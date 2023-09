Meer mensen op bus en tram krijgen? Begin met de huidige reiziger beter te soigneren

Tijdens de coronapandemie daalde het aantal reizigers bij De Lijn met 28 procent. Wie in Vlaanderen alternatieven had, wisselde de tram en de bus in voor de elektrische fiets, de bedrijfswagen of de eigen auto. Vandaag zitten vooral reizigers zonder alternatief nog op de bus of de tram. Uit recent onderzoek blijkt dat 90 procent van de gebruikers volledig aangewezen is op het aanbod van De Lijn voor de essentiële verplaatsingen naar werk, school of ziekenhuis. Zij balanceren op de grens van vervoersarmoede. De eerste opdracht voor De Lijn is dan ook: behoud en soigneer de huidige reiziger.