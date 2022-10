Maak van de eikelmuis geen juridische olifant...

Hoe beter het gaat met de eikelmuis, hoe moeilijker het wordt om twee stenen op elkaar te krijgen in Vlaanderen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Het Ventilus-traject gaat met alle aandacht lopen, maar mijn favoriete West-Vlaamse vergunningssaga is het fietspad tussen Beernem en Wingene, op de Beernemsteenweg en de Reigerlostraat. Al in 2020 leverde de Vlaamse regering een omgevingsvergunning af om het beruchte ‘zwarte punt’ weg te werken. 126 onteigeningen zijn er al gerealiseerd, samen goed voor bijna 3 miljoen euro aan kosten. Maar het fietspad ligt er nog altijd niet: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de omgevingsvergunning in laatste aanleg. Het fietspad zou ondanks vleermuisvriendelijke verlichting toch de habitat van een groep dwergvleermuizen kunnen bedreigen.

De norm is altijd imperfect en heeft onbedoelde gevolgen. Dat erkennen is geen gemakkelijke oefening.

Dat het in Vlaanderen vandaag vlotter loopt om burgers te onteigenen dan om het nachtleven van vleermuizen te verstoren is misschien een extreem voorbeeld, maar geen alleenstaand geval. De voorbije weken lazen we in de krant hoe de trek van de lepelaar de windmolens van DEME in de haven van Antwerpen maanden stillegde, met honderdduizenden euro’s extra kosten tot gevolg. Het beschermingsprogramma van 20 wilde hamsters in het Limburgse Widooie is een mislukking. Natuurpunt wil nu hamsterreservaten creëren, met kosten die in de miljoenen zullen lopen. Een veelvoud van de 800.000 euro die al werd uitgegeven. En een kolonie Brusselse eikelmuizen verhindert dat de werken aan het nieuwe VRT-gebouw van start gaan.

De essentie De auteur

Bram Bombeek is landbouwjournalist bij VILT.

De kwestie

Strengere wetten goedkeuren is voor politici de eenvoudigste manier om aan te tonen dat ze het sentiment in de samenleving capteren.

Het voorstel

Toch moeten ze zich afvragen of ze de slinger niet stilaan weer in de andere richting moeten duwen.

Hoewel ze altijd in één adem genoemd worden, weten goede juristen dat waarden en normen fundamenteel verschillen. Waarden zitten vanbinnen, terwijl normen worden opgelegd. Waarden sturen ons gedrag als niemand kijkt, maar bij normen hoort een zekere pakkans om ze af te dwingen. Waarden zijn zelden absoluut en liggen dagelijks tegen elkaar in de balans. Bij normen gebeurt dat ook, maar het is een rechter of inspecteur van de overheid die in onze plaats de afweging maakt.

Onderwijs

Zonder gevaar is die evolutie zeker niet. Klassenraden nemen geen beslissingen meer in eer en geweten, maar op een manier die de toets van de Raad van State kan doorstaan. Als een leerling zit te kauwen in de klas, hoort daar een rapportje bij, met stukken ter staving in bijlage. De verschuiving van een waardensysteem naar een normensysteem is de aandrijfas van de planlast en de uitval in het onderwijs. Jonge leerkrachten die uit het juiste hout gesneden zijn, druipen uitgeblust en gedesillusioneerd af.

Ook bij boeren leiden almaar complexer en continu veranderde normen voor burn-outs. Boeren op een Kruispunt, de vzw die zich bekommert om het mentaal welzijn van landbouwers, raakt bedolven onder de aanmeldingen. Een boer in het Heuvelland vertelde me hoe hij schrik heeft in een poel op een van zijn weilanden een kamsalamander te ontdekken. Dat beestje is bedreigd en leidt tot extra verplichtingen, controles en mogelijk strenge sancties. ‘Als die salamander hier zit, is dat toch een teken dat ik het goed doe?’, vroeg hij zich terecht af. Wat hem in wezen trots zou maken, wordt een bron van stress en een bedreiging voor zijn bedrijf.

Sentiment

Rechters zijn gevoeliger geworden voor het lot van de eikelmuis en de wilde hamster, en ook zij vertolken daarmee maar de waarden die in de samenleving veranderen. Daar is niets mis mee, maar door zoveel beslissingsmacht bij hen te leggen nemen we ze weg bij de leraar in de klas of de boer in de wei. De norm is altijd imperfect en heeft onbedoelde gevolgen. Dat erkennen is geen gemakkelijke oefening. Voor politici is strengere wetten goedkeuren de simpelste manier om aan te tonen dat ze het sentiment in de samenleving capteren. Toch moeten ze zich afvragen of ze de slinger niet stilaan weer in de andere richting moeten duwen.