Misschien is een kartonnendoosrecessie zo slecht nog niet...

Na een al tumultueuze eerste helft van het jaar vertoont de wereldeconomie almaar meer tekenen van vertraging, vooral in westerse landen waar de impact van de stijgende rente voelbaar begint te worden. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten zijn de economische vooruitzichten voor de komende maanden niet bijzonder rooskleurig.

De aanscherping van de kredietvoorwaarden in een context van renteverhogingen en het onttrekken van liquiditeit aan de financiële markten door centrale banken leidt onvermijdelijk tot een duidelijke groeivertraging. Bovendien zullen bedrijven moeite hebben hun winstmarges op peil te houden. Huishoudens hebben zwaar geput uit het spaaroverschot dat ze tijdens de pandemie hebben opgebouwd en de vraag begint af te zwakken. Dat beperkt het vermogen van bedrijven om hun prijzen verder te verhogen, terwijl hun kosten blijven stijgen, vooral onder invloed van de tweede inflatieronde (lonen, diensten). Met die elementen houden analisten nog te weinig rekening.

Economische krimp

Ondanks die vertraging zou de economische krimp vrij beperkt moeten zijn, zowel wat de impact op het bruto binnenlands product als de duur betreft. Een groot aantal macro-economische fundamenten blijft op een behoorlijk niveau. Ondanks een golf van herstructureringen blijft de arbeidsmarkt zeer solide. Bovendien blijft de dienstensector groeien en concentreert de vertraging zich in de buitenlandse handel en de industrie. Stagflatie, economische stagnatie en aanhoudende inflatie, is daarom nog altijd het waarschijnlijkste scenario voor de tweede helft van het jaar.

We spreken van een kartonnendoosrecessie als de vraag naar consumptiegoederen scherp daalt, terwijl de vraag naar diensten zoals toerisme stijgt.

Het verschil in vooruitzichten voor productie en diensten stort ons in een kartonnendoosrecessie. Dat patroon dankt zijn naam aan de kartonnen dozen die worden gebruikt om goederen te vervoeren. We spreken van een kartonnendoosrecessie als de vraag naar consumptiegoederen scherp daalt, terwijl de vraag naar diensten zoals toerisme stijgt.

Normalisatie

De financiële markten lijken zich niet voor te bereiden op een naderende recessie. Integendeel, ze rekenen op de matigende invloed van de Europese Centrale Bank (ECB). In de nasleep van de financiële crisis die in 2008 begon, heeft de monetaire stimulans van de ECB de markten lange tijd hoger gestuwd. Het tegenovergestelde effect zagen we in volle hevigheid toen de ECB vorig jaar de rente drastisch verhoogde om de inflatie te bestrijden.

Een beperkte recessie kan niet alleen een gunstig effect hebben op de inflatietrends, belangrijker is dat ze de financiële markten weer gevoelig kan maken voor signalen uit de reële economie.

Dat leidt tot een normalisering van de monetaire cyclus, een situatie waaraan de markten al 15 jaar niet meer gewend zijn. Dat werd dit jaar twee keer geïllustreerd: met de val van Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten in maart en kort daarna met de gigant Credit Suisse, die ook gered moest worden.

Dat wakkerde kortstondig de angst aan voor een '2008-scenario', dat zou leiden tot een bancaire en financiële crisis. De financiële markten zagen dat de centrale banken deze keer niet zouden ingrijpen om de rente te verlagen of de banken te steunen. Integendeel, zowel de ECB als de Amerikaanse centrale bank verhoogde de rentetarieven opnieuw in maart.