Onze wereldeconomie heeft een realitycheck nodig...

Voor het eerst in decennia worden we geconfronteerd met een combinatie van hoge inflatie en financiële breuklijnen. Het is tijd voor een realitycheck over wat het beleid van de centrale banken en de overheden al dan niet kan bereiken.

Na de piek daalt wereldwijd de inflatie nu de aanvoerketens normaliseren, de grondstofprijzen dalen en centrale banken sterk ingrijpen op een manier die we jaren niet meer gezien hebben. De geschiedenis leert dat het, ook zonder pandemie, gemiddeld een jaar duurt voor we terugkeren naar een normaal niveau van inflatie.

Sommigen hopen dat de wereldeconomie een zachte landing - of iets van die aard - zal maken. Toch moeten we voorbereid zijn op belangrijke risico’s.

Een daarvan is dat de hoge inflatie aanhoudt. Op de prijzen kan opnieuw druk komen. In veel landen is de koopkracht van gezinnen gedaald, omdat de lonen geen gelijke tred houden met de inflatie. Met een krappe arbeidsmarkt kunnen werknemers dat proberen recht te trekken. Dat bedrijven erin slagen de prijzen op te trekken, en dus de kosten naar de consumenten door te schuiven, kan tot een vicieuze cirkel leiden.

De essentie De auteur

Agustín Carstens is de topman van de Bank van Internationale Betalingen. Daarvoor was de econoom gouverneur van de Mexicaanse centrale bank. De kwestie

Niet alleen is de inflatie wereldwijd hoog, ook de financiële stabiliteit komt onder druk. Het voorstel

Overheden en centrale banken moeten banken beter reguleren en fiscale hervormingen moeten ons beter voorbereiden op tegenslagen. Maar ze moeten vooral realistisch zijn over hun eigen rol bij het bestrijden van inflatie.

Ondertussen duiken risico’s voor de financiële stabiliteit op. De obligatie- en aandelenprijzen liggen hoger dan in eerdere periodes van rentestijgingen. Dankzij de pandemie zijn er nog cashreserves en de lagere rente van vroeger speelt nog een rol in langetermijnleningen. Maar ook die reserves raken uitgeput, wat de groei meer dan verwacht kan vertragen.

Zwakke banken dreigen om te vallen. Historisch gaan bankencrisissen vaak gepaard met hogere rentes.

Aan de basis van de financiële spanningen die dat kan opleveren, liggen waarschijnlijk kredietverliezen. Zwakke banken dreigen om te vallen. Historisch gaan bankencrisissen vaak gepaard met hogere rentes. Meer schulden, hogere prijzen en hoge inflatie vergroten het risico. Wat we meemaken, voldoet aan al die criteria. Hoewel banken sterker staan dan vroeger, zijn er nog altijd zwakheden, vooral waar kleinere banken ontsnappen aan regulering. Zoals we onlangs gezien hebben, kunnen ook kleinere instellingen een vertrouwenscrisis in gang zetten.

Ook andere financiële instellingen dan banken kunnen het moeilijk krijgen. Sinds de financiële crisis zijn allerlei investeringsbedrijven ontstaan, met vaak verborgen schuldhefbomen en liquiditeitsmismatches. Businessmodellen die werkten in periodes van lage rente worden in lange periodes van hoge rente zwaar op de proef gesteld.

Zwakke overheidsfinanciën kunnen het beeld nog meer vertroebelen. Acute financiële instabiliteit dwingt overheden in te grijpen. Dat knakt de groei, waaronder ook de fiscale inkomsten lijden en de overheidsschulden toenemen. Twijfel over de capaciteit van de overheid om haar schulden af te betalen draagt bij tot financiële instabiliteit.

Prijsstabiliteit

Hoe moeten beleidsmakers met die uitdagingen omgaan? De opdracht voor centrale banken is duidelijk: ze moeten de prijsstabiliteit herstellen. Permanent hoge inflatie brengt enorme kosten met zich mee, vooral voor de zwaksten in onze samenleving.

Om centrale banken de inflatie te laten bestrijden zijn nieuwe maatregelen nodig om de veiligheid en stabiliteit van financiële instellingen en het financiële systeem te garanderen. Centrale banken en overheden moeten de spanningen die de hogere rente voor de banken betekent binnen de perken kunnen houden. Nauwer toezicht op de banken kan de euvels remediëren die aan het licht kwamen toen onlangs enkele banken omvielen. Daarom moeten beleidsmakers zo snel mogelijk de Basel III-normen, die de Europese financiële sector weerbaarder moeten maken, ten uitvoer brengen.

Ook een sterker fiscaal beleid kan bijdragen tot het bestrijden van inflatie en het vergroten van financiële weerbaarheid. Het zou ook de broodnodige buffers opleveren om tegenslagen aan te pakken.

Rijk van de stabiliteit

Bovenal is meer langetermijnvisie nodig. Het ondersteunen van economische groei berust te veel op de schouders van het monetair en fiscaal beleid. Daardoor hebben die de grenzen afgetast van het ‘rijk van de stabiliteit’: de combinatie van monetair en fiscaal beleid dat instaat voor langdurige economische en financiële stabiliteit en dat de onvermijdelijke spanningen tussen beide ontmijnt. De geschiedenis leert dat die grenzen overschrijden kan leiden tot een hoger inflatie, economische inzinkingen en bank- en muntcrisissen.

Beleidsmakers moeten realistisch zijn over wat ze kunnen bereiken. Hoge inflatie en financiële instabiliteit zijn niet uit het niets opgedoken. Ze zijn het resultaat van een lang proces waarin er overambitieus van uitgegaan werd dat monetair beleid een doelstelling van een lage inflatie kon halen. Tegelijk was er een meer algemeen geloof dat macro-economisch beleid groei tot in het oneindige kon ondersteunen zonder de inflatie aan te wakkeren.

De mentaliteit moet veranderen. Beleidsmakers moeten de tekortkomingen erkennen van herhaaldelijk ingrijpen, dat weliswaar de economie stimuleert op momenten dat het slecht gaat, maar er niet in slaagt buffers op te bouwen als de groei herneemt. Om welvaart op de lange termijn te garanderen moeten overheden werk maken van structurele hervormingen die te lang zijn blijven liggen.