Laat scholen meer samenwerken, met elkaar en met bedrijven...

De wachtlijsten voor het technisch en beroepsonderwijs zijn een zoveelste wake-upcall om meer in te zetten op een betere samenwerking tussen scholen onderling en met het bedrijfsleven.

In het onderwijs staan meer dan 3.000 vacatures open, vooral voor praktijkleerkrachten. Jongeren zitten in overvolle studiezalen. Een groot aantal volgt bijles of staat in de wachtrij voor logopedie. Ouders betalen voor online studieplatformen om jongeren toch maar maximaal kansen te geven. Daar komen nu ook wachtlijsten in het technisch en beroepsonderwijs bij.

Doordat de toegang tot kwaliteitsonderwijs niet gelijk verdeeld is, ontstaan nieuwe breuklijnen. Sommigen pleiten daarom voor een maximumfactuur. Maar pleiten voor een collectieve vermindering heeft geen nut en vergroot de ongelijke toegang tot andere opties alleen maar. Anders investeren, 'samenscholen', is de weg vooruit.

Als kenniseconomie is fundamentele kennis en kennisoverdracht cruciaal. Instructie is daarbij belangrijk. Daarnaast kunnen heel wat gevalideerde technologietools het ‘drammen’ van hoeveelheden kennis een oneindig aantal keer nabootsen rekening houden met de foutenmarge van de leerling. Ze kunnen helpen bij het inoefenen van de basisregels in wiskunde, taal alsook het uit het hoofd leren van feiten.

Ook in het meer praktijkgericht onderwijs kunnen technische vaardigheden in gesimuleerde contexten een oneindig aantal keer aangeleerd worden. Technologie vervangt de leerkracht daarbij niet, maar ondersteunt die. Stel daarom de belasting op technologische leermiddelen gelijk aan die op schoolboeken of promoot gecombineerde sets van leermateriaal.

Bedrijven

Niet enkel technologie werkt complementair. Vanaf 1 september kunnen bedrijven onderdelen van lessen overnemen, via een dienstovereenkomst met scholen. Ze kunnen niet alleen up-to-date kennis van nieuwe technieken of technologieën doorgeven, maar ook onderdelen in het algemeen secundair onderwijs opnemen.

Verhoog het aantal opleidingen waarin stages of samenwerkingen met bedrijven aan bod komt.

Daarnaast bieden bedrijven een arsenaal aan samenwerkingsvormen dat nog veel breder ingezet kunnen worden: van gastlessen, bedrijfsbezoeken en cases tot stages en duaal leren. Verhoog daarom het aantal opleidingen waarin stages of samenwerkingen met bedrijven aan bod komt

Onderwijsnetten

In veel regio’s in Vlaanderen zijn de klassen te klein en worden jongeren aangespoord voor een andere richting te kiezen wegens een gebrek aan infrastructuur en/of te grote investeringskosten. Maar in dezelfde regio's zijn die kleine klassen verdeeld over het Katholiek Onderwijs, het Gemeenschaps- en provinciaal onderwijs. Dat heeft een sterke impact, zeker voor richtingen die uitzicht geven op werkzekerheid.

Financier het onderwijs niet uitsluitend per leerling, maar beloon scholen die samenwerken.

Pas daarom de financiering aan. Financier het onderwijs niet uitsluitend per leerling, maar beloon scholen die samenwerken voor het aanbod van richtingen die afgeschaft dreigen te worden.