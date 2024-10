Nee, je bedrijf verkopen is geen uitverkoop...

Ondernemers die hun bedrijf verkopen aan het buitenland, verdienen lof, geen kritiek, schrijft de overnamespecialist Kristof Beckers.

De verkoop van het Belgische indielabel PIAS aan Universal Music zal volgens de oprichter en CEO Kenny Gates aanleiding geven tot 'geroddel, kritiek en cynisme'. 'Fuck the haters’, is zijn boodschap aan de critici. Gelijk heeft hij. In plaats van de overname te zien als een verraad aan de indiegeest, moeten we die vieren als een succesverhaal.

Ondernemers die hun bedrijf verkopen, verdienen lof, geen kritiek. Een verkoop is het moment waarop jaren van hard werk en doorzettingsvermogen worden beloond. Het is niet zomaar een zakelijke transactie, maar een erkenning van visie en lef.

Belgische bedrijven als Ecover en Alpro hebben aangetoond dat groei na een internationale overname best nog mogelijk is zonder dat de kernwaarden verloren gaan.

Ja, het risico bestaat dat de eigenheid van het bedrijf verwatert, zeker als een bedrijf wordt overgenomen door een grote internationale speler. Maar Belgische bedrijven als Ecover en Alpro hebben aangetoond dat groei na een internationale overname best nog mogelijk is zonder dat de kernwaarden verloren gaan.

Ecover bleef trouw aan zijn duurzame missie en wist dankzij de nieuwe middelen internationaal uit te breiden. Alpro hield na de overname door Danone vast aan zijn plantaardige voedingsmissie en groeide fors op wereldschaal. Ook bij PIAS lijkt dat behoud van autonomie een prioriteit te zijn, met oprichter Kenny Gates nog altijd aan het roer.

Kijk naar Marc Coucke

De verkoop van een bedrijf is ook goed nieuws voor onze economische groei. Een verkoop betekent zelden dat ondernemers stoppen met ondernemen. Veel Belgische ondernemers gebruiken de opbrengsten van hun verkoop om te herinvesteren in nieuwe projecten en bedrijven.

Marc Coucke is een goed voorbeeld: na de verkoop van Omega Pharma herinvesteerde hij zijn kapitaal in tal van sectoren, waaronder sport, vastgoed en biotech, waardoor hij een van de invloedrijkste investeerders in België werd.

De ‘Netlog Maffia’ is een ander voorbeeld van hoe Belgische ondernemers na een verkoop nieuwe bedrijven en de techsector stimuleren. Door hun kapitaal en ervaring opnieuw te investeren, creëren ze een sneeuwbaleffect van groei en innovatie. Die herinvesteringen zijn een krachtige motor voor de Belgische economie. Ze brengen niet alleen kapitaal, maar ook essentiële kennis en netwerken, waardoor jonge bedrijven kunnen schalen en internationaal concurreren.

Nieuwe generatie

In plaats van ondernemers te bekritiseren wanneer ze hun bedrijf verkopen, moeten we hun lef en succes vieren. De verkoop is geen einde, maar een nieuw begin - een kans voor groei, innovatie en verdere versterking van de Belgische economie.