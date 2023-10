Onze internetverbinding hinkt achterop...

Het strategisch belang van glasvezel is onmiskenbaar voor ons land, schrijft Rik Missault, de CEO van Fiberklaar. België heeft wat in te halen wat dat betreft.

België behoorde twintig jaar geleden tot de Europese koplopers als het over internetsnelheid en de kwaliteit van onze digitale netwerken ging. Vandaag bengelen we helemaal onderaan in dezelfde ranglijsten. In het Market Panorama-rapport van FTTH Council Europe, dat de uitrol van glasvezel in kaart brengt, staat België op een trieste 39ste plaats. Op 39 landen. Gelukkig zetten we stilaan stappen in de goede richting: volgens datzelfde rapport tekenden we de grootste jaarlijkse groei op in Europa.

Het dataverbruik in ons land plafonneert. Niet omdat het verzadigd is, wel omdat het netwerk niet meer kan volgen.

Ondertussen kan amper 25 procent van de Belgische huishoudens kan worden aangesloten op een FTTH-glasvezelnetwerk (Fiber-to-the-Home), een netwerk waarbij de glasvezelkabel tot in je woning loopt. In landen als Letland, IJsland en Portugal is dat meer dan 90 procent. Dichter bij huis doet Nederland het met 67,7 procent opvallend beter. Het gevolg is dat het dataverbruik in ons land plafonneert. Niet omdat ons dataverbruik verzadigd is, wel omdat het netwerk niet meer kan volgen.

In landen die de voorbije jaren massaal hun verouderde netwerken vervingen door nieuwe glasvezelnetwerken schiet het dataverbruik omhoog. Een adres in België verbruikte in 2022 gemiddeld 222 gigabyte data per maand, blijkt uit een studie van het consultancykantoor Arthur D. Little. Voor een adres in Spanje, dat heeft ingezet op glasvezelnetwerken, was dat 272 gigabyte.

Onze concurrentiepositie en onze innovatiekracht staan of vallen met een snel en betrouwbaar netwerk.

Het grote voordeel van een glasvezelverbinding is een symmetrische up- en downloadsnelheid. Je kan onbeperkt downloaden én uploaden. Laat dat de norm worden.

Een trage internetverbinding is geen luxeprobleem. Onze concurrentiepositie en onze innovatiekracht staan of vallen met een snel en betrouwbaar netwerk. Twee decennia geleden hadden we met ons wijdverspreide kopernetwerk een voorsprong. Door de wet van de remmende voorsprong zitten we vandaag met een achterstand in de beschikbaarheid van fiberoplossingen.

Het blijven oprekken van onze verouderde datanetwerken is een doodlopend straatje. Als we voluit kiezen voor glasvezel is de toekomst van onze digitale infrastructuur meteen gegarandeerd voor honderd jaar. Op een glasvezelnetwerk surf je met lichtsnelheid. Sneller kan niet, er komt dus ook geen technologie die glasvezel overbodig maakt.

Het strategisch belang van glasvezel voor ons land is met andere woorden onmiskenbaar. Daarom is het hoopgevend dat eindelijk een en ander beweegt. De telecomwaakhond BIPT heeft vorige week de deur opengezet voor meer gezamenlijke investeringen van telecomoperatoren in glasvezelnetwerken. De nieuwe telecomspeler Digi heeft aangekondigd ook diensten op glasvezel te willen aanbieden.