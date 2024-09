Niet alleen spaarders, ook kredietnemers verdienen alle aandacht...

De politiek heeft veel aandacht voor spaarders, maar veel minder voor wie leent om een woning te kopen. 'Een hogere rentevergoeding is elke spaarder gegund. Maar we moeten eerlijk zijn over de haalbaarheid en de gevolgen', schrijft Argenta-CEO Peter Devlies.

Krijgt de Belg voldoende rente op zijn spaargeld? Die vraag is terug van nooit weggeweest. Telkens wordt meteen de link gemaakt met andere landen die hogere rentes kennen. Tot op het punt dat gedacht wordt aan het wettelijk opleggen van rentevergoedingen op hetzelfde niveau als de ons omringende landen.

De auteur

Peter Devlies is de CEO van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep. De kwestie

De conclusie

Een hogere rentevergoeding is elke spaarder gegund. Maar we moeten eerlijk zijn over de haalbaarheid en de gevolgen, zeker voor woonkredieten. Advertentie

Hét politieke argument voor een hogere rente op spaargeld is de hoge winst die de banken rapporteren. Uiteraard klinken die bedragen indrukwekkend, maar ze moeten ook genuanceerd worden, met name tegenover het kapitaal dat ingezet moet worden om een bank (gezond) te runnen. Zorgwekkender is de grote impact op de krediet- en huizenmarkt, voor de doorsnee-Belg een essentieel deel van zijn pensioen.

Ja, je krijgt meer rente op je spaargeld in Nederland. Maar er zijn wel amper 400 bankkantoren, en wie een hypotheek aanvraagt moet 2.500 à 3.000 euro advieskosten betalen. Peter Devlies CEO Argenta

Ja, je krijgt meer rente op een deel van je spaargeld in Frankrijk op het fameuze Livret A, maar dat wordt gefinancierd door de overheid. Misschien een ideetje om over te nemen, in plaats van de bankentaks te berekenen op basis van de spaartegoeden van klanten, zoals in België?

En ja, je krijgt meer rente op je spaargeld in Nederland. Maar de banken betalen er lagere bankentaksen, de klant betaalt er meer voor zijn krediet en het totale aantal bankkantoren is er spectaculair gedaald van ruim 6.000 naar amper 400, in een land anderhalve keer zo groot als België. De Nederlandse klant betaalt bij aanvraag van een hypotheek een fee van 2.500 à 3.000 euro aan zijn adviseur, terwijl er in België een plafond van 500 euro dossierkosten is. Is de Nederlander dan beter af dan de Belg?

Vaste rentevoeten, uniek voor België

De vergelijking tussen landen verengen tot één component, in dit geval de spaarrente, is dus misleidend. Je kan het debat over spaarrentes niet los zien van de rentes op kredieten, van het serviceniveau, van het risicoprofiel van een bank en van de hoge taksen die de banken op spaargelden betalen in België. Financiële wiskunde haalt op termijn altijd zijn gelijk, zelfs van de politiek.

België is redelijk uniek met de vaste rentevoeten op woonkredieten. Dat geeft een bijna onbetaalbare gemoedsrust voor de kredietnemer. Amerikaanse, Britse of Italiaanse taferelen van massaal veel mensen die bij een stijgende rente hun hypotheekschuld niet meer kunnen betalen zijn ons gelukkig onbekend.

De echt bepalende factor voor de vergoedingen van spaargelden? Dat is de gemiddelde opbrengst van de hypotheekportefeuille van een bank. Peter Devlies CEO Argenta

Meer zelfs, de Belgische kredietnemer heeft eenzijdig de bijna gratis optie om - zelfs bij een vaste rentevoet - zijn kredietrente neerwaarts te herzien als de rente daalt. Dat leidt niet alleen tot lage kredietverliezen bij de Belgische banken, maar ook - en maatschappelijk veel belangrijker - tot een redelijk stabiele huizenmarkt.

De keerzijde is dat voor de kredietverstrekker de opbrengsten uit kredieten, waaruit de vergoeding van de spaargelden wordt betaald, voor de hele looptijd vastliggen. Bij een doorsneeretailbank vormen hypothecaire kredieten 50 à 70 procent van de activa (en het spaarboekje 50 à 60 procent van de passiva). Dat verklaart een onvermijdelijk trage doorsijpeling van rentewijzigingen in de vergoeding van spaargelden.

De gemiddelde opbrengst van de hypotheekportefeuille van de Belgische banken schommelt rond 2 procent. Dat cijfer evolueert langzaam, in het ritme van nieuwe hypothecaire kredieten, en wordt onderuit gehaald bij een rentedaling zoals in 2015-2017. Dat is de echt bepalende factor van de vergoeding van de spaargelden.

Financiële crisis

In 2006 hebben we al eens een plotse en forse stijging van de vergoeding op het spaarboekje gezien. Buitenlandse prijsbrekers kenden een forse expansie en de Belgische banken hadden de internetspaarrekening uitgevonden. De opbrengsten uit allerlei toen zeer populaire, nu verguisde beleggingen zoals Collateralized Debt Obligations (CDO's) waren noodzakelijk om dat alles te bekostigen. De resultaten daarvan zijn sinds de financiële crisis van 2008 genoegzaam gekend.

Dat de politiek banken dwingt onverantwoorde risico’s te nemen om deposito’s beter te vergoeden is niet wenselijk. En 2008 indachtig is het ronduit gevaarlijk te verwachten dat daarvoor inkomsten uit niet-retailactiviteiten gebruikt worden.

Dat banken rentevergoedingen met verlies moeten betalen is niet houdbaar. Dat de politiek banken dwingt onverantwoorde risico’s te nemen om deposito’s beter te vergoeden is ook niet wenselijk. En 2008 indachtig is het ronduit gevaarlijk te verwachten dat inkomsten uit niet-retailactiviteiten gebruikt worden om de vergoeding op deposito’s te subsidiëren.

Een hogere rentevergoeding is elke spaarder gegund. Een maatschappelijk debat is zeker relevant. Maar we moeten ook eerlijk zijn over de haalbaarheid én de gevolgen. Een bankbalans is een evenwicht tussen deposito’s en kredieten.

Niet consequent

De rentabiliteit van de Belgische banksector is niet excessief, maar situeert zich - afhankelijk van de analyse - ergens in het midden tot de tweede helft van het Europees peloton. Ooit was er de politieke droom om van Brussel het financieel centrum van Europa te maken na de brexit. Op de eerste verhuis van Londen naar Brussel is het nog altijd wachten. Ooit was er een tijd dat de Nederlandse banken massaal deposito’s in België kwamen ophalen als funding voor Nederlandse kredieten. Een voor een zijn ze intussen vertrokken.

Het is niet consequent dat de overheid als wetgever claimt dat de rentabiliteit van de banken te hoog is, maar tegelijk als toezichthouder een bezorgdheid uit over de te lage rentabiliteit van de banken.