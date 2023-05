Meer Europese productie medicijnen kan ook via publieke weg...

De verhuis van de productie van actieve bestanddelen voor geneesmiddelen naar China en India is het gevolg van beleidskeuzes door farmabedrijven. Om dit probleem aan te pakken moeten we ook durven kijken naar de publieke weg.

Het tekort aan geneesmiddelen teistert al een tijdje onze apotheken. In heel Europa. De hele winter bleef het relatief stil aan politieke kant. Onze ministers en de Europese Commissie stonden erbij en keken ernaar. Maar nu zijn er op een week tijd toch twee belangrijke evoluties. Vorige week woensdag was er de publicatie van het wetgevend voorstel door de Europese Commissie, en woensdag was er de discussietekst van 18 lidstaten voor een Critical Medicines Act, met onze federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) als een van de initiatiefnemers.

Het positieve is dat de politiek het tekort aan medicijnen eindelijk officieel erkent als een probleem. De beschikbaarheid van medicatie moet op elk moment gegarandeerd zijn.

In onze analyse van de twee voorstellen moeten we het hebben over de kwestie van de productiecapaciteit. Wat te doen als grote farmabedrijven zoals Sanofi of Novartis beslissen om tijdelijk, zoniet definitief, niet meer te produceren of minder dan afgesproken?

De cijfers zijn wat ze zijn. Vandaag wordt minstens 66 procent van alle actieve bestanddelen voor onze geneesmiddelen geproduceerd in India en China. In 2000 was dit maar 31 procent. Het is evident dat dit toeleveringsproblemen met zich meebrengt. Het positieve is dat de politiek dit eindelijk officieel erkent als een probleem. De beschikbaarheid van medicatie moet op elk moment gegarandeerd zijn.

Marc Botenga is Europarlementslid voor PVDA. Tim Joye is huisarts en geneesmiddelenexpert bij PVDA.

Tal van Europese lidstaten lijden onder tekorten aan medicijnen. De EU wil daarvoor minder afhankelijk worden van China en India.

Om productiecapaciteit in Europa op te bouwen is het niet onzinnig om niet alleen naar de privé maar ook naar het opbouwen van publieke capaciteit te kijken.

Maar de vraag is waarom de minister vooral focust op de afhankelijkheid van de bovenstaande landen, en niet op de afhankelijkheid van de bedrijven die deze delokalisering de voorbije 20 jaar hebben georganiseerd? De vraag is relevant, want het antwoord is bepalend voor de oplossing waar we nu als samenleving voor moeten gaan.

Overheidssteun

‘Producenten moeten aangemoedigd worden’, stelt minister Vandenbroucke. Met overheidssteun en prijsafspraken, wordt eraan toegevoegd. Is nog meer overheidssteun echt the way to go? Wij stellen ons de vraag, eerdere initiatieven in die zin hebben tot nu toe weinig opgeleverd. In Frankrijk kondigde president Macron in 2020 al aan dat hij de productie van paracetamol terug naar hier wilde halen. Hij maakte 200 miljoen euro subsidies vrij voor Sanofi om dat waar te maken.

Wij willen niet dat er nog meer publieke middelen, van ons belastinggeld, naar farmaceutische multinationals vloeien. In ons land krijgt de sector nu al bijna 1 miljard fiscale voordelen, 872 miljoen in 2016 volgens berekeningen van Test-Aankoop. Maar Big Pharma maakt winst genoeg. Met een nettowinst van 13,8% is de farmaceutische industrie de meest winstgevende sector, tegenover een mediane winst in de rest van de economie van 7,7%.

Wie nu kiest voor overheidssteun als manier om productiecapaciteit terug naar Europa te halen, gaat voorbij aan de kern van het probleem. De afhankelijkheid van actieve bestanddelen uit India en China is één symptoom, maar er is meer. Denk maar aan het gebrek aan reservevoorraden, of aan de parallelle distributie. Als we botsen op hiaten van het vrijemarktmodel, dan moeten we het ook durven over een andere boeg te gooien.

In 2019 al besloot Goldman Sachs-econoom Jim O’Neill, die adviseur was van de Britse premier Cameron rond het gebrek aan nieuwe antibiotica, dat een publieke productie nodig zal zijn.

In 2019 al besloot Goldman Sachs-econoom Jim O’Neill, die adviseur was van de Britse premier Cameron rond het gebrek aan nieuwe antibiotica, dat een publieke productie nodig zal zijn. De Italiaanse econoom Massimo Florio stelde vorig jaar een rapport op voor het Europees Parlement over hoe zo’n publieke optie kan uitgebouwd worden.

Een inspirerend voorbeeld bestaat in de Verenigde Staten. Geconfronteerd met geneesmiddelentekorten nam een 800-tal ziekenhuizen in 2018 de aankoop en productie van hun medicijnen zelf in handen, om niet langer afhankelijk te zijn van farmareuzen zoals Pfizer of Roche. Civica RX is een non-profitorganisatie die ondertussen al meer dan 50 generische geneesmiddelen verkoopt. Ze doen dit door langetermijncontracten te onderhandelen met generische producenten en door de uitbouw van een eigen publieke productiecapaciteit.