer. Dat het koud is in januari is natuurlijk geen groot nieuws en toch baart die vanzelfsprekendheid steeds meer mensen grote zorgen. Waarom? Omdat vooral de spectaculair toegenomen energieprijzen het aangenaam verwarmen van de eigen woning aanzienlijk duurder of voor sommigen onder ons soms zelfs onbetaalbaar maken.