Met gewijzigde Belgische auteurswet schieten we onszelf in de voet...

De aanstaande goedkeuring van een wijziging van de auteursrechtenwet kan de Belgische muziekindustrie op haar kop zetten. De sector werd niet geraadpleegd en de gevolgen zijn niet beoordeeld.

We schrijven dit opiniestuk als medeoprichters van PIAS, het grootste Belgische muziekbedrijf en een van de grootste onafhankelijke muziekbedrijven ter wereld. Passie voor muziek is wat ons ertoe dreef 40 jaar geleden een platenzaak op te richten en kort daarna ons eigen label te beginnen. In de loop der jaren heeft het platenlabel PIAS talrijke Belgische artiesten op de kaart gezet: Arno, Melanie De Biasio, René Jacobs, Girls in Hawaii en Balthazar, om er maar een paar te noemen.

De wijziging van de auteursrechtenwet zou leiden tot een uiterst bureaucratische procedure die de sector veel geld kost, terwijl het beoogde voordeel de artiesten niet ten goede komt.

Vandaag hebben artiesten meer keuze dan ooit tevoren voor de manier waarop ze hun muziek willen creëren, delen en promoten bij hun fans. En toch willen de meeste artiesten nog altijd werken met een platenlabel dat investeringen, skills, expertise en een wereldwijd bereik levert, net als gepassioneerde, creatieve mensen die de carrière van een artiest willen ondersteunen en ontwikkelen. Bij PIAS hebben we nog nooit zoveel aanvragen van artiesten die met ons willen werken gehad als vandaag.

We kruipen vandaag in de pen omdat België nog maar dagen verwijderd is van het nemen van een beslissing die de groei van de bloeiende en diverse muziekscene van ons land tot stilstand kan brengen en ons op gespannen voet kan zetten met de rest van de Europese Unie.

De essentie De auteurs

Michel Lambot en Kenny Gates zijn de oprichters van PIAS, het grootste Belgische muziekbedrijf.

De kwestie

Over enkele dagen wordt in het parlement gestemd over een wijziging van de auteursrechtenwet.

Het voorstel

De wijziging is onverstandig en kan de Belgische muziekindustrie op haar kop zetten. Het parlement last beter een pauze in om de wijziging beter te bekijken.

België heeft zijn termijn voor de omzetting van de EU-richtlijn van 2019 voor auteursrechten in de digitale eengemaakte markt al met een jaar overschreden. Dat maakt het des te verrassender dat er op het laatste moment een amendement werd ingediend, zonder dat de sector werd geraadpleegd en zonder dat de gevolgen zijn beoordeeld. Dat amendement zou een onnodige laag in het vergoedingsproces creëren die alleen door auteursrechtenorganisaties kan worden beheerd. Het zou leiden tot een uiterst bureaucratische procedure die de sector veel geld kost, terwijl het beoogde voordeel de artiesten niet ten goede komt.

Levensader

Het kortzichtige voorstel brengt de positieve investeringscirkel waarop onze sector is gebouwd en waarbij labels inkomsten uit succesvolle projecten herinvesteren in de ontwikkeling van nieuwe en opkomende artiesten in gevaar. De vrijheid en de mogelijkheid om dat te doen, is de levensader van een levendig en gezond ecosysteem.

De muziekinkomsten in België groeien weer na jaren van achteruitgang. We hebben de status van ons land als een top 20-markt kunnen behouden. We hebben een bloeiende muziekscene, met wereldberoemde artiesten als Angèle en Stromae in de hoofdrol. Waarom zouden we onszelf nu in de voet schieten?

Er is iets fundamenteel verkeerd en ondemocratisch aan het proces. De invoering van nieuwe rechten is toen de EU Copyright Directive drie jaar geleden werd aangenomen al in detail onderzocht en verworpen door alle EU-instellingen. Sindsdien is geen enkel ander EU-land deze kant opgegaan. Hoe kan een voorstel van deze omvang op 24 mei worden ingediend en de dag erna in de parlementaire commissie worden gestemd, zonder dat de sector is geraadpleegd?

Als het amendement wordt aangenomen, wordt iedereen in de Belgische muzieksector er de dupe van, van de kleinste artiest tot de grootste muziekmaatschappij. Belgische labels zullen kansen moeten zoeken buiten onze grenzen en muziekdiensten als Spotify, Deezer en Apple Music zullen hun prioriteiten in België heroverwegen. België zal veel minder aantrekkelijk worden, investeringen zullen opdrogen, net als het Belgische muziekecosysteem.