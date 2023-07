Meer plaatsen creëren volstaat niet in kinderopvang...

Wie de economische functie van de kinderopvang wil versterken en de onvervulde noden van ouders wil lenigen, moet ook investeren in de sociale en pedagogische functie.

Meer dan een derde van de ouders die in 2022 kinderopvang zochten, vond geen plaats, berichtte De Tijd dit weekend. In absolute cijfers betekent dat dat meer dan 15.000 gezinnen een onvervulde nood aan kinderopvang hebben. Dat is veel en blijft niet zonder gevolgen.

Kinderen missen er ontwikkelingskansen door. Kwaliteitsvolle kinderopvang draagt bij aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontmoeten er leeftijdsgenootjes, leren er van elkaar en worden door kindbegeleiders uitgedaagd om spelenderwijs de wijde wereld te ontdekken. Ze worden er gestimuleerd in hun taalontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

Ouders missen niet alleen kansen om andere ouders te ontmoeten, soms moeten ze ook stoppen met werken of met een opleiding te volgen. Vooral de moeder betaalt het gelag. Het gebrek aan plaatsen in de kinderopvang dreigt zo een terugslag te betekenen voor de emancipatiestrijd die vrouwen, en moeders in het bijzonder, lang hebben moeten voeren en nog altijd voeren.

Kwaliteitsvereisten

Het gebrek aan plaatsen in de kinderopvang brengt de arbeidsmarktdeelname van ouders in het gedrang. Wie denkt dat dat gemakkelijk op te lossen is door meer plaatsen bij te creëren heeft het mis. In het verleden greep de Vlaamse regering naar dat recept. Het historische tekort aan plaatsen in de kinderopvang werd opgelost door weinig of geen kwalificatievereisten voor kindbegeleiders naar voren te schuiven. Dat moest de instroom van kindbegeleiders verhogen en dus ook meer plaatsen creëren.

Als we de recepten van het verleden opnieuw boven halen en louter investeren in het creëren van extra opvangplaatsen, stuwen we de kinderopvang verder in een neerwaartse spiraal. Wie de economische functie van de kinderopvang wil versterken en de onvervulde noden van ouders wil lenigen, moet ook investeren in de sociale en pedagogische functie. De Vlaamse kinderopvang heeft dan ook nood aan een robuust toekomstplan.

Het aantal kinderen per begeleider moet naar omlaag. Vlaanderen is wat dat betreft de slechtste leerling van de klas. Daarenboven is er een verband tussen de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en het aantal kinderen per begeleider. Hoe meer kinderen per begeleider, hoe lager de pedagogische kwaliteit.

Ook de kwalificatievereisten voor wie werkt in de kinderopvang moeten worden hertekend. Er moet aandacht gaan naar de omkadering van kindbegeleiders en naar het ontwikkelen van professionaliseringsmogelijkheden. Op die manier kunnen kindbegeleiders doorstromen naar andere functies, waaronder teamverantwoordelijke of pedagogische coach. Een gevolg van die professionaliseringsbeweging is een betere verloning, wat het beroep aantrekkelijker maakt.