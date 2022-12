Nieuw uitstel definitief stikstofkader zou economisch nefast zijn...

Het voorstel van de Boerenbond voor een nieuw stikstofplan zou impliceren dat alle procedures moeten herbeginnen. De Vlaamse regering moet haar eigen krokusakkoord zo snel en volledig mogelijk uitvoeren.

Een definitieve aanpak van de stikstofproblematiek is heel erg dringend. Sinds het stikstofarrest van 25 februari 2021 heerst er rechtsonzekerheid. Een vergunningenstop werd ternauwernood afgewend door de ministeriële instructie die in een tijdelijk kader voorziet.

Recente rechterlijke uitspraken tonen echter aan dat we niet langer kunnen talmen met een definitief kader om de stikstofproblematiek aan te pakken. Zo’n definitieve regeling is cruciaal om rechtszekerheid te bieden aan al wie aan het investeren is of nog investeringsplannen heeft. In deze economisch onzekere tijden moeten we er alles aan doen om investeringen aan te trekken en te laten doorgaan.

De essentie De auteur

Hans Maertens is gedelegeerd bestuurder van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen.

De kwestie

Het voorstel

De Boerenbond lanceert nu een eigen stikstofplan. Er kan geen sprake van zijn om zo’n nieuw plan te overwegen. Dat zou tot gevolg hebben dat alle procedures van voor af aan moeten herbeginnen. Dat zou jaren vertraging met zich meebrengen. We kunnen geen jaren meer wachten, het komt zelfs op weken aan. Elke week zonder definitief stikstofkader stellen we ons bloot aan vonnissen en arresten die concrete bouwprojecten en investeringen van bedrijven op de helling zullen zetten.

De Vlaamse regering bereikte in het krokusakkoord een streng maar verdedigbaar voorstel van definitief stikstofkader. In dat kader is voorzien in een gedifferentieerde aanpak tussen de landbouw, de industrie en de transportsector. Die verschillende aanpak is logisch en noodzakelijk.

Het aandeel inzake stikstofneerslag van de landbouw is 20 keer groter dan dat van de industrie, als we kijken naar stikstofemissies in Vlaanderen. De stikstofuitstoot in de industrie is in de afgelopen jaren reeds fors gedaald en zal in de toekomst nog verder afzwakken. Een nieuw plan voorstellen waarin de inspanningen van de industrie worden geminimaliseerd, is dan ook feitelijk verkeerd.