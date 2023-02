Met minder gaan we de natuur niet redden...

Het blijft wachten op ambitieuze natuurbescherming door de Vlaamse regering. Wanneer komt er eindelijk een stikstof-, water- en mestactieplan?

Het is erg gesteld met onze natuur. Zeker voor kwetsbare natuur in West-Vlaanderen en de Noorderkempen is de situatie dramatisch. Dat zei ook professor biodiversiteit en milieu Tobias Ceulemans in De Tijd. Misschien is het beter die op te offeren en moeite en geld in andere gebieden te investeren waar de situatie iets beter is, stelde hij. Dat is een gigantische denkfout.

Het was CD&V die de voorbije 20 jaar genoegen nam met snippers. En vandaag is het opnieuw CD&V die natuur wil opofferen… omdat het maar snippers zijn.

Op 19 december 2022 bereikte de internationale gemeenschap op de COP Biodiversiteit in Montreal een akkoord over een mondiaal kader voor de bescherming van de biodiversiteit. Een duurzaam beheer van alle ecosystemen, niet alleen van 30 procent beschermde gebieden, maar ook van de overige 70 procent wordt daarin verankerd. Het is een evidentie dat ook Vlaanderen dat waar moet maken.

Natuur opofferen omdat die niet in goede staat is of slecht gelegen is: ook CD&V en Open VLD pleiten daarvoor. We zouden de toekomst van de luchthaven van Zaventem toch niet op het spel zetten voor 'een bosje', zo redeneerden ze. Dat de luchthaven niet gesloten mag worden, daar is iedereen het over eens. Maar in plaats van nog maar eens natuur te willen opofferen alsof het niets is, zoals ook professor Ceulemans opperde, zou de Vlaamse regering beter eens eindelijk werk maken van ambitieuze natuurbescherming. Nog minder doen is niet de oplossing. Wanneer gaan de oogkleppen af, wordt de kettingzaag stilgelegd en komt er eindelijk een stikstof-, water- en mestactieplan?

Mieke Schauvliege is Vlaams Parlementslid voor Groen.

Het ‘bosje’ waar Open VLD en CD&V het over hadden, is het Floordambos, een kostbaar bos van ongeveer 65 hectare. Naar Vlaamse normen is dat een groot bos. De meeste bossen in Vlaanderen zijn namelijk slechts tussen 1 en 5 hectare groot. De statistieken liegen niet: nauwelijks 16 procent van onze huidige bossen is de afgelopen 250 jaar ongewijzigd bos gebleven. Aan al de rest werd geknabbeld. Die 16 procent zijn oude bossen, met de hoogste natuurwaarden.

Het Floordambos hoort daarbij. Dat maakt er een historisch monument van, en toch zouden CD&V en Open VLD het willen opofferen. Alles grijpen ze aan om vooral niet te veel inspanningen te moeten doen om de stikstofneerslag terug te dringen. Het zegt veel over hoe die partijen naar natuur kijken. Het is die houding die ertoe heeft geleid dat Vlaanderen vandaag amper over natuur beschikt. Het minimum was al veel. En zelfs de laagste lat mag nu blijkbaar op de schop.

Ambitie

In 1997 werd in kader van het Natuurdecreet en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen afgesproken om in de daaropvolgende jaren 125.000 hectare Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en 150.000 hectare natuurverwevingsgebied af te bakenen. Zo zouden we versnippering van natuur tegengaan en een robuust natuurnetwerk creëren. Onder impuls van Agalev-ministers Vera Dua en Ludo Sannen werd in 2003 nog bijna 85.000 hectare VEN afgebakend.

Toen CD&V het departement Leefmilieu in handen kreeg, kelderde de ambitie aanzienlijk. De voorbije 20 jaar werd onder oranje beleid amper 9.000 hectare bijkomend VEN afgebakend en maar 7.000 hectare natuurverwevingsgebied. Het eindresultaat is ronduit triest. Een kwarteeuw nadat de ambitie was vastgelegd, werd 75 procent van het Vlaams Ecologisch Netwerk afgebakend en slechts een schamele 9 procent van het natuurverwevingsgebied.

Hoewel de Europees beschermde natuurgebieden tegen 2050 gezond moeten zijn, is dat vandaag slechts voor 3 van de 44 gebieden het geval.

Naast de ambitie die Vlaanderen zichzelf oplegde, dringt ook Europa al jaren aan op natuurbescherming. In 1996, 2001 en 2008 werd lidstaten opgedragen om beschermde natuurgebieden af te bakenen. Maar ondanks de eigen doelstellingen en ondanks de opdracht van Europa beschikt Vlaanderen, 20 jaar later, niet over een robuuste natuurstructuur. Vlaanderen moet het stellen met kleine stukjes bos en natuur hier en daar. De verantwoordelijkheid van de christendemocraten is verpletterend. Het was CD&V die de voorbije 20 jaar genoegen nam met snippers. En vandaag is het opnieuw CD&V die natuur wil opofferen… omdat het maar snippers zijn.

Het was een grote fout van de vorige regeringen om genoegen te nemen met een versnippering van onze natuur. Het maakt de gebieden kwetsbaar en de bescherming ervan complex. Inspanningen voor een betere lucht-, water- en bodemkwaliteit zijn cruciaal om die gebieden te beschermen.

De feiten spreken voor zich: hoewel de Europees beschermde natuurgebieden tegen 2050 gezond moeten zijn, is dat vandaag amper voor 3 van de 44 gebieden het geval. Daarbovenop haalt Vlaanderen geen enkele Europese richtlijn op vlak van natuur en milieu.