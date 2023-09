Maak één minister bevoegd voor veiligheid...

Onveiligheid is een systemisch probleem dat geen gefragmenteerde oplossingen maar een strategische en gecoördineerde aanpak vereist. Met één minister van Veiligheid, schrijft criminologe Visara Selimi.

Om de onveiligheid aan te pakken, zijn structurele ingrepen nodig. Niet alleen in en rond de Brusselse stations, maar voor het hele land. Onveiligheid is een systemisch probleem dat geen gefragmenteerde oplossingen maar een strategische en gecoördineerde aanpak vereist.

Voor een allesomvattend veiligheidsbeleid is idealiter één minister van Veiligheid verantwoordelijk. Daarbij moet de overheid haar rol tot de essentie terugbrengen: het verzekeren van onze veiligheid. Het veiligheidsbeleid mag zichzelf niet lamleggen met complexe regelgeving en bevoegdheidsconflicten. Het moet de veiligheidsketen strak gespannen houden door efficiënte informatie-uitwisseling en daadkrachtige samenwerking tussen alle actoren.

Ook complexe verslavingsgerelateerde uitdagingen verdienen daarbij aandacht. In plaats van alleen te reageren op de symptomen moet een geïntegreerde strategie zich richten op dieperliggende oorzaken, zoals een gebrek aan toegang tot behandeling en sociaaleconomische ongelijkheden. Ook ondersteuning van de geestelijke gezondheid maakt deel uit van die strategie.

In afwachting van een minister van Veiligheid kan een staatssecretaris voor Veiligheid aan de eerste minister toegevoegd worden. Die kan de samenwerking tussen verschillende overheden versterken en overlappingen en fragmentatie minimaliseren.

Een samenwerkingsovereenkomst tussen het federale niveau en de gemeenschappen en gewesten over de coördinatie van het veiligheidsbeleid kan verwarring en dubbel werk voorkomen. Dit is geen pleidooi voor (her)federalisering, maar voor een samenhangende aanpak en doeltreffender veiligheidsinspanningen.

Op feiten gebaseerd

Een veiligheidsbeleid moet gebaseerd zijn op wetenschap en feiten, niet op angst of politieke retoriek. Alleen zo kunnen we de diepere oorzaken van criminaliteitsfenomenen en conflicten aanpakken, in plaats van altijd weer aan symptoombestrijding te moeten doen.