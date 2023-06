Migratie als wapen in strijd op Facebook...

Minder dan een jaar voor de verkiezingen domineert het Vlaams Belang de online Wetstraat en Dorpsstraat. Dat hoeft niet te verbazen. Het thema migratie voert de digitale hitlijsten aan.

Sociale media zijn niet de werkelijkheid, maar we weten wel dat almaar meer mensen langs die weg het nieuws volgen. Jongeren zijn daarin de koploper.

Het is vandaag nog te onduidelijk welke en hoeveel invloed sociale media hebben op verkiezingsresultaten.

Mensen die het nieuws volgen via sociale media hebben het minste vertrouwen in het ‘echte’ nieuws. Dat zou te maken hebben met de toxiciteit van de online omgeving: kritiek op journalisten tiert er welig. Het zijn maar enkele van de belangrijkste bevindingen uit het Reuters Institute Digital News Report 2023, dat woensdag verscheen.

Het belangrijkste onderwerp dat mensen anno 2023 bezighoudt, is migratie. Dat bleek volgens 'De Stemming' (UAntwerpen, VUB) het belangrijkste thema in het stemgedrag van de Vlaming.

De essentie De auteur

Reinout Van Zandycke is de zaakvoerder van Exposure, dat gespecialiseerd is in digitale politieke communicatie.

De kwestie

Minder dan een jaar voor de verkiezingen domineert het Vlaams Belang de online Wetstraat en Dorpsstraat.

De conclusie

Dat hoeft niet te verbazen. Het thema migratie voert de digitale hitlijsten aan.

Een verrassing? Niet echt, toch niet als we alle onlinedata van Belgische politici (parlementsleden en ministers) sinds de vorige verkiezingen onder de loep nemen. Van de best scorende honderd berichten op Facebook (totaal aantal interacties samengeteld) is net geen 60 procent afkomstig van politici van het Vlaams Belang. In de top 100 komt 50 procent van de berichten van voorzitter Tom Van Grieken.

Baby

Zijn die beste berichten altijd gelinkt aan migratie of integratie? Nee. Ook veel berichten over de baby van Van Grieken scoren goed. Maar als het gaat over de politieke berichten is het thema significant aanwezig in de top 100, zowel op Facebook als op Instagram. Veelal gebruikt men video’s of beelden van rellen en vechtpartijen, berichten die inspelen op het onrechtvaardigheidsgevoel.

Dat komt terug in de advertentiestrategie van de partij. Ze zet er zwaar op in. Dat bleek ook weer uit de recente resultaten van het collectief AdLens, dat de uitgaven van politieke partijen aan sociale media onderzoekt. Het Vlaams Belang zit sinds begin dit jaar al aan meer dan 700.000 euro.

Een klassieker bij de advertenties van het Vlaams Belang zijn de video’s van de rellen op nieuwjaarsdag. Het is geen uitzondering dat voor zo’n bericht voor meer dan 10.000 euro wordt geadverteerd. Met zo’n budget en type bericht kan je relatief makkelijk meer dan een miljoen Vlamingen bereiken. Eén zo’n bericht krijgt soms meer budget dan sommige ministers in vier jaar spendeerden.

Een klassieker bij advertenties van het Vlaams Belang zijn de video’s van de rellen op nieuwjaarsdag.

En daar stopt het niet, want politiek wordt niet alleen nationaal bedreven. Elke politieke partij heeft lokale afdelingen. Niet verrassend scoort ook daar het Vlaams Belang sterk. Van de best scorende honderd pagina’s gaat het in maar liefst 43 procent van de gevallen om een lokale VB-afdeling. Kijken we naar de best scorende berichten afzonderlijk, ongeacht van hoe de pagina als geheel het doet, dan blijkt 63 procent van alle berichten van een VB-afdeling.

Het zal u niet verbazen dat we vooral berichten over migratie en integratie zien als we naar de inhoud kijken. Gelijkaardige stijl, gelijkaardige inhoud, gelijkaardige strategie.

Psychologie

Verklaart dat waarom migratie het belangrijkste verkiezingsthema is? Zeker niet. Maar op zich komt het verband niet uit de lucht vallen. De psychologie kent het fenomeen van de beschikbaarheidsheuristiek of availability bias. Samengevat komt het erop neer dat we iets als belangrijker ervaren als het veel beschikbaar is (in de media).

Tel daarbij dat sociale media stilaan ons belangrijkste informatiekanaal worden - bij jongeren is dat nu al zo - en je weet waarom migratie zo’n belangrijk thema is, of waarom het Vlaams Belang zo sterk scoort.

Al is het wel een beetje een kip-en-eidiscussie. Is het omdat het Vlaams Belang zo succesvol is op de sociale media dat het thema migratie zo belangrijk is? Of is het omdat mensen het thema belangrijk vinden dat de berichten en de pagina’s van het Vlaams Belang zo sterk scoren?

Het is vandaag te onduidelijk welke en hoeveel invloed sociale media hebben op verkiezingsresultaten. Bovendien komt het thema ook veel aan bod in de traditionele media. Waarschijnlijk is het een mix of ligt de waarheid ergens tussenin. Wel duidelijk is dat het Vlaams Belang dankzij het thema migratie boven iedereen uitsteekt in de online Dorpsstraat.