Ook zonder 'Trump van de Tropen' blijft Braziliaanse democratie in gevaar

De kans dat de zittende president Jair Bolsonaro de Braziliaanse presidentsverkiezingen wint, is klein. Maar de krachten die de ‘Trump van de Tropen’ naar de macht katapulteerden, blijven de democratie bedreigen.

Na de officiële aftrap van de campagne op 16 augustus zitten de Braziliaanse presidentsverkiezingen op kruissnelheid. De linkse voormalige president Luiz Inácio Lula da Silva (‘Lula’) neemt het op tegen de rechtse zittende president Jair Bolsonaro.

Lula is de gedoodverfde favoriet. Met de eerste stemronde op 2 oktober in aantocht heeft de vroegere president een voorsprong van 9 procentpunten in de peilingen. Lula en Bolsonaro zullen niet genoeg stemmen halen om al in de eerste ronde te winnen, waardoor een tweede stemming op 30 oktober uitsluitsel moet brengen.

Ian Bremmer is voorzitter van de adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media.

De race tussen zittend president Jair Bolsonaro en zijn uitdager, ex-president 'Lula' da Silva wordt wellicht pas in een tweede stemronde beslecht.

De kans dat Bolsonaro wint, is klein. Maar de krachten die de ‘Trump van de Tropen’ aan de macht brachten, verdwijnen niet.

Bolsonaro werd in 2018 verkozen op basis van een programma dat bol stond van verwijten aan het adres van het establishment en de corruptie en dat een harde aanpak van de criminaliteit beloofde. Het spoorde met wat de kiezer toen wou, maar dit jaar is de economie het grote zorgenkind.

Na jaren van zwakke economische groei worden Brazilië en heel Latijns-Amerika hard getroffen door de combinatie van de pandemie, de Russische oorlog in Oekraïne en de stijgende rente in de Verenigde Staten. De inflatie is hoog, de werkloosheid stijgt, het reële inkomen daalt en de armoede neemt toe. De meeste Brazilianen zijn diep ongelukkig over hun gedaalde levensstandaard en vrezen dat het ergste nog moet komen. En zoals gewoonlijk achten ze hun president verantwoordelijk voor de malaise.

Lula boven

Lula wordt daarentegen geprezen als het over de economie gaat. De kiezer herinnert zich de grote economische vooruitgang tijdens zijn eerste twee ambtstermijnen - toen de prijzen van Braziliaanse exportgoederen historische hoogten bereikten - en hopen vurig dat Lula ‘Brazilië terug groot kan maken’. Het helpt de door schandalen geplaagde ex-president dat corruptie nu minder aanwezig is in de geesten van de kiezers. Lula moet alleen zorgen dat hij economisch bij de les blijft.

Bolsonaro is nog niet volledig uitgeteld. De Braziliaanse economie kent een opflakkering en heeft de laatste maanden beter gepresteerd dan verwacht. De werkloosheid daalde recent onder de 10 procent, de groeivooruitzichten zijn naar boven bijgesteld en de inflatie daalt. Dat komt deels door het opheffen van de coronamaatregelen en de daling van de globale voedsel- en energieprijzen, maar de president heeft ook een actieve rol gespeeld door de uitkeringen te verhogen, de brandstoftaksen te verlagen en het minimumloon op te trekken.

Dat sterker dan verwachte herstel heeft het economische sentiment wat opgekrikt en Bolsonaro geholpen de kloof met Lula te verkleinen. Zijn tevredenheidsscore is gestegen van 30 procent in januari en 35 procent een maand geleden tot 38 procent vandaag. Dat is een teken dat de kiezer de verbeteringen voelt. De meeste voorspellers verwachten dat de economie de komende weken verder zal versterken. Dat betekent dat Bolsonaro competitiever wordt, net nu de campagne haar beslissende fase ingaat.

Als Bolsonaro verliest, wat zeer waarschijnlijk is, zal hij bijna zeker de uitslag betwisten en zijn aanhangers de straat op sturen, zoals Donald Trump deed op 6 januari 2021 in de Verenigde Staten.

De president zal blijven hameren op zijn economische verwezenlijkingen. En hoewel hij deze keer niet zomaar campagne kan voeren met een anticorruptieboodschap kan hij wel zijn anti-systeemhouding bovenhalen om Lula, de rechtbanken, de media en het kiessysteem weg te zetten als 'agenten van het establishment'. Die beschuldiging resoneert bij het grote aantal Brazilianen dat business as usual meer dan beu is. De strategie bezorgde Bolsonaro in 2018 de overwinning en bracht Andrés Manuel López Obrador in Mexico, Gabriel Boric in Chili en Gustavo Petro in Guatemala aan de macht.

De race naar het Braziliaanse presidentschap wordt spannender en sommige peilingen zullen een nek-aan-nekrace tussen de beide kandidaten of Bolsonaro in de koppositie tonen. Maar uiteindelijk is de kans klein dat de zittende president het tij kan keren. Economische kwesties blijven namelijk de belangrijkste zorg van de kiezer, want ondanks de recente beterschap zijn de meeste Brazilianen nog altijd slechter af dan voor de pandemie. Ze betwijfelen of Bolsonaro iets aan hun situatie kan - of wil - doen.

Uitslag betwisten

Om kans te maken moet de president een nagenoeg perfecte race lopen en hopen dat Lula struikelt. Tot dusver leveren de tv-interviews en de tv-debatten een gelijke stand op voor de twee kandidaten. Slecht nieuws voor Bolsonaro, want hij moet terrein winnen, en snel.

Hoe dichter de kandidaten bij elkaar komen, hoe meer Bolsonaro achteraf kan beweren dat de verkiezingen vervalst waren. Hij heeft de basis voor dat scenario al gelegd door het Braziliaanse systeem van elektronisch stemmen (onterecht) verdacht te maken en te waarschuwen dat het 'corrupte establishment de verkiezingen gaat kapen'. Hij beweert al jaren dat hij in 2018 de eerste ronde van de verkiezingen heeft gewonnen, wat manifest onwaar is.

Houden de instellingen stand als de volgende crisis aanklopt? Ik kijk niet uit naar het antwoord op die vraag.

Als Bolsonaro verliest, wat zeer waarschijnlijk is, zal hij bijna zeker de uitslag betwisten en zijn aanhangers de straat op sturen om die ongedaan te maken, zoals Donald Trump deed op 6 januari 2021 in de Verenigde Staten. De betogingen kunnen op geweld uitdraaien, maar de kans dat ze slagen is zo goed als nihil. Brazilië heeft geen wettelijke mechanismen om uitslagen van verkiezingen aan te vechten en de rechtbanken en het leger staan pal achter de ‘rule of law’.

Het grotere gevaar is dat de bedreiging voor de democratie een blijver is. De Braziliaanse maatschappij is zwaar ontgoocheld in ‘het systeem’ en een gebeurtenis zoals 6 januari zou het vertrouwen verder uithollen. Wat ook gebeurt in oktober, de krachten die Bolsonaro aan de macht brachten, verdwijnen niet.