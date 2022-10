Met 80.000 vacatures is elke nieuwkomer een kans

Geen Europees land doet het slechter dan België als het gaat om de tewerkstelling van mensen met een buitenlandse nationaliteit. Met 83.000 vacatures in Vlaanderen is die grote schande tegelijk een grote kans. Wanneer grijpen overheden en werkgevers die?

In Vlaanderen staan 83.000 vacatures open, een kwart meer dan vorig jaar. Tegelijk is maar 58,9 procent van de niet-EU-burgers in Vlaanderen aan het werk. Aan werkgeverszijde horen we vaak dezelfde aannames. ‘Ze hebben niet de juiste competenties.’ ‘Ze verstaan of spreken te weinig Nederlands.’ ‘België kent te weinig arbeidsmigratie en te veel vluchtelingen die andere prioriteiten hebben.’ Samengevat: het zijn niet de juiste mensen voor de juiste jobs.

Wanneer ziet Vlaanderen deze onrechtvaardigheid onder ogen en voert het structureel praktijktesten in?

Klopt dat wel? Nee, blijkt uit de cijfers. In opdracht van de stad Gent voerde de Universiteit Gent onder leiding van professor arbeidseconomie Stijn Baert praktijktesten uit op de Gentse arbeidsmarkt in verschillende sectoren. De onderzoekers gebruikten correspondentietesten waarbij twee sollicitanten via e-mail reageren op dezelfde vacature. Het cv en de motivatiebrief die ze versturen zijn bijna identiek, maar de kandidaten verschillen in een kenmerk.

De essentie De auteur

Astrid De Bruycker is schepen van Gelijke Kansen in Gent (Vooruit).

De kwestie

Vlaanderen heeft meer dan 80.000 openstaande vacatures, maar weinig niet-Belgen zijn aan het werk.

Het voorstel

Pak discriminatie op de werkvloer aan en gooi de deuren open voor mensen die Nederlands en nieuwe skills willen leren. Elke nieuwkomer is een kans.

Zo werd onderzocht of Selin of Hamza minder kans maakten op een positieve reactie van een werkgever dan Annelore of Joachim. Uit de testen bleek dat mensen met een migratieachtergrond wel degelijk heel wat discriminatie ervaren. Ze ontvangen 16 procent minder uitnodigingen, zelfs al hebben ze een even sterk profiel en cv. Allemaal juiste mensen voor de juiste jobs. Het zijn competente potentiële werknemers die de kans niet krijgen zich aan een werkgever te presenteren.

Verspilling

Welke samenleving kan zich zo'n verspilling van talent veroorloven? Zeker niet een samenleving met meer dan 80.000 openstaande vacatures. Wanneer ziet Vlaanderen deze onrechtvaardigheid onder ogen en voert het structureel praktijktesten in? Wanneer staakt de werkgeversorganisatie Voka haar weerstand tegen die praktijktesten? De 16 procent die niet uitgenodigd worden en de hele samenleving zullen er wel bij varen.

Discriminatie bestrijden zal ons een heel stuk verder helpen, maar zal niet volstaan. Niet alle nieuwkomers matchen goed met de vacatures, bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende Nederlands kennen. Maar ze zijn wel in ons land en blijven hier ook. Is het geen verspilling als we niet met deze mensen aan de slag gaan? Is het niet vreemd om andere arbeidskrachten uit het buitenland te importeren?

Het is wraakroepend dat de Vlaamse regering net nu Nederlands leren betalend wil maken voor nieuwkomers. Met 80.000 openstaande vacatures kunnen we niet verwachten dat voor elke functie een kant-en-klare witte raaf paraat staat. We moeten onze blik verruimen door mensen op de job Nederlands te laten leren en bijscholing te geven.