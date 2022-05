Maak de relanceplannen meer crisisproof...

Professor Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB)

De oorlog in Oekraïne dwingt ons land zich voor te bereiden op toekomstige schokken. Er moet duchtig worden gesleuteld aan de federale en gewestelijke herstelplannen.

Een jaar is verstreken sinds België zijn nationaal plan voor herstel en veerkracht (FHV) indiende bij de Europese Commissie. Dat plan werd gekoppeld aan gewestelijke plannen (bijvoorbeeld Vlaamse Veerkracht) om de economische en sociale gevolgen van de pandemie te verzachten. Ook moeten de plannen onze samenlevingen duurzamer en veerkrachtiger maken en beter voorbereiden op de uitdagingen van de ecologische en digitale transitie.

We kunnen onze beleidsmakers, die in noodsituaties hun best hebben gedaan, nauwelijks iets verwijten. Maar nu is het wel hun verantwoordelijkheid instrumenten te ontwikkelen om crisissen beter sociaaleconomisch te beheersen.

De versterking en de versnelling van de crisissen doen vrezen dat ons economisch beleid dikwijls zal worden ondermijnd, hetzij door gezondheids- of geopolitieke crisissen, hetzij door schaarste aan natuurlijke hulpbronnen.

Over minstens drie kwesties moet worden nagedacht. De eerste betreft de analytische schema's en criteria die als leidraad dienen voor het investeringsbeleid van de overheid. Een van de lessen uit het beheer van de gezondheidscrisis is dat een duidelijk analytisch kader nodig is om het besluitvormingsproces en de toewijzing van middelen te sturen, waarbij de doelstellingen die wij collectief willen bereiken, worden gespecificeerd.

Een van de sterke punten van het FHV was de samenhang van de maatregelen met de politieke ambities voor digitalisering, maar ook met de Europese Green Deal. Ook al was die samenhang niet volledig, toch wees het FHV bijvoorbeeld op het belang van een duidelijk overheidsinvesteringsbeleid. De eerste versie van het Waalse relanceplan werd net alom bekritiseerd vanwege de versnippering van de maatregelen en het gebrek aan coherentie.

Doeltreffend

De economische gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne, in de vorm van tekorten en prijsstijgingen voor bepaalde producten, enten zich op aangestipte problemen in het laatste verslag van het VN-klimaatpanel IPCC (april 2022). Dat wijst op de noodzaak om de investeringen die nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden Celsius, te verdrievoudigen of zelfs te verzesvoudigen, met name in de meest veelbelovende sectoren voor het koolstofvrij maken van de economie.

De Oekraïense crisis bevestigt dat we sneller moeten afstappen van fossiele brandstoffen. Investeren in duurzaamheid, ongeacht de sector of het soort maatregel, is niet ambitieus genoeg. Er moet duidelijker worden gefocust op projecten die onze economie het doeltreffendst koolstofvrij maken. Technologieën die goed zijn voor 80 procent van het potentieel om de uitstoot te verminderen, kregen de jongste acht jaar slechts een vierde van de technologische investeringen in de strijd tegen de klimaatverandering, blijkt uit een studie van het adviesbureau PwC uit 2021.

De federale en regionale financiële administraties werken aan ESG-duurzaamheidscriteria (milieu, maatschappij en goed bestuur) voor publieke investeringsinstrumenten. Een verdrie- tot verzesvoudiging van de investeringen in klimaatbeleid, zoals het IPCC voorstelt, betekent dat de overheidsmiddelen permanent voor die doelstellingen moeten worden bestemd, en niet langer marginaal of in een specifiek fonds dat over onvoldoende middelen beschikt.

Silo's

Ten tweede wekt het huidige beleid vaak de indruk in silo's te werken, waarbij economische, ecologische en sociale doelstellingen worden gescheiden. Investeringen in infrastructuur krijgen in relanceplannen een ereplaats. Ze zijn nuttig, maar we moeten ook (meer) aandacht hebben voor de menselijke elementen die ermee verbonden zijn. Investeringen in infrastructuur zullen alleen vruchten afwerpen als ze gepaard gaan met gedragsveranderingen op lange termijn.

Meer in het algemeen zouden milieu-investeringen er baat bij hebben als ze beter worden gecombineerd met sociaal beleid en niet alleen maar naast dat beleid worden geplaatst. Dat is het hele punt van een systeembenadering van maatschappelijke verandering. Het concept van ‘just transition’, dat milieuambitie en sociale integratie combineert, is een uitstekend kompas voor onze collectieve actie.

In de derde plaats zijn overheidsinvesteringen gebaat bij een meer gerichte en selectieve aanpak. Omdat de economische actoren niet allemaal op dezelfde wijze worden getroffen, verminderen lineaire maatregelen de doeltreffendheid van de totale steun. Ook de aanvaardbaarheid lijdt eronder, als mensen het gevoel hebben dat zij oneerlijk worden behandeld tegenover anderen.